it.com Domains faz parceria com a Dynadot para criar identidades digitais eficazes para o setor de TI

LONDRES, 26 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A it.com Domains, fornecedora de soluções inovadoras de domínio, está anunciando uma parceria estratégica com a Dynadot, uma das principais registradoras de domínios conhecida por sua acessibilidade, ferramentas avançadas e serviços centrados no cliente. Essa colaboração tem como objetivo fornecer soluções de domínio personalizadas para o setor de TI, ajudando as empresas a criar identidades digitais eficazes nesse setor em rápida evolução.

A Dynadot se destaca com mais de 6 milhões de domínios sob gestão e atende mais de 100.000 clientes em todo o mundo. Sua proposta de valor exclusiva inclui soluções de domínio de baixo preço, extensas ferramentas de gerenciamento de domínio, um mercado de domínio robusto para adquirir e vender domínios e um conjunto de ferramentas gratuitas para ajudar indivíduos e marcas a estabelecer sua presença online.

O cenário tecnológico está florescendo, com aproximadamente 305 milhões de startups criadas anualmente em todo o mundo, refletindo um ecossistema vibrante pronto para a inovação. Prevê-se que o setor global de TI, por si só, cresça expressivamente, impulsionado pelos avanços na inteligência artificial e na transformação digital. De fato, as startups impulsionadas por IA estão particularmente prosperando, com investimentos neste setor atingindo quase US$ 50 bilhões em 2023.

A introdução de domínios .it.com oferece uma riqueza de nomes de domínio curtos e fáceis de lembrar, ampliando as oportunidades para empresas em crescimento. Além da tecnologia, eles são reconhecidos mundialmente como associados à Itália, aumentando seu apelo para vários mercados internacionais que buscam expansão global. Eles também permitem que as empresas se destaquem por meio de oportunidades criativas de branding, como jogos de palavras.

Tess Diaz, diretora de desenvolvimento de canais da it.com Domains, declarou: "A parceria com a Dynadot nos permite aproveitar sua experiência em gerenciamento de domínios para atender às necessidades crescentes das empresas modernas, particularmente no setor de TI. Juntos, pretendemos ajudar as empresas a construir identidades digitais impactantes que se destacam no cenário competitivo de hoje."

Jacqueline Daly, vice-presidente de marketing da Dynadot, acrescentou: "Essa colaboração fortalece nosso compromisso de fornecer soluções de domínio excepcionais adaptadas ao ambiente de mercado moderno. Com a rápida expansão da esfera tecnológica, estamos entusiasmados em apoiar startups e empresas emergentes na construção de uma forte presença on-line e na realização de suas ambições."

