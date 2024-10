IV Jogos Regionais Latino-Americanos das Olimpíadas Especiais começam em Assunção, Paraguai

Atletas com e sem deficiência intelectual competem juntos em experiências unificadas durante os Jogos.

O juramento dos atletas é "Eu quero vencer, mas se eu não conseguir, deixe-me ser corajoso na tentativa".

SAN JOSÉ, Costa Rica,, 7 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Com um desfile de mil atletas de 23 delegações e a presença de Carlos Baute, Erika Ender e Fer de Rombai, os IV Jogos Olímpicos Especiais Regionais Latino-Americanos começaram na sexta-feira, 4 de outubro.

Os Jogos acontecem de 4 a 12 de outubro, com 14 esportes em competição e um esporte em exibição. Esta celebração da inclusão reúne 19 delegações latino-americanas e quatro países convidados, mais de 2.000 voluntários e centenas de espectadores em espírito de camaradagem e respeito mútuo.

"Os Jogos Olímpicos Especiais são o evento esportivo onde os atletas demonstram que os limites são feitos para serem desafiados e superados", afirma Claudia Echeverry, Presidente e Diretora Regional da Special Olympics Latin America (SOLA). "Aqui, cada atleta, cada disciplina é um desafio enfrentado. Nossos atletas se preparam por meses e anos para participar dessa grande celebração inclusiva que se torna o ponto de encontro da diversidade e do entendimento mútuo", completa Echeverry.

As disciplinas envolvidas são: atletismo, basquete 3x3 unificado, badminton, bocha, tênis, vôlei de praia, ginástica rítmica/ artística, powerlifting, natação, futsal, tênis de mesa, triatlo e hóquei. O Taekwondo é o esporte de exibição.

MAIS DO QUE ESPORTE

Paralelamente às competições, haverá uma série de eventos não esportivos com foco em Saúde, Educação e Liderança. Isso proporcionará oportunidades para aprender sobre inclusão, a importância da saúde mental e física, bem como o empoderamento de pessoas com deficiências intelectuais e/ou de desenvolvimento por meio da liderança.

Além disso, no dia 5 de outubro, foi realizado o Fórum Internacional do Esporte para o Desenvolvimento, um evento para compartilhar as melhores práticas e desenvolver estratégias colaborativas para promover o investimento no esporte e na coesão social. Este Fórum, co-patrocinado pela UNESCO e pelo CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe), abordou as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência intelectual e de desenvolvimento (IDDs) na América Latina e pediu aos governos e organizações que unam esforços na promoção da inclusão de pessoas com IDDs.

Além disso, ao longo da semana há o Congresso Regional de Atletas, o Youth Leadership Summit, Feiras de Saúde em todos os esportes e experiências unificadas, ou seja, disputas entre atletas da Special Olympics e atletas sem deficiência intelectual.

INAUGURAÇÃO

A inauguração, que aconteceu no Estádio Nueva Olla, localizado no Paraguai e contou com a presença de representantes das mais altas autoridades esportivas deste país, incluindo o presidente do Paraguai, Santiago Peña; Ministros e autoridades do Comitê Olímpico Paraguaio. Também estiveram presentes representantes da Special Olympics em nível local, regional e membros do Comitê Organizador Local de Assunção 2024, incluindo Tim Shriver, fundador da Special Olympics, Mary Davis, CEO da Special Olympics, Claudia Echeverry, Presidente e Diretora Regional da Special Olympics Latin America; além disso, outras autoridades e representantes esportivos, atletas, familiares e a mídia.

O evento foi animado por um show artístico com mais de 60 dançarinos, e apresentações de Carlos Baute, Fer de Rombai e Erika Ender, cantora, compositora e produtora, que cantou uma canção escrita por ela para a Special Olympics.

Sobre a Special Olympics

Fundada em 1968, a Special Olympics é uma organização global que trabalha para acabar com a discriminação contra pessoas com deficiência intelectual. Promovemos a aceitação e o desenvolvimento de todas as pessoas através do poder do desporto e da programação inclusiva na educação, saúde e liderança.

Para mais informações, visite nossas redes: Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Leia mais em www.OlimpiadasEspeciales.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2524738/Inauguracio_n_Olimpiadas_Especiales1.jpg

FONTE Olimpiadas Especiales