ITAÚ UNIBANCO - Fato Relevante: Projeções 2026

Itaú Unibanco Holding S.A.

04 fev, 2026, 23:32 GMT

SÃO PAULO, 4 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e na Resolução nº 44/21 da Comissão de Valores Mobiliários, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, divulgou suas projeções para o ano de 2026, conforme disposto no item 3 ("Projeções") do Formulário de Referência.

As projeções 2026 utilizam a Demonstração de Resultados ("DRE") de 2025 ajustada como ponto de partida. Detalhes estão disponíveis no relatório de Análise Gerencial (página 28) e na apresentação (slide 16) do quarto trimestre de 2025. A planilha com essa DRE também está disponível para download no site de Relações com Investidores. Clique aqui para acessá-la.

Guidance 2026

Carteira de crédito total¹
Carteira de crédito - Brasil

Crescimento entre  5,5% e 9,5%
Crescimento entre  6,5% e 10,5%

Margem financeira com clientes 

Crescimento entre 5,0% e 9,0%

Margem financeira com o mercado

Entre R$ 2,5 bi e R$ 5,5 bi

Custo do crédito2

Entre R$ 38,5 bi e R$ 43,5 bi

Receita de prestação de serviços e resultado de seguros3

Crescimento entre 5,0% e 9,0%

Despesas não decorrentes de juros

Crescimento entre 1,5% e 5,5%

Alíquota efetiva de IR/CS 

Entre 29,5% e 32,5%

(1) Inclui garantias financeiras prestadas e títulos privados; (2) Composto por despesa de perda esperada, descontos concedidos e recuperação de créditos baixados como prejuízo; (3) Receitas de prestação de serviços (+) resultado de operações de seguros, previdência e capitalização (-) despesas com sinistros (-) despesas de comercialização de seguros, previdência e capitalização. 

Adicionalmente, informamos que a Companhia considera um custo de capital em torno de 15% a.a. na gestão de seus negócios.

As informações sobre as perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões, baseadas nas expectativas atuais da administração em relação ao futuro do Itaú Unibanco. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do País, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, nossos resultados e desempenho efetivos podem diferir daqueles previstos nessas informações prospectivas.

Gustavo Lopes Rodrigues 

Diretor de Relações com Investidores

Itaú Unibanco – Comunicação Corporativa
(11) 5019-8880 / 8881
[email protected]

