ITAÚ UNIBANCO - FATO RELEVANTE - PROJEÇÕES 2025

Notícias fornecidas por

Itaú Unibanco Holding S.A.

04 nov, 2025, 22:45 GMT

SÃO PAULO, 4 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e na Resolução nº 44/21 da Comissão de Valores Mobiliários, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que nesta data divulgou sua projeção revisada para o ano de 2025, conforme disposto no item 3 ("Projeções") do Formulário de Referência.

Projeções 2025

Consolidado

Revisado

Carteira de crédito total1

Crescimento entre 4,5% e 8,5%

mantido

Margem financeira com clientes 

Crescimento entre 11,0% e 14,0%

mantido

Margem financeira com o mercado

Entre R$ 1,0 bi e R$ 3,0 bi

Entre R$ 3,0 bi e R$ 3,5 bi

Custo do crédito2

Entre R$ 34,5 bi e R$ 38,5 bi

mantido

Receita de prestação de serviços e resultado de seguros3

Crescimento entre 4,0% e 7,0%

mantido

Despesas não decorrentes de juros

Crescimento entre 5,5% e 8,5%

mantido

Alíquota efetiva de IR/CS 

Entre 28,5% e 30,5%

mantido

(1) Inclui garantias financeiras prestadas e títulos privados; (2) Composto por despesa de perda esperada, descontos concedidos e recuperação de créditos baixados como prejuízo; (3) Receitas de prestação de serviços (+) resultado de operações de seguros, previdência e capitalização (-) despesas com sinistros (-) despesas de comercialização de seguros, previdência e capitalização. 

Importante mencionar que a Companhia considera, a partir de fevereiro de 2025, um custo de capital em torno de 15,0% a.a. na gestão de seus negócios.

As informações sobre as perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões, baseadas nas expectativas atuais da administração em relação ao futuro do Itaú Unibanco. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do País, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, nossos resultados e desempenho efetivos podem diferir daqueles previstos nessas informações prospectivas.

Gustavo Lopes Rodrigues

Diretor de Relações com Investidores

Contact: Itaú Unibanco – Comunicação Corporativa
Phone: (11) 5019-8880 / 8881
E-mail: [email protected] 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2600067/5602225/ITAU_LOGO_POS_HEX_680X680_Logo.jpg 

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

Da mesma fonte

ITAÚ UNIBANCO - Comunicado ao Mercado - Informações sobre o resultado do 3º trimestre de 2025

ITAÚ UNIBANCO - Comunicado ao Mercado - Informações sobre o resultado do 3º trimestre de 2025

O Itaú Unibanco Holding S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que estão disponíveis no site de Relações com Investidores as...
ITAÚ UNIBANCO - Reunião Interativa 3T25

ITAÚ UNIBANCO - Reunião Interativa 3T25

No dia 05 de novembro de 2025, às 10h (horário de Brasília) e às 8h (EST), apresentaremos os nossos resultados do 3T25 em português e inglês, em...
More Releases From This Source

Explorar

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

News Releases in Similar Topics