Joint Commission International lança Prêmios Globais de Segurança do Paciente para Reconhecer Práticas Inovadoras e Excelência em Saúde

Inscrições abertas para organizações de saúde e autoridades nacionais de saúde em todo o mundo que demonstrem consistentemente melhorias na qualidade e na segurança do cuidado ao paciente.

OAKBROOK TERRACE, Illinois, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Joint Commission International (JCI) lançou hoje o processo de inscrição para a edição inaugural dos Prêmios Globais de Segurança do Paciente da JCI, que têm como objetivo celebrar e reconhecer internacionalmente excelência em segurança do paciente e os esforços na qualidade da assistência em saúde, além de estimular o compartilhamento global de conhecimento e aprendizado. As inscrições para os prêmios serão aceitas até o dia 8 de junho de 2026. Detalhes sobre o processo de submissão podem ser encontrados no site da JCI: https://jointcommission.org/en/about-us/recognizing-excellence/global-patient-safety-awards

Os Prêmios Globais de Segurança do Paciente da JCI reconhecerão e destacarão práticas de segurança do paciente, fora dos Estados Unidos, de alto impacto no mundo real para dois tipos de organizacao:

Qualquer organização de saúde que ofereça atendimento ao paciente, incluindo: Sistemas de Saúde Hospitais Unidades Ambulatoriais Centros de Saúde Centros Médicos Acadêmicos Centros Médicos de Atenção Especializada

Autoridades Nacionais de Saúde ou Ministérios da Saúde que tenham implementado iniciativas de segurança do paciente em nível sistêmico, regional ou nacional

O programa destacará práticas inovadoras que demonstrem melhorias mensuráveis nos desfechos dos pacientes e apresentem soluções adaptáveis para todos os tipos de organizações de saúde, incluindo aquelas em ambientes com poucos recursos. As submissões serão avaliadas com base na relação custo–benefício para implementação, recursos requeridos, inovacao, impacto, transferibilidade e escalabilidade. As organizações de saúde não precisam ser acreditadas pela JCI para serem elegíveis. Todas as práticas submetidas devem ser aplicáveis e mensuráveis em ambientes clínicos reais.

"Os Prêmios Globais de Segurança do Paciente da JCI estão estreitamente alinhados com nossa missão contínua de elevar a qualidade e a segurança da assistência em saúde em todo o mundo", afirmou Jonathan B. Perlin, MD, PhD, Presidente e CEO do Joint Commission Enterprise. "Esses prêmios foram concebidos para destacar organizações e autoridades de saúde em nível global cujo compromisso com a segurança do paciente é admirável e, além disso, replicável em outras regiões e em outras realidades de recursos. Ao publicar e compartilhar as melhores práticas dos vencedores estaremos promovendo inspiração e progresso, acelerando, em última instância, melhorias significativas para pacientes em todos os lugares."

"O reconhecimento desempenha um papel importante na sustentação do impulso. Os Prêmios Globais de Segurança do Paciente da JCI reconhecerão esforços da linha de frente, em nível de sistema e em âmbito nacional, e sinalizarão o compromisso da liderança com a segurança do paciente como um valor central", afirmou Neelam Dhingra, MD, MBBS, Vice–presidente e Diretora Global de Segurança do Paciente da JCI. "O que frequentemente impede o aprimoramento da segurança do paciente é o acesso ao conhecimento, a práticas comprovadas e a recursos. Esses prêmios foram concebidos para celebrar a inovação, mas, mais importante, para oferecer uma estrutura de coleta e compartilhamento de práticas de excelência das quais todos podem aprender."

Os vencedores serão homenageados durante a conferência anual Joint Commission UNIFY 2026, a ser realizada de 30 de setembro a 1º de outubro de 2026, em Washington, DC, Estados Unidos.

Organizações de saúde e autoridades nacionais de saúde fora dos Estados Unidos são elegíveis para se candidatar aos prêmios gratuitamente. As partes interessadas podem acessar os critérios de inscrição, mais informações e o link para inscrição no site da JCI.

Sobre a Joint Commission International

Joint Commission International (JCI), fundada em 1994, é uma afiliada sem fins lucrativos da Joint Commission, dedicada à melhoria da qualidade da assistência em saúde e da segurança do paciente em todo o mundo. Por meio de acreditação e certificação internacionais, serviços de consultoria, publicações e programas educacionais, a JCI trabalha com organizações de saúde, agências de saúde pública e ministérios da saúde em mais de 80 países para viabilizar e afirmar os mais altos padrões de qualidade da assistência em saúde e segurança do paciente para todos.

Saiba mais em https://www.jointcommission.org/en

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FONTE Joint Commission International