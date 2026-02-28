Ivete Sangalo sobe ao palco com o Coro do Tabernáculo Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 28 fev, 2026, 02:50 GMT Partilhar este artigo Partilhar este artigo SÃO PAULO, 27 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Ivete Sangalo subiu ao palco do Ginásio do Ibirapuera, nesta sexta-feira (27), para uma participação especial na noite de estreia da turnê do Coro do Tabernáculo da Praça do Templo no Brasil. Continue Reading

Ivete Sangalo canta com o Coro do Tabernáculo da Praça do Templo em São Paulo nesta sexta-feira (27) Foto: Divulgação Ivete em apresentação com o Coro do Tabernáculo no Ginásio do Ibirapuera nesta sexta-feira (27). credit: Divulgação/ Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Últimos Dias credit: Divulgação/ Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Últimos Dias credit: Divulgação/ Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Últimos Dias

A cantora foi a grande convidada da temporada "Canções de Esperança" no país e um dos destaques da apresentação foi a sua interpretação para "Luar do Sertão", música executada na primeira visita do grupo ao país, em 1981. A artista também executou seus grandes sucessos Eva e Quando a Chuva Passar, além de interpretar Águas de Março, acompanhada pela orquestra e o coro.

Ao colaborar com o grupo, Ivete passa a integrar o seleto rol de artistas internacionais que já dividiram o palco com o Coro do Tabernáculo, como Andrea Bocelli, Sting e Stevie Wonder, a cantora voltará ao palco na apresentação de sábado (28).

O retorno do Coro do Tabernáculo ao Brasil, uma iniciativa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acontece após 45 anos e mobiliza uma estrutura monumental: são 330 vozes e uma orquestra de 70 músicos, todos voluntários, além de 78 instrumentos musicais, incluindo duas harpas. A regência é de Mack Wilberg, um dos nomes mais respeitados da música coral contemporânea.

A conexão com o Brasil também se reflete na presença de integrantes brasileiros no corpo fixo do Coro, como Alan Silva e Álvaro Martins, residentes nos Estados Unidos. Essa integração reforça o caráter intercultural da apresentação, que combina excelência técnica e identidade cultural.

A turnê "Canções de Esperança" já foi vista por mais de 120 mil pessoas em passagens recentes pela América Latina e Filipinas. Em São Paulo, a expectativa é reunir cerca de 24 mil espectadores nos três dias de apresentações no Ibirapuera.

Transmissão

Para ampliar o acesso ao público, a apresentação de sábado (28) será transmitida ao vivo pelo YouTube oficial do Coro do Tabernáculo . Além disso, 527 capelas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em todo o país exibirão o espetáculo para o público interessado. No site oficial , é possível localizar a unidade mais próxima.

Tradição

Desde 1929, o Coro mantém o programa "Music and the Spoken Word", a transmissão contínua de rádio e TV mais antiga dos Estados Unidos. O grupo também é responsável pelo especial de Natal mais assistido da televisão aberta norte-americana, exibido anualmente pela PBS.

Reconhecido como um ativo cultural de relevância global, o Coro trabalha temas universais como paz, esperança e resiliência. Todos os artistas são voluntários, conciliando suas carreiras profissionais com a atuação musical.

Serviço:

Datas e horários das apresentações

27/02 (sexta-feira), às 20h30

28/02 (sábado), às 18h00

01/03 (domingo), às 16h00

Local: Ginásio do Ibirapuera

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 1361 - portão 12

Ingressos: gratuitos (esgotados)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922679/Coro_do_Tabern_culo__Ivete___7__jpg.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922680/Coro_do_Tabern_culo__Ivete___3__jpg.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922700/Coro_do_Tabern_culo__Ivete___44__Credito__Divulga__o_Igreja_de_Jesus_Cristo_dos_Santos_dos__ltimos_D.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922699/Coro_do_Tabern_culo__Ivete___43__Credito__Divulga__o_Igreja_de_Jesus_Cristo_dos_Santos_dos__ltimos_D.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922698/Coro_do_Tabern_culo__Ivete___42____Credito__Divulga__o_Igreja_de_Jesus_Cristo_dos_Santos_dos__ltimos.jpg

FONTE Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias