JTI comemora 25 anos de inovação e crescimento sustentável

Orgulhosa do seu percurso, a JTI tem uma perspectiva otimista à medida que prossegue o seu propósito de "Criando momentos de satisfação. Criando um Futuro Melhor"

SÃO PAULO, 5 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A JTI confirmou a sua posição como um player global da indústria do tabaco ao comemorar globalmente seu 25º aniversário, impulsionada por fortes resultados de negócios, inovação e uma cultura de trabalho única.

Em 1999, a JTI foi formada quando a sua empresa-mãe com sede em Tóquio, a JT Inc., adquiriu o negócio de tabaco fora dos EUA da RJR Nabisco Inc., o que foi, até então, a maior aquisição estrangeira por uma entidade japonesa. A história da empresa é um marco importante, com a compra da Gallaher em 2007, que duplicou o número de colaboradores, complementada por inúmeras outras aquisições e investimentos orgânicos ao longo dos anos, e seguida pela aquisição da Ploom em 2011, uma mudança estratégica que impulsionou o crescimento da empresa.

Graças a um forte portfólio de marcas – incluindo algumas das mais conhecidas do mundo, Camel e Winston – juntamente com o investimento da empresa de aproximadamente 450 bilhões de ienes entre 2024 e 2026 em seu portfólio de Produtos de Risco Reduzido, o caminho a seguir para a JTI é realmente estelar. Com os investimentos em Produtos de Risco Reduzido, a expectativa da JTI é que o produto Ploom X aumente de 19 para mais de 40 mercados até ao final de 2026.

Perspectiva otimista

"Estou orgulhoso de como construímos coletivamente um negócio de sucesso centrado no consumidor, adaptando-nos ao mercado e aos consumidores adultos e defendendo os nossos valores que são impulsionados pela filosofia japonesa de Kaizen – ou melhoria contínua. Já foi feito muito trabalho incrível, resultando em mudanças transformacionais e positivas internamente e nas comunidades onde operamos", diz Eddy Pirard, Presidente e CEO da JTI. "Criando momentos de satisfação. Criando um futuro melhor. É assim que continuaremos a encantar nossos consumidores enquanto esperamos um futuro brilhante", finaliza Pirard.

Hoje, com mais de 46.000 funcionários, sendo cerca de de 2.500 colaboradores no Brasil (entre permanentes e sazonais) e presença em mais de 130 mercados, a JTI está empenhada em tornar o seu negócio não apenas o de crescimento mais rápido do seu gênero, mas também o mais inovador e gerido de forma sustentável. Em 2024, a empresa foi certificada Global Top Employer pelo décimo ano consecutivo, ao mesmo tempo que se comprometeu a ser Neutra em Carbono nas suas próprias operações até 2030.

NO BRASIL – A trajetória da multinacional no Brasil também é marcada por uma expansão exponencial, sendo que o País hoje representa um importante player para a JTI Global. A operação brasileira é uma das únicas com a cadeia completa, da pesquisa agronômica ao ponto de venda. A infraestrutura é composta por uma planta de processamento e compra de tabaco (RS), uma fábrica de cigarros (RS), um centro de pesquisas (RS), unidades de compra de tabaco (SC e PR) e filiais de venda e distribuição em dez Estados.

Entre os principais marcos da companhia estão a chegada no Brasil, no ano 2000, com um escritório de vendas no Rio de Janeiro, o início da operação de tabaco em folha em 2009, com a aquisição das empresas KBH&C e Kannemberg, no Rio Grande do Sul, e a instalação do centro de pesquisas (ADET) (2011) e da primeira fábrica de cigarros da JTI na América do Sul (2018), também no RS.

A JTI é uma empresa que coloca as pessoas no centro de tudo o que faz, por isso, possui iniciativas que conectam desde o crescimento do negócio à responsabilidade social. Nesse sentido, pode-se destacar os projetos voltados à sustentabilidade, como a entrega de cigarros aos pontos de venda em São Paulo, realizada por meio de bicicletas, e a conversão para etanol de 90% dos veículos da frota na operação de tabaco em folha, que resultam na redução de CO 2. Esta última gerou, em 2023, a economia de 1.289 tCO2e na atmosfera. Outro marco ambiental em 2023 foi a compensação de mais de 791.682 toneladas de embalagens, tornando a empresa apta a usar o selo Eureciclo.

Roberto Macedo, líder das Operações de Tabaco em Folha da JTI no Brasil, também destaca a atuação da empresa para o fortalecimento do Sistema Integrado da Produção do Tabaco e a relação de parceria e de transparência com os mais de 12 mil produtores integrados à companhia. O que fica evidente da assistência técnica e o desenvolvimento dos produtores ao longo da safra, às negociações para definição do preço do tabaco. Em 2024, pelo terceiro ano consecutivo, a companhia foi a primeira a assinar o protocolo de reajuste do preço do tabaco junto à comissão das entidades dos produtores.

Além disso, os investimentos realizados pela multinacional no Brasil demonstram o quanto ela acredita no potencial do País e tem fixado raízes por aqui. Só em 2023, entre as áreas agrícolas e industriais em Santa Cruz do Sul, a JTI investiu mais de R$ 80 milhões. Para 2024, aumentou em mais de 40% os seus investimentos, com previsão de R$ 115 milhões a serem investidos nessas mesmas áreas.

Contribuições para o Sistema Integrado de Produção de Tabaco

"A JTI Processadora de Tabaco do Brasil, como associada à nossa entidade, tem contribuído ativamente nas ações desenvolvidas pelo SindiTabaco – Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco. Além disto, tem exercido importante papel no fortalecimento da cadeia produtiva do tabaco no Brasil, em especial, no Sistema Integrado de Produção de Tabaco e em todos os aspectos relacionados à sustentabilidade", destaca Iro Schünke, presidente do Sinditabaco.

"A JTI tem sido uma empresa destaque na relação, principalmente com seus produtores integrados, valorizando e fidelizando estes que são parte importante da cadeia produtiva do tabaco. Numa gestão transparente, a JTI valoriza a sustentabilidade da cadeia produtiva e, principalmente, a sustentabilidade econômica do produtor para a continuação da produção do tabaco no Brasil, que tem merecido destaque na qualidade no seu mercado consumidor, consolidado", afirma Marcilio Laurindo Drescher, presidente de AFUBRA. E destaca que as relações com as entidades representativas dos produtores de tabaco, em especial com a AFUBRA, sempre foram as melhores possíveis, com um debate amplo, aberto, democrático e transparente. "Isso é muito importante para o setor, quando se trata de sistema integrado. À JTI, aqui no Brasil, cabe a nossa homenagem pela sua atuação. Parabéns pela passagem dos 25 anos da JTI Global e pela sua importante presença no Brasil", finaliza Marcilio.

ENCHENTES NO RS – A enchente histórica vivida no Rio Grande do Sul em maio de 2024 surpreendeu e mobilizou a JTI. Além de ter se organizado com medidas imediatas para auxílio aos colaboradores, produtores e comunidades atingidas, elaborou um plano nacional para auxílio na recuperação, baseado em quatro pilares: Nossos Colaboradores; Nossos Produtores, Nossas Comunidades e Nossos Pontos de Vendas.

A partir dele serão destinados recursos para auxílio aos atingidos pelas enchentes. Outra importante ação de orgulho para a empresa foi a atuação dos colaboradores no programa de voluntariado, mobilizando mais de 500 pessoas.

Seja globalmente ou no Brasil, a história da JTI tem sido guiada pelo seu propósito de criar momentos de satisfação e de criar um futuro melhor. Por isso, todas as suas ações e estratégia de negócio se conectam, beneficiando aos colaboradores, produtores, varejistas e às comunidades na qual está presente. O futuro visto pela multinacional é cada vez mais promissor, aliando crescimento sustentável e responsabilidade social, para que possa comemorar mais 25, 30, 50 anos e assim por diante, sempre com orgulho de sua trajetória.

Sobre a JTI

A Japan Tobacco International (JTI) é uma empresa internacional líder em tabaco e cigarro eletrônico, com operações em mais de 130 países. É proprietária de Winston, segunda marca mais vendida do mundo, e de Camel. Outras marcas globais incluem Mevius e LD. Também é um dos principais players no mercado internacional de cigarro eletrônico e tabaco aquecido com as marcas Logic e Ploom. Com sede em Genebra, na Suíça, emprega mais de 46 mil pessoas e foi premiada com o Global Top Employer por oito anos consecutivos. No Brasil, são mais de 1,2 mil colaboradores em dez Estados. A operação contempla a produção de tabaco – por meio de mais de 12 mil produtores integrados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná – compra, processamento e exportação de tabaco, fabricação, venda e distribuição de cigarros em mais de 20 Estados do Brasil. As marcas comercializadas são Winston, Djarum e Camel, esta última também exportada para a Bolívia, assim como a marca LD. É Top Employer Brasil desde 2018 e, em 2022, ficou em #1 no ranking nacional, repetindo a conquista em 2023. Neste mesmo ano, conquistou a certificação Great Place to Work (GPTW), consolidando-se como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. A JTI acredita na liberdade de escolha de seus consumidores. Por isso, disponibiliza amplamente informações sobre as consequências do tabagismo. Saiba mais em www.jti.com/brasil.

