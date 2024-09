Jeeves nomeia Gustavo Gorenstein como novo CEO no Brasil para acelerar expansão no país

SÃO PAULO, 10 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Jeeves, solução líder de crédito e pagamentos corporativos, oferecendo uma plataforma moderna para gestão financeira, anunciou a nomeação de Gustavo Gorenstein, "Guga", como o novo CEO para o Brasil. Esta nomeação destaca o compromisso da Jeeves com o Brasil, que rapidamente se tornou um mercado-chave para a estratégia de crescimento da empresa.

Dileep Thazhmon e Gustavo Gorenstein

A vasta experiência de Guga, tanto no mundo corporativo quanto no ecossistema de startups, faz dele um líder ideal para Jeeves no Brasil. Sua carreira teve início na Coca-Cola, seguido de um mestrado em Empreendedorismo Tecnológico pela University College London.

Guga conhece bem o mundo das startups, tendo fundado a Poup, um site de cashback, e a BxBlue, uma empresa de crédito consignado no Brasil, muito antes de a metodologia lean startup ganhar popularidade. Sua experiência na área o levou a passar pela famosa aceleradora Y Combinator, que culminou na venda de sua segunda empresa para o PicPay, onde assumiu o cargo de Head de Consignado logo após a aquisição. Após sua passagem pelo mundo corporativo, Guga voltou ao ambiente inovador de startups, uma paixão que o levou a ingressar na Jeeves.

"Deixar a empresa anterior foi uma decisão difícil, mas percebi que as estruturas corporativas estavam impedindo minha capacidade de inovar. Jeeves oferece uma oportunidade incrível não apenas de revolucionar o mercado, mas de fazê-lo de uma forma verdadeiramente localizada para as necessidades exclusivas do Brasil. Estou animado em trazer a mentalidade de fundador, meus relacionamentos dentro da indústria e minha experiência na construção e gerenciamento de equipes para a Jeeves à medida que continuamos a crescer neste mercado", disse Guga.

A Jeeves já estabeleceu uma forte presença no Brasil, com o objetivo de crescer ainda mais. A empresa oferece serviços localizados, incluindo pagamentos em massa e fortes ofertas de crédito como principais diferenciais. Os railways de pagamentos internacionais Jeeves também proporcionam às empresas uma experiência transfronteiriça instantânea, outra vantagem importante no mercado brasileiro.

"O Brasil é um mercado-chave para Jeeves e a nomeação de Guga é prova do nosso compromisso em investir na região. Sua experiência única, que combina o mundo corporativo com a agilidade de uma startup, lhe confere o perfil ideal para liderar nossos esforços aqui. Estamos confiantes de que a Jeeves continuará a crescer e a entregar valor incomparável aos nossos clientes brasileiros", disse Dileep Thazhmon, fundador e CEO da Jeeves.

Dileep Thazhmon visitou o Brasil na primeira semana de setembro para apresentar formalmente Guga aos clientes, prospects e à mídia, ressaltando ainda mais o compromisso da empresa com o crescimento na região. Com Guga no comando, a Jeeves está preparada para capitalizar as oportunidades no Brasil, concentrando-se na construção de relacionamentos próximos com os clientes e na adaptação de seus serviços para atender às necessidades locais. Sua visão para o futuro alinha-se perfeitamente com a missão de Jeeves de capacitar as empresas por meio de soluções financeiras de ponta.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2500706/Jeeves_CEO.jpg

FONTE Jeeves