Johnson & Johnson lança plataforma VARIPULSE™ no Brasil e avança no tratamento da fibrilação atrial

10 nov, 2025, 13:00 GMT
A plataforma VARIPULSE™ é o primeiro sistema de ablação por campo pulsado (PFA) totalmente integrado ao sistema de mapeamento eletroanatômico CARTO™ 3, projetado para promover eficiência, reprodutibilidade e precisão nos procedimentos. 1 , i , ii , iii , iv , v , vi , vii , viii , ix
SÃO PAULO, 10 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Johnson & Johnson MedTech, líder global no tratamento de arritmias cardíacas, anuncia o lançamento da plataforma VARIPULSE™ no Brasil. A tecnologia é utilizada em procedimentos de ablação por cateter para fibrilação atrial (FA), uma arritmia caracterizada por batimentos irregulares e, frequentemente, acelerados, causada por sinais elétricos adicionais e descoordenados nos átrios.x A FA está associada a alterações estruturais no coração decorrentes de condições pré-existentes e fatores de estilo de vidax,xi , e aumenta significativamente o risco de acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência cardíaca e mortalidade.
A fibrilação atrial afeta cerca de 50 milhões de pessoas no mundoxii, representando um impacto comparável ao da insuficiência cardíaca, que atinge mais de 64 milhões globalmentexiii. Os sintomas e consequências clínicas da FA comprometem a qualidade de vida dos pacientes. Entre os sintomas mais comuns estão palpitações, fadiga, falta de ar, dor no peito e tonturaxiv. Por ser uma condição progressiva, a intervenção precoce é fundamental para reduzir o risco de AVC — responsável por 7,25 milhões de mortes no mundo em 2021.xv A FA também aumenta o risco de insuficiência cardíaca e mortalidade cardiovascularxvi.
A plataforma VARIPULSE™ é a primeira tecnologia de PFA desenvolvida para integrar, em um único fluxo de trabalho, a ablação e o mapeamento com o sistema CARTO™ 3. Essa tecnologia de mapeamento cardíaco eletroanatômico 3D permite visualização em tempo real e oferece precisão, eficiência, reprodutibilidade e acurácia para médicos que tratam pacientes com fibrilação atrialxvii. Proporciona uma terapia segura, eficiente i,ii,iii,iv,v,vi,vii, e centrada no paciente, com mínima ou nenhuma exposição à fluoroscopiaxviii,xix,xx sendo compatível com sedação profunda e/ou consciente.2,xxi,xxii
Evidências clínicas
Essa inovação é respaldada por resultados clínicos relevantes:
- inspIRE : 80% dos pacientes permaneceram livres de recorrência, sem eventos adversos primários.xxiii
- admIRE : taxa de sucesso primário geral de 75%3, 100% dos pacientes obtiveram sucesso agudo no procedimento4, 43% tiveram alta no mesmo dia e 25% dos procedimentos foram realizados sem fluoroscopia5.
- VARIPURE (em andamento, incluindo primeiros usuários): nenhum evento adverso grave ou complicações relacionadas à plataforma, incluindo zero eventos neurovasculares ou espasmos coronáriosxxiv.
"O lançamento da plataforma VARIPULSE™ no Brasil é um marco em nossa missão de trazer soluções inovadoras que melhorem o cuidado com o paciente", afirma Alexandre Luque, Vice-presidente da Johnson & Johnson MedTech no Brasil. "Ao combinar a ablação por campo pulsado com mapeamento avançado e inteligência artificial, ajudamos os médicos a realizar procedimentos mais seguros, rápidos e precisos.
Diferentemente dos métodos tradicionais de ablação, que utilizam calor ou frio, a PFA emprega pulsos curtos de energia para atuar sobre o tecido cardíaco, potencialmente reduzindo o risco de danos a estruturas adjacentes, como esôfago, veias pulmonares e nervo frênico. Até julho de 2025, a plataforma VARIPULSE™ já havia sido utilizada em mais de 15 mil procedimentos no mundo.
"A introdução da plataforma VARIPULSE™ no Brasil oferece uma nova e importante opção para o tratamento da fibrilação atrial", afirma Dr. Cristiano Pisani6, eletrofisiologista do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP, em São Paulo. "A experiência clínica inicial sugere que a combinação da ablação por campo pulsado com mapeamento 3D avançado pode nos ajudar a realizar procedimentos com maior precisão e potencialmente reduzir riscos para estruturas próximas. Como em qualquer nova tecnologia, é essencial continuar avaliando seu desempenho em diferentes perfis de pacientes e garantir treinamento adequado para seu uso seguro e eficaz."
Sobre a plataforma VARIPULSE™
A plataforma VARIPULSE™ é o sistema de ablação por campo pulsado da Johnson & Johnson MedTech. A solução totalmente integrada inclui o cateter VARIPULSE™, o gerador TRUPULSE™ e o software VARIPULSE™ para o sistema de mapeamento CARTO™ 3. A plataforma já está aprovada para uso nos Estados Unidos, Europa, Ásia-Pacífico e Canadá.
Soluções cardiovasculares da Johnson & Johnson MedTech
Em toda a Johnson & Johnson, enfrentamos alguns dos desafios de saúde mais complexos e abrangentes do mundo. Por meio de um portfólio cardiovascular que oferece aos profissionais de saúde mapeamento e navegação avançados, tecnologia miniaturizada e ablação precisa, estamos atuando em condições com necessidades clínicas significativas não atendidas, como insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, AVC e fibrilação atrial. Somos líderes globais em recuperação cardíaca, restauração circulatória e tratamento de distúrbios do ritmo cardíaco, além de emergente liderança em cuidados neurovasculares, comprometidos em enfrentar duas das principais causas de morte no mundo: insuficiência cardíaca e AVC. Para mais informações, acesse biosensewebster.com.
Sobre a Johnson & Johnson
Na Johnson & Johnson, acreditamos que a saúde é tudo. Nossa força em inovação na área da saúde nos capacita a construir um mundo onde doenças complexas são prevenidas, tratadas e curadas, onde os tratamentos são mais inteligentes e menos invasivos, e as soluções são personalizadas. Por meio de nossa expertise em Medicina Inovadora e MedTech, estamos em uma posição única para inovar em todo o espectro de soluções de saúde hoje, a fim de proporcionar as descobertas do amanhã e impactar profundamente a saúde da humanidade. Saiba mais sobre a escala global e a profunda expertise do nosso setor de MedTech em soluções cardiovasculares, ortopédicas, cirúrgicas e de visão em https://thenext.jnjmedtech.com/. Siga-nos no @jnjmedtechbrasil e no LinkedIn. Biosense Webster, Inc. é uma empresa da Johnson & Johnson MedTech.
