Johnson Controls reforça presença da marca YORK no Brasil com foco na expansão do mercado de AVACR

SÃO PAULO, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Presente em mais de 150 países, a Johnson Controls, líder global em tecnologia para edificações inteligentes e sustentáveis, conduz uma campanha de consolidação de sua marca YORK no mercado brasileiro de AVACR (Aquecimento, Ventilação, Ar- condicionado e Refrigeração). A meta é reforçar a YORK como referência em climatização para empreendimentos de grande porte, destacando sua integração com as soluções digitais e de automação predial e toda estrutura de serviços da Johnson Controls.

Com o aumento exponencial da demanda por soluções de AVACR em segmentos como data centers, complexos corporativos, shopping centers, hospitais e indústrias, a YORK vem ampliando sua oferta de chillers de última geração, como a linha YMAE, que, além de ser modular e escalável, traz alta eficiência energética devido a seu consumo reduzido de água e uso de refrigerantes com baixo GWP (potencial de aquecimento global).

Além da abundância de fontes renováveis, favorece a expansão do setor AVACR no país a resolução do Ministério de Minas e Energia que estabelece o Índice Mínimo de Eficiência Energética para novos projetos de construção civil, a ser implementado nos próximos anos.

"Os setores público e privado estão cada vez mais empenhados em se adequar a essa nova realidade energética, não apenas para cumprirem suas metas de descarbonização, mas também para se manterem em linha com a tendência pró-conforto que tem sido a tônica no mercado, e essa norma do governo federal deve acelerar ainda mais esse processo", afirma Adhemar Magrini, General Manager para o Brasil da Johnson Controls.

O grupo, que em 2025 celebra 140 anos de liderança no mercado global, e a YORK, que neste ano comemora seu 150º aniversário, oferecem para o mercado brasileiro um pacote completo de climatização com chillers, AHUs e fan-coils integrados com soluções digitais, sistemas de automação e monitoramento em nuvem, o que permite otimização da performance, controle de consumo e manutenção preditiva dos equipamentos.

A YORK fornece sistemas de AVACR projetados sob medida para cada segmento:

Data centers - soluções com redundância e alta performance de grande confiabilidade e disponibilidade 24x7;

Edificações corporativas e comerciais - soluções inteligentes e integradas à automação predial;

Hospitais e edifícios de missão crítica - sistemas de controle preciso de temperatura e qualidade do ar;

Shopping centers e varejo - modernização de plantas existentes com foco em eficiência e redução de custos operacionais;

Indústria - sistemas robustos e sustentáveis para aplicações contínuas.

Com a oferta de soluções customizadas, a YORK garante melhor desempenho, eficiência e durabilidade de seus produtos, além de ampla cobertura de serviços e manutenção, incluindo peças originais de fábrica a preços competitivos e com estoque local. "O pós-venda técnico especializado e com suporte contínuo é um diferencial da Johnson Controls no Brasil, fortalecendo o vínculo com nossos clientes e assegurando maior estabilidade operacional com menor custo no longo prazo", conclui Adhemar.

Sobre a Johnson Controls

Na Johnson Controls (NYSE: JCI), transformamos os ambientes onde as pessoas vivem, trabalham, aprendem e se divertem. Como líder global em edifícios inteligentes, saudáveis e sustentáveis, nossa missão é reinventar o desempenho dos edifícios para atender às pessoas, aos lugares e ao planeta. Com uma história orgulhosa de 140 anos de inovação, oferecemos o plano para o futuro de setores como saúde, educação, centros de dados, aeroportos, estádios, manufatura e muito mais, por meio do OpenBlue, nossa oferta digital abrangente. Hoje, a Johnson Controls oferece o maior portfólio do mundo em tecnologia e software para edifícios, além de soluções de serviços com algumas das marcas mais confiáveis do setor. Acesse www.johnsoncontrols.com para mais informações e siga @Johnson Controls nas redes sociais.

