JAS BRASIL DÁ AS BOAS-VINDAS A KARIN SCHÖNER, DIRETORA-GERENTE/PRESIDENTE

SÃO PAULO, 22 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- No início deste mês, a JAS Brasil orgulhosamente nomeou Karin Schöner como sua nova diretora geral/presidente.

Karin Schöner é uma executiva brasileira reconhecida por sua ampla experiência e liderança no setor de logística. Com uma carreira de destaque, Karin ocupou cargos importantes em vendas, gerência geral e liderança estratégica em vários países e setores, incluindo companhias aéreas, agenciamento de cargas, logística de contratos e operações marítimas. Antes de ingressar na JAS Brasil, Karin atuou como presidente de uma empresa na costa leste da América do Sul, onde liderou com sucesso iniciativas de transformação.

O histórico de Karin é uma prova de sua excepcional capacidade de enfrentar desafios complexos, promover parcerias estratégicas e impulsionar a inovação na gestão da cadeia de suprimentos. Seu profundo conhecimento da dinâmica do mercado, das estruturas regulatórias e das práticas recomendadas do setor a posiciona como líder no cenário da logística.

Ao longo de sua carreira, Karin demonstrou um compromisso com o desenvolvimento e a capacitação de suas equipes. Sua filosofia de liderança enfatiza a mentoria, a colaboração e o aprendizado contínuo, resultando em equipes de alto desempenho que consistentemente superam as expectativas e entregam resultados excepcionais. A paixão de Karin por desenvolver talentos e promover uma cultura de excelência alinha-se perfeitamente com os valores fundamentais da JAS e a visão de crescimento sustentável.

"A expertise incomparável de Karin, seu discernimento estratégico e seu compromisso com a excelência fazem dela a líder ideal para impulsionar a JAS Brasil adiante. Estamos ansiosos por sua liderança transformadora e pelas contribuições para o nosso contínuo crescimento e sucesso na região", expressou com confiança Adrian Emmenegger, vice-presidente executivo da JAS Americas.

A nomeação de Karin Schöner como diretora geral/presidente reforça o compromisso da JAS em fornecer soluções logísticas superiores, impulsionar a inovação e superar as expectativas dos clientes no Brasil e em outros países.

FONTE JAS Worldwide