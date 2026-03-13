J&T Express Brasil e UNESP firmam acordo de cooperação para fortalecer colaboração entre indústria e academia

ESTADO DE SÃO PAULO, Brasil, 13 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A J&T Express Brasil e a Universidade Estadual Paulista (UNESP) firmaram um acordo abrangente de cooperação para fortalecer a colaboração nas áreas de desenvolvimento de talentos, pesquisa acadêmica e prática industrial. A parceria também contribui para ampliar a cooperação entre empresas e universidades brasileiras, além de promover intercâmbios culturais e industriais entre China e Brasil.

Reconhecida como uma das principais universidades públicas do Brasil, a UNESP possui forte atuação em ensino, pesquisa e estudos interdisciplinares. O acordo marca o início de uma parceria abrangente entre as duas instituições.

Com o apoio do Instituto Confúcio, a J&T Express Brasil e a UNESP irão estabelecer uma plataforma de comunicação e colaboração, com foco na formação de talentos bilíngues em chinês e português e no aprofundamento da cooperação entre indústria e academia.

De acordo com o acordo, as duas partes desenvolverão cooperação prática em diversas áreas, incluindo:

Estabelecimento de bases de estágio e treinamento prático, oferecendo aos estudantes experiências reais no ambiente industrial;

Promoção de programas de recrutamento e desenvolvimento de trainees;

Realização de pesquisas conjuntas relacionadas a desafios e práticas da indústria;

Cooperação em áreas relacionadas a estudos de linguagem, apoiando a formação de talentos bilíngues em chinês e português.

Durante a cerimônia de assinatura, representantes da J&T Express Brasil e da UNESP assinaram o acordo de cooperação e trocaram presentes culturais simbólicos. O evento contou também com a presença de representantes das duas instituições e de Luis Antonio Paulino, diretor do Instituto Confúcio.

Striven Xu, Diretor de Recursos Humanos da J&T Express Brasil, afirmou:

"Sempre adotamos uma visão de longo prazo para o desenvolvimento de talentos e buscamos continuamente parcerias com universidades brasileiras. A cooperação com a UNESP terá como foco programas de estágio, desenvolvimento de trainees e projetos de pesquisa conjunta. Com a experiência da J&T no setor logístico, esperamos construir uma ponte entre a academia e a indústria, apoiando jovens talentos em sua transição para o mercado de trabalho."

O professor Cesar Martins, Vice-Reitor da UNESP, comentou:

"Valorizamos muito as oportunidades de cooperação com empresas. Parcerias como esta geram benefícios para universidades, estudantes e organizações. Esperamos trabalhar em conjunto com a J&T Express para oferecer aos alunos da UNESP valiosas oportunidades de experiência prática no setor."

Olhando para o futuro, a J&T Express Brasil e a UNESP continuarão ampliando a cooperação nas áreas de educação linguística, pesquisa acadêmica e integração entre indústria e academia, estabelecendo uma parceria de longo prazo que contribua para o intercâmbio entre China e Brasil e para a formação de novos talentos.

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FONTE J&T Express