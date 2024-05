PEQUIM, 21 de maio de 2024 /PRNewswire/ --O projeto CEME1 de 480 MW, agora a maior instalação fotovoltaica (FV) do Chile, alcançou com sucesso a capacidade total de conexão à rede. A PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited, contratante do projeto, utilizou módulos de alto desempenho da JA Solar, enfatizando o papel fundamental da tecnologia e dos produtos da JA Solar nesta conquista histórica.

JA Solar fornece módulos fotovoltaicos de 480 MW para o maior projeto fotovoltaico do Chile (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

Abrangendo aproximadamente 400 hectares, uma área equivalente a 370 campos de futebol, o projeto representa cerca de um décimo da capacidade total instalada de energia renovável do Chile. Localizado no deserto do Atacama, o deserto não polar mais seco do mundo, o projeto impõe exigências excepcionalmente altas à confiabilidade dos módulos fotovoltaicos. Reconhecida pela confiabilidade superior de seus produtos e ampla experiência no fornecimento de projetos fotovoltaicos em ambientes desérticos, a JA Solar foi selecionada para fornecer todos os módulos para este projeto. O projeto está preparado para gerar um bilhão de kWh de eletricidade anualmente. Esta produção substancial fornecerá energia limpa a aproximadamente 400.000 famílias e deverá reduzir as emissões de dióxido de carbono em cerca de 280.000 toneladas por ano.

A operação bem-sucedida do Projeto CEME1 marca um passo crucial na transição energética do Chile, mostrando o impacto significativo da avançada tecnologia fotovoltaica da JA Solar na condução do desenvolvimento sustentável global. No início da construção do projeto, a JA Solar colaborou com construtores da PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited para realizar uma análise e avaliação detalhada das condições geológicas locais e de múltiplos desafios, como altas temperaturas, intensa radiação ultravioleta e fortes ventos e tempestades de areia, estabelecendo uma base sólida para a execução correta do Projeto. Com seu excelente desempenho em diversos projetos localizados em condições geográficas e climáticas extremas, o módulo JA Solar recebeu muitos elogios por sua confiabilidade e adaptabilidade.

Aiqing Yang, presidente executivo da JA Solar, disse: "o projeto CEME1 480MW representa um marco significativo em nosso compromisso com a inovação e sustentabilidade em energia renovável. Este projeto não apenas destaca a sinergia excepcional entre a PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited e a JA Solar, mas também estabelece uma nova referência para iniciativas solares em grande escala no Chile. Estamos orgulhosos de contribuir para a transição energética local, fornecendo energia limpa a centenas de milhares de famílias e reduzindo significativamente as emissões de carbono. Esperamos continuar nosso apoio ao desenvolvimento sustentável local, enfrentando os desafios ambientais e promovendo um futuro mais verde e resiliente para as comunidades no Chile e em outros lugares".

Para mais informações, acesse www.jasolar.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2416808/JA_Solar_Supplies_480MW_PV_Modules_Largest_PV_Project_Chile.jpg

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd.