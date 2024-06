Itograss, exemplo de empresa Sustentável

Com tecnologia de ponta, grama produzida pela empresa retira 200 mil toneladas de CO2 da atmosfera por ano, de acordo com estudo de sustentabilidade ambiental

SÃO PAULO, 19 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Na Itograss, produtora de grama natural e líder no país, a cada metro quadrado de grama colhido são retirados quatro quilos de CO2 da atmosfera. Tais dados fazem parte de um estudo feito pela empresa, por meio de uma consultoria especializada em sustentabilidade ambiental, para validar o balanço de gases de efeito estufa através do armazenamento de carbono na produção.

Além desse processo natural, a existência de 38 unidades de produção localizadas próximas aos centros de consumo e as práticas sustentáveis adotadas pela produtora permitem diminuir ainda mais os gases de efeito estufa da atmosfera. Como resultado, ocorre a redução das emissões geradas a partir da queima de combustíveis dos caminhões que transportam a grama até os pontos de distribuição.

Além disso, a produtora utiliza insumos biológicos desenvolvidos a partir de microrganismos, que emitem muito menos carbono do que os insumos químicos normalmente usados. "Com embasamento científico, a Itograss pode dizer que é uma empresa mais que Carbon Free porque sequestra muito mais carbono do que emite", explica Maurício Zanon, Engenheiro Agrônomo e Gerente Comercial da Itograss.

"Em outras palavras, a nossa grama é a primeira comprovadamente Carbon Free e está nas residências, parques, praças, centros esportivos e rodovias, contribuindo para mitigar as mudanças climáticas", conclui.

