/C O R R E Ç Ã O -- Johnson & Johnson/

No comunicado à imprensa, Johnson & Johnson lança no Brasil nova geração de lentes de contato com foco em conforto e nitidez para a rotina digital, emitido 17-Aug-2026 pela Johnson & Johnson através da PR Newswire, a imagem foi indevidamente excluída pela PR Newswire. Segue a versão completa e corrigida:

Johnson & Johnson lança no Brasil nova geração de lentes de contato com foco em conforto e nitidez para a rotina digital

ACUVUE OASYS MAX 1-Day e ACUVUE OASYS MAX 1-Day para Astigmatismo combinam tecnologias avançadas para oferecer hidratação prolongada e o maior filtro contra a luz azul-violeta da indústria1,2

SÃO PAULO, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Johnson & Johnson anuncia o lançamento no Brasil da nova linha de produtos ACUVUE OASYS MAX, reforçando seu compromisso com a inovação e com a evolução da experiência visual dos usuários. A novidade inclui os produtos ACUVUE OASYS MAX 1-Day e ACUVUE OASYS MAX 1-Day para Astigmatismo, desenvolvidos para oferecer a melhor tecnologia em conforto e nitidez máximos ao longo de todo o dia, ,*3 acompanhando as diferentes demandas visuais da rotina moderna.

Estúdio Vuela.

Há 30 anos, ACUVUE – a marca líder em lentes de contato no mundo –,** vem transformando o cuidado com a saúde ocular ao desenvolver tecnologias que se adequam às necessidades dos pacientes e às constantes mudanças no mundo que exigem mais esforços dos olhos, seja pelo uso de dispositivos digitais, pela exposição à iluminação artificial ou pela permanência em ambientes externos.

ACUVUE OASYS MAX representa a mais avançada inovação do portfólio ACUVUE e chega ao país oferecendo máxima nitidez e conforto prolongado, por meio de duas tecnologias inéditas: a Tecnologia TearStable*1,2,4 que ajuda a manter a hidratação dos olhos ao longo de todo o dia, contribuindo para o conforto prolongado e para a saúde da superfície ocular, e o filtro de luz OptiBlue que bloqueia até 60% da luz azul-violeta – o maior nível de proteção da categoria1,2 – reduzindo a dispersão da luz e promovendo maior nitidez,5 inclusive em ambientes com iluminação artificial. A combinação sem precedentes das duas tecnologias proporciona maior conforto e nitidez até em condições desafiadoras como a direção noturna, além de oferecer proteção UV máxima. ***^2

"Com ACUVUE OASYS MAX, damos um passo importante na evolução das lentes de contato ao responder diretamente às necessidades atuais do consumidor. A linha chega ao Brasil para atender pacientes com miopia, hipermetropia e astigmatismo, representando a maior incidência de erros refrativos", afirma Rafael Peterlini, General Manager, Vision, da Johnson & Johnson MedTech no Brasil. "Nosso objetivo é ampliar o acesso a soluções que combinem conforto, qualidade visual e praticidade, contribuindo para que mais pessoas possam cuidar da visão sem abrir mão do seu estilo de vida. Hoje, mais de 1 milhão de pacientes estão usando as lentes de contato da família ACUVUE OASYS MAX 1-Day em todo o mundo".

Nos últimos anos, o tempo de exposição às telas vem aumentando significativamente: adultos passam, em média, mais de 13 horas por dia em frente a dispositivos eletrônicos.6 Esse comportamento pode reduzir a frequência do piscar e impactar diretamente a hidratação dos olhos, intensificando a sensação de desconforto ao longo do dia.8 Desenvolvidas para acompanhar as demandas de um estilo de vida cada vez mais digital, as novas lentes combinam tecnologias exclusivas para oferecer conforto prolongado ao longo do dia.7 Estudos clínicos indicam que 95% dos usuários relataram visão nítida,8 92% experimentaram conforto durante todo o dia8 e 87% afirmaram enxergar com clareza ao dirigir à noite,8 reforçando o desempenho consistente dos produtos em diferentes situações de uso.

"A luz azul-violeta está presente em diversas fontes do cotidiano,5 como dispositivos digitais, LEDs e na luz solar, e seus comprimentos de onda mais curtos podem aumentar a dispersão da luz e afetar a nitidez visual"5, destaca Naemi Fukushima, Diretora de Marketing na América Latina, Vision, da Johnson & Johnson MedTech. "As lentes gelatinosas ACUVUE OASYS MAX são as únicas no Brasil com o filtro OptiBlue e foram desenvolvidas para responder diretamente às principais barreiras da categoria, aumentando o conforto e a nitidez visual, sem abrir mão da praticidade no dia a dia".

Com essa combinação de tecnologias, as lentes foram projetadas para oferecer uma experiência visual nítida e estável do início ao fim do dia, ****[1]9 acompanhando o ritmo de consumidores que transitam entre múltiplas atividades, do trabalho ao lazer, sem comprometer a qualidade da visão.

Atenção aos cuidados com a visão

Apesar de a visão ser considerada um dos sentidos mais importantes, ainda há baixa adesão ao cuidado preventivo com a saúde ocular.10 Um exame oftalmológico pode identificar mais de 270 condições médicas, incluindo doenças como diabetes e problemas cardiovasculares.11 8 em cada 10 pessoas (84%) consideram a visão como o sentido mais importante, e quase todas (97%) concordam que ter olhos saudáveis é fundamental, mas apenas metade delas faz exames de visão anuais.12

No Brasil, o cenário revela uma grande oportunidade de correção visual. Estima-se que 77% da população precise de algum tipo de correção, mas apenas uma parcela reduzida utiliza lentes de contato – cerca de 8,6% dos usuários de correção visual. Ao mesmo tempo, há um alto interesse pela categoria: até 90% das pessoas que não utilizam lentes afirmam estar abertas a experimentar essa alternativa.13

Mesmo com esse potencial, barreiras ainda impedem a adoção e a continuidade do uso. O desconforto está entre os principais fatores que levam ao abandono das lentes de contato, além de ser uma das maiores preocupações dos usuários, um desafio que se torna ainda mais relevante diante dos hábitos atuais.13

O lançamento reforça o legado de inovação da Johnson & Johnson e da marca ACUVUE, pioneira no desenvolvimento de lentes de contato descartáveis e presente em milhões de pessoas ao redor do mundo.

Informações importantes para usuários de lentes de contato

As lentes de contato ACUVUE são disponibilizadas somente sob prescrição para correção visual. Um oftalmologista determinará se as lentes de contato são adequadas para você. Embora raros, problemas oculares graves podem ocorrer durante o uso de lentes de contato. Para ajudar a evitar esses problemas, siga cuidadosamente o cronograma de uso e substituição, bem como as instruções de cuidados fornecidas pelo seu profissional.

Não utilize lentes de contato se você tiver alguma infecção ocular ou apresentar desconforto, lacrimejamento excessivo, alterações na visão, vermelhidão ou outros sintomas oculares. Caso qualquer uma dessas condições ocorra, remova a lente imediatamente e entre em contato com seu médico.

Para mais informações sobre uso adequado, cuidados e segurança, consulte seu profissional de cuidados com os olhos, solicite o Guia de Instruções ao Paciente, ligue para 1-800-843-2020 ou faça o download do guia diretamente.

Sobre ACUVUE

ACUVUE é uma marca da Johnson & Johnson Vision que fez sua estreia em 1987 com a primeira lente de contato gelatinosa e descartável do mundo, a empresa tem, repetidamente, apresentado produtos inovadores e de alta qualidade para o setor. ACUVUE traz soluções para correção de astigmatismo, miopia, hipermetropia e presbiopia e está nos olhos de cerca de 35 milhões de pessoas ao redor do mundo. Para obter mais informações, visite www.acuvue.com.

Sobre a Johnson & Johnson Vision

A Johnson & Johnson tem um profundo legado no desenvolvimento de novos produtos transformadores que melhoram a saúde dos olhos dos pacientes. Temos uma ambição ousada: Visão Tornada Possível – melhorar a visão de mais de 40 milhões de pessoas a cada ano. Por meio de inovações de ponta, expertise em ciência dos materiais e óptica, e tecnologias avançadas, estamos revolucionando a forma como as pessoas veem e experienciam o mundo. Visite-nos em clearvisionforyou.com, siga @JNJVision no Twitter, Johnson & Johnson | Vision no LinkedIn e @JNJVision no Facebook.

Sobre a Johnson & Johnson

Na Johnson & Johnson, acreditamos que a saúde é tudo. Nossa força em inovação em saúde nos capacita a construir um mundo onde doenças complexas sejam prevenidas, tratadas e curadas, onde os tratamentos sejam mais inteligentes e menos invasivos, e as soluções sejam personalizadas. Por meio da nossa expertise em Medicina Inovadora e MedTech, estamos em uma posição única para inovar em todo o espectro de soluções de saúde atualmente, a fim de entregar os avanços de amanhã e gerar um impacto profundo na saúde da humanidade.

Saiba mais sobre a escala global e a ampla expertise do nosso setor de MedTech em soluções cardiovasculares, ortopedia, cirurgia e visão em https://www.jnjmedtech.com.

Siga-nos em @JNJMedTech e no LinkedIn.

Advertências sobre declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, relacionadas às lentes ACUVUE OASYS MAX 1-Day e ACUVUE OASYS MAX 1-Day para Astigmatismo. O leitor é alertado a não confiar nessas declarações prospectivas. Essas declarações são baseadas nas expectativas atuais sobre eventos futuros. Caso as premissas subjacentes se mostrem imprecisas ou riscos e incertezas, conhecidos ou desconhecidos, se concretizem, os resultados reais poderão diferir materialmente das expectativas e projeções da Johnson & Johnson. Os riscos e incertezas incluem, entre outros: concorrência, incluindo avanços tecnológicos, novos produtos e patentes obtidas por concorrentes; incerteza quanto ao sucesso comercial de novos produtos; capacidade da empresa de executar com sucesso seus planos estratégicos; impacto de combinações de negócios e desinvestimentos; contestações de patentes; mudanças no comportamento e nos padrões de gastos ou dificuldades financeiras dos compradores de produtos e serviços de saúde; e reformas globais de saúde e tendências de contenção de custos. Uma lista detalhada e descrições desses riscos, incertezas e outros fatores podem ser encontradas no relatório anual mais recente da Johnson & Johnson no Formulário 10-K, incluindo nas seções intituladas "Nota de Advertência sobre Declarações Prospectivas" e "Item 1A. Fatores de Risco", bem como nos relatórios trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q e em outros documentos arquivados na Securities and Exchange Commission (SEC). Cópias desses documentos estão disponíveis online em www.sec.gov, www.jnj.com, www.investor.jnj.com ou mediante solicitação à Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson não assume a obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas em decorrência de novas informações, eventos futuros ou desenvolvimentos.

©Johnson & Johnson Vision Care Inc., 2026. Todos os direitos reservados. 2026PP11567

Referencias:

1.JJV Data on File 2022. TearStable™ Technology Definition.

2.JJV Data on File 2022. Material Properties: 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® TruEye®, ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe® Technology and ACUVUE® OASYS MAX 1-Day with TearStable™ Technology Brand Contact Lenses and other daily disposable contact lens brands.

3.JJV Data on file, 2025: Subjective Comparative and Standalone Claims for ACUVUE® OASYS MAX 1-DAY Contact Lenses

4. JJV Data on File 2022. Effect on Tear Film and Evaluation of Visual Artifacts of ACUVUE® OASYS MAX 1-Day Family with TearStable™ Technology.

5. JJV Data on File 2022. Blue-Violet Filter Utilized in ACUVUE® OASYS MAX 1-Day Contact Lenses

6. NIELSEN. COVID-19: Screen Time Spikes to Over 13 Hours per Day. 2020. Available in:

https://www.nielsen.com. Access: march 24th.

7. .JJV Data on file, 2025: Standalone Claims for ACUVUE® OASYS MAX 1-Day Family of Contact Lense

8.JJV Data on File 2023: In Market Assessment among 68 Ophthalmologists in France fitting 653 patients (n=352 New wearers, n=118 Lapsed Wearers, n=183 Existing Wearers) with ACUVUE® OASYS MAX 1-DAY. Study conducted between March and June 2023.

9.JJV Data on file, 2025. Subjective Comparative and Descriptive Standalone Claims for ACUVUE® OASYS MAX 1-Day Contact Lenses for ASTIGMATISM

10. The Lancet Global Health Commission on Global Eye Health; visoin beyond 2020.

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIISS2214-109X(20)30488-5/fulltext

11.Systemic Conditions with Ocular and Visual Manifestations. American Optometric Association. December 2019

12. VSP Vision Care. Nine in 10 people agree on the importance of healthy eyes, but half neglect eye exams.

Sacramento: VSP Vision Care, 2018. Disponível em: <https://www.multivu.com/players/English/8363551-vsp-vision- care/>

13. IPSOS. LATAM Incidence Study 2025

****T2B descriptive summaries: n ≥ 144

FONTE Johnson & Johnson