ITAÚ UNIBANCO - FATO RELEVANTE - PROJEÇÕES 2025

SÃO PAULO, 4 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e na Resolução nº 44/21 da Comissão de Valores Mobiliários, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que nesta data divulgou sua projeção revisada para o ano de 2025, conforme disposto no item 3 ("Projeções") do Formulário de Referência.

Projeções 2025 Consolidado Revisado Carteira de crédito total1 Crescimento entre 4,5% e 8,5% mantido Margem financeira com clientes Crescimento entre 11,0% e 14,0% mantido Margem financeira com o mercado Entre R$ 1,0 bi e R$ 3,0 bi Entre R$ 3,0 bi e R$ 3,5 bi Custo do crédito2 Entre R$ 34,5 bi e R$ 38,5 bi mantido Receita de prestação de serviços e resultado de seguros3 Crescimento entre 4,0% e 7,0% mantido Despesas não decorrentes de juros Crescimento entre 5,5% e 8,5% mantido Alíquota efetiva de IR/CS Entre 28,5% e 30,5% mantido (1) Inclui garantias financeiras prestadas e títulos privados; (2) Composto por despesa de perda esperada, descontos concedidos e recuperação de créditos baixados como prejuízo; (3) Receitas de prestação de serviços (+) resultado de operações de seguros, previdência e capitalização (-) despesas com sinistros (-) despesas de comercialização de seguros, previdência e capitalização.

Importante mencionar que a Companhia considera, a partir de fevereiro de 2025, um custo de capital em torno de 15,0% a.a. na gestão de seus negócios.

As informações sobre as perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões, baseadas nas expectativas atuais da administração em relação ao futuro do Itaú Unibanco. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do País, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, nossos resultados e desempenho efetivos podem diferir daqueles previstos nessas informações prospectivas.

Gustavo Lopes Rodrigues

Diretor de Relações com Investidores

Contact: Itaú Unibanco – Comunicação Corporativa

Phone: (11) 5019-8880 / 8881

E-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2600067/5602225/ITAU_LOGO_POS_HEX_680X680_Logo.jpg

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.