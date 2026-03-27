IVI e Brasil assinam cartas de intenção em apoio à criação do Fundo BRIGHT, promovendo um modelo de inovação em saúde liderado pelo Sul Global

RIO DE JANEIRO, 27 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O Instituto Internacional de Vacinas (IVI) e o Governo do Brasil deram um passo importante rumo ao estabelecimento do Fundo BRIGHT (Bridging Research Investment in Global Health Technology). O IVI e o Brasil assinaram cartas de intenção apoiando a criação do Fundo BRIGHT, uma plataforma de financiamento com múltiplos doadores e liderada pelos próprios países, projetada para acelerar a inovação em saúde e ampliar o acesso equitativo a tecnologias que salvam vidas. O IVI reafirmou seu compromisso de apoiar o desenvolvimento e a implementação do Fundo e de coordenar esforços com países e parceiros.

A assinatura ocorreu em 24 de março no Rio de Janeiro, paralelamente a uma reunião da Coalizão Global para Produção Local e Regional, Inovação e Acesso Equitativo.

O Fundo BRIGHT é uma plataforma de financiamento com diversos doadores que está sendo desenvolvida com o objetivo de abordar as lacunas persistentes na inovação em saúde global. Apesar da crescente capacidade científica em países de baixa e média renda, muitas inovações promissoras não conseguem alcançar as populações e gerar impacto na saúde devido ao financiamento insuficiente e fragmentado e às limitadas parcerias ao longo de toda a cadeia de desenvolvimento. O Fundo BRIGHT busca superar esse "vale da morte" ao fornecer investimentos sustentados e baseados em metas no Sul Global, apoiando todo o processo desde a pesquisa até a comercialização e produção local, além de fomentar o crescimento de pequenas e médias empresas e contribuir para a geração de empregos e o desenvolvimento econômico mais amplo.

Com a meta de mobilizar US$ 300 milhões em seus primeiros cinco anos, espera-se que o Fundo BRIGHT apoie o desenvolvimento e a produção de vacinas, produtos terapêuticos, diagnósticos e inovações em saúde digital. A iniciativa foi concebida para fortalecer as capacidades regionais de pesquisa, desenvolvimento e produção, e regulatórias, aprimorando a preparação para pandemias e ajudando a garantir a acessibilidade e o baixo custo das inovações para as populações que mais precisam.

As cartas de intenção foram assinadas pelo Dr. Jerome H. Kim, Diretor Geral do IVI, e por S.Exa. Alexandre Padilha, Ministro da Saúde do Brasil. A assinatura reflete, em princípio, o apoio à continuidade do diálogo sobre o desenvolvimento do Fundo, incluindo governança, parcerias e áreas de cooperação, sinalizando um engajamento conjunto na construção de um ecossistema de saúde global mais equitativo.

De acordo com o Dr. Jerome H. Kim, Diretor Geral do IVI: "Este é um momento significativo no desenvolvimento do Fundo BRIGHT, trazendo maior foco à liderança do Sul Global e fortalecendo os ecossistemas de inovação, tecnologia e saúde. Agradecemos a forte parceria do Brasil no avanço dessa iniciativa. O Fundo BRIGHT representa uma oportunidade de impulsionar a inovação em saúde no Sul Global, acelerar o desenvolvimento de tecnologias de saúde essenciais, apoiar o crescimento econômico sustentável e garantir que essas soluções cheguem a quem mais precisa. Incentivamos os países a dar um passo à frente e ajudar a concretizar esta oportunidade transformadora, moldando e apoiando essa iniciativa."

S.Exa. Alexandre Padilha, Ministro da Saúde do Brasil, afirmou: "Essa é uma iniciativa muito importante para ampliar a capacidade do Brasil e de outros países em produzir vacinas e medicamentos. Quando o Brasil amplia sua capacidade, esses medicamentos ficam mais acessíveis. Acreditamos que essas iniciativas de novos mecanismos de financiamento, com vários países, contribuem ainda mais com o esforço que temos feito de aumentar o investimento na pesquisa no país e valorizar nossos pesquisadores."

O Fundo BRIGHT baseia-se em modelos já comprovados de parceria público-privada no financiamento de pesquisa e desenvolvimento em saúde global, colocando a liderança do Sul Global no centro. Ao alinhar investimentos às prioridades e capacidades locais, a iniciativa busca fomentar ecossistemas de inovação sustentáveis e reduzir a dependência de fornecimento externo durante emergências de saúde.

O IVI está trabalhando com governos e parceiros que consideram participar do Fundo BRIGHT e incentiva os países a contribuírem para o seu desenvolvimento e a aderirem à iniciativa durante esta fase de formação.

Sobre o Fundo BRIGHT

O Fundo BRIGHT (Bridging Research Investment in Global Health Technology) é uma plataforma de financiamento com múltiplos doadores, liderada pelo Sul Global, e projetada para acelerar o desenvolvimento, a produção e o acesso equitativo a vacinas, produtos terapêuticos, diagnósticos e inovações em saúde digital. Ao mobilizar investimentos de longo prazo e apoiar a transição da pesquisa para a comercialização e produção local, o Fundo visa fortalecer os ecossistemas regionais de inovação, aprimorar a preparação para pandemias e promover a soberania em saúde, garantindo que as tecnologias que salvam vidas sejam acessíveis e de baixo custo para quem mais precisa delas.

Sobre o IVI

O Instituto Internacional de Vacinas (IVI) é uma organização internacional sem fins lucrativos, criada em 1997 por iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com a missão de descobrir, desenvolver e fornecer vacinas seguras, eficazes e a preços acessíveis para a saúde global.

FONTE Instituto Internacional de Vacinas (IVI)