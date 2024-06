Jovens adotam tendência inusitada neste inverno: sorvete com pão doce

SÃO PAULO, 4 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Uma nova tendência gastronômica está conquistando o paladar dos jovens neste inverno: a combinação de sorvete com pão doce. Essa inusitada junção de sabores está ganhando popularidade e uma das marcas que está apostando forte nessa novidade é o Açaí da Barra, que acaba de lançar o inovador Barra Burguer.

Disponível nas lojas da rede até o final de julho, o Barra Burguer substitui a carne por uma variedade de sorvetes e açaí, criando uma experiência gastronômica única. O hambúrguer é composto por pães brioche ou australiano e oferece mais de 40 opções de sorvete ou 14 tipos de açaí, além de diversos toppings, como balas, granulados e marshmallows, permitindo que cada consumidor personalize seu lanche de acordo com suas preferências.

"O Barra Burguer é uma maneira inovadora de mostrar que o açaí e o sorvete podem ser apreciados de formas inesperadas, atraindo novos paladares e surpreendendo clientes fiéis," afirma Alexandre Ustulin, CEO da Açaí da Barra. "Nossa proposta é proporcionar uma experiência divertida e deliciosa, transformando o tradicional conceito de hambúrguer e criando uma opção irresistível para o inverno."

Desde sua fundação em 2015, o Açaí da Barra tem se destacado pela inovação e pela qualidade de seus produtos. Com a missão de democratizar o consumo de açaí de qualidade, a empresa oferece produtos frescos, saborosos e nutritivos, sendo pioneira no modelo self-service de açaí no Brasil. Atualmente, conta com mais de 250 lojas espalhadas por todo o país.

Conheça o Barra Burguer nos canais oficiais da marca no Instagram , no TikTok e no Youtube . Confira a campanha de lançamento do Barra Burguer, criada pela LVL, aqui .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2430053/Barra_Burguer_e__a_sensac_a_o_do_inverno.jpg

FONTE Açaí da Barra