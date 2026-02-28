Ivete Sangalo sobe ao palco com o Coro do Tabernáculo

SÃO PAULO, 27 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Ivete Sangalo subiu ao palco do Ginásio do Ibirapuera, nesta sexta-feira (27), para uma participação especial na noite de estreia da turnê do Coro do Tabernáculo da Praça do Templo no Brasil.

A cantora foi a grande convidada da temporada "Canções de Esperança" no país e um dos destaques da apresentação foi a sua interpretação para "Luar do Sertão", música executada na primeira visita do grupo ao país, em 1981.  A artista também executou seus grandes sucessos Eva e Quando a Chuva Passar, além de interpretar Águas de Março, acompanhada pela orquestra e o coro.

Ao colaborar com o grupo, Ivete passa a integrar o seleto rol de artistas internacionais que já dividiram o palco com o Coro do Tabernáculo, como Andrea Bocelli, Sting e Stevie Wonder, a cantora voltará ao palco na apresentação de sábado  (28).

O retorno do Coro do Tabernáculo ao Brasil, uma iniciativa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acontece após 45 anos e mobiliza uma estrutura monumental: são 330 vozes e uma orquestra de 70 músicos, todos voluntários, além de 78 instrumentos musicais, incluindo duas harpas. A regência é de Mack Wilberg, um dos nomes mais respeitados da música coral contemporânea.

A conexão com o Brasil também se reflete na presença de integrantes brasileiros no corpo fixo do Coro, como Alan Silva e Álvaro Martins, residentes nos Estados Unidos. Essa integração reforça o caráter intercultural da apresentação, que combina excelência técnica e identidade cultural.

A turnê "Canções de Esperança" já foi vista por mais de 120 mil pessoas em passagens recentes pela América Latina e Filipinas. Em São Paulo, a expectativa é reunir cerca de 24 mil espectadores nos três dias de apresentações no Ibirapuera.

 Transmissão

Para ampliar o acesso ao público, a apresentação de sábado (28) será transmitida ao vivo pelo YouTube oficial do Coro do Tabernáculo. Além disso, 527 capelas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em todo o país exibirão o espetáculo para o público interessado. No site oficial, é possível localizar a unidade mais próxima.

Tradição

Desde 1929, o Coro mantém o programa "Music and the Spoken Word", a transmissão contínua de rádio e TV mais antiga dos Estados Unidos. O grupo também é responsável pelo especial de Natal mais assistido da televisão aberta norte-americana, exibido anualmente pela PBS.

Reconhecido como um ativo cultural de relevância global, o Coro trabalha temas universais como paz, esperança e resiliência. Todos os artistas são voluntários, conciliando suas carreiras profissionais com a atuação musical.

Serviço:
Datas e horários das apresentações
27/02 (sexta-feira), às 20h30
28/02 (sábado), às 18h00
01/03 (domingo), às 16h00
Local: Ginásio do Ibirapuera
Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 1361 - portão 12
Ingressos: gratuitos (esgotados)

