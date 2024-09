ISC Brasil 2024: 17ª edição apresenta soluções de última geração e a inédita ISC Conference

Evento com mais de 40 horas de conteúdo terá amanhã (5) a presença de Christopher Davis, Chief Security Officer (CSO) da Microsoft

SÃO PAULO, 4 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A 17ª edição da ISC Brasil, o maior evento de segurança integrada e eletrônica da América Latina, começou no dia 3 de setembro e traz como principal novidade estratégica a ISC Brasil Conference. Com o tema central "Navegando na Era da Conectividade: Liderança e Inovação em Segurança Integrada", o congresso conta com a participação de palestrantes renomados do Brasil e do exterior, oferecendo uma programação robusta focada em conteúdos técnicos e gerenciais, projetada para capacitar executivos e especialistas em segurança. O evento, realizado no Distrito Anhembi, em São Paulo, continua até o dia 5 com a presença de grandes nomes do setor de segurança integrada.

"Na ISC Brasil, entendemos que o conhecimento é a chave para navegar nas constantes transformações do setor de segurança. Por isso, decidimos trazer palestras segmentadas, focadas em temas cruciais como a inteligência artificial, que está moldando o futuro das nossas operações. Essas sessões são projetadas para gestores que precisam não apenas acompanhar, mas liderar essas mudanças. Queremos inspirar esses líderes a enxergarem além do presente, equipando-os com as ferramentas e insights necessários para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que estão por vir", complementa.

Durante os três dias de evento, a ISC Brasil Conference oferece um conteúdo completo, com três keynote speakers, 68 especialistas do setor e mais de 1.500 gestores de segurança, totalizando 40 horas de conteúdo, distribuídas nas seguintes trilhas temáticas: Gestão e Liderança; Soluções Integradas; Tecnologia Aplicada e Tendências de Mercado; e Integração entre Segurança Pública e Privada. Entre os principais nomes confirmados estão Christopher Davis, Chief Security Officer (CSO) da Microsoft; Dr. Cristiano Jomar Costa Campidelli, Coordenador-Geral de Controle de Serviços e Produtos da Diretoria de Polícia Administrativa da Polícia Federal. Além deles, já passaram pelo evento: Mariano Beltrame, diretor de projetos da Argos Consulting; Edgar Nogueira, Chief Operating Officer (COO) da FRAPORT; e Daniel Monferrari, Sr. Manager Corporate Security & Brand Protection da DIAGEO.

Novas tecnologias serão apresentadas na área de expositores

A Área Expo conta com mais de 100 marcas expositoras, oferecendo soluções e produtos voltados para a segurança eletrônica, privada e pública, como: equipamentos de automação, câmeras de vigilância, consultoria, controle de acesso, prevenção, software, VMS, analytics, centrais de monitoramento, telecomunicações, veículos especiais de proteção, drones, robôs e inteligência artificial.

Entre as marcas expositoras, destacam-se: Intelbras, Be-tech, Convergint, Mentore Bank, Dahua, Leonardo, Senior, Seventh, Alfa Sense, Control iD, Cosafe, Digicon, Digifort, Future Fibre, Hikvision, ISS - Intelligent Security Systems, Madis, Bosch, Pumatronix, Segware, Techboard, TP-Link, Visiotech Brasil, WDC e Protege.

Premiação para produto e solução inovadora

No primeiro dia do evento, ocorreu a premiação New Products & Solutions (NPS), que destacou os principais produtos e soluções de segurança no Brasil. Com mais de 15 categorias, o evento contou com a avaliação de diversos especialistas nos principais recursos tecnológicos oferecidos pelas empresas participantes, e teve como vencedora a Alfa Sense, com a solução Fence Lite Max.

Para acessar e acompanhar a programação completa, visite o site oficial.

SERVIÇO

Evento: 17ª edição da ISC Brasil e ISC Brasil Conference

Data: de 3 a 5 de setembro de 2024.

Local: Distrito Anhembi.

End.: Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana - São Paulo (SP)

Informações e Inscrições: https://www.iscbrasil.com.br/

Sobre a ISC Brasil

A ISC Brasil é a edição brasileira da marca ISC Security Events - International Security Conference & Expo - com origem e realização nos EUA (Las Vegas e New York) e México. Teve sua primeira edição realizada em 2006, na cidade de São Paulo e desde então, o evento se tornou uma referência na América Latina para o mercado de segurança, reunindo empresas nacionais e internacionais para apresentar soluções e novidades em produtos e serviços para o setor.

