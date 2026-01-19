Juliana Paes estreia websérie em parceria com Radiesse® sobre bastidores da sua volta para a Viradouro após 17 anos

Em três episódios, a atriz compartilha sua preparação física e emocional para retornar à avenida como Rainha de Bateria da Unidos do Viradouro, escola de samba do Rio de Janeiro, mostrando como é viver a festa brasileira na melhor versão da sua pele

SÃO PAULO, 19 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Juliana Paes está de volta ao Carnaval da Sapucaí. Após 17 anos longe da Unidos do Viradouro, a atriz retorna em 2026 como Rainha de Bateria da escola de samba do Rio de Janeiro, na qual reinou entre 2004 e 2008, reassumindo o posto quase duas décadas depois. Para marcar essa jornada, Juliana lança, em parceria com Radiesse®, bioestimulador regenerativo¹ de colágeno da Merz Aesthetics®, uma websérie especial com três episódios em seus perfis oficiais nas redes sociais. O primeiro foi ao ar no dia 16 de janeiro.

O projeto, criado pelo A-Lab, laboratório de conteúdo do Grupo Dreamers, acompanha de perto os bastidores da preparação de Juliana para seu retorno a uma das maiores celebrações brasileiras e à redescoberta da confiança e da alegria que o Carnaval representa. A narrativa acompanha desde a rotina de treinos e cuidados com o rosto e o corpo até momentos de expectativa e emoção que marcam o antes, durante e depois de sua volta à frente de uma bateria. Sem revelar todos os detalhes, a produção antecipa um olhar mais pessoal sobre a atriz e sua conexão com esse novo momento da carreira, com depoimentos de pessoas próximas e cenas exclusivas que mostram a emoção de viver novamente a energia do samba, agora com maturidade e autoconfiança.

"O Carnaval sempre fez parte da minha história, e voltar à avenida é como reviver uma parte de mim. Me sinto pronta para isso porque venho cuidando de mim de dentro pra fora há muito tempo. Radiesse® faz parte dessa jornada, me impulsionando a manter minha pele firme, natural, e aumentando a minha confiança de estar bem comigo mesma. Estou na minha melhor versão para viver novamente na pele um sonho que não foi esquecido", compartilha Juliana Paes, embaixadora da campanha de Radiesse® "Be Yourself" (Seja Você Mesma), que incentiva cada pessoa a tomar decisões baseadas em sua própria vontade, mesmo diante das pressões externas para seguir tendências ou padrões, que afetam especialmente as mulheres.

Mais do que um retrato da rotina de Juliana, a produção reforça o propósito de Radiesse® de celebrar a beleza natural e a regeneração¹ da pele. O tratamento é conhecido por estimular o colágeno²,³, promover firmeza e elasticidade⁴, e oferecer resultados naturais⁵,⁶ que duram até 24 meses, revertendo os sinais visíveis do envelhecimento e realçando a vitalidade de cada pessoa. O Carnaval, assim como o verão, não é só uma estação, mas um convite para viver cada instante como se fosse único, intenso e verdadeiro.

"Juliana representa de forma autêntica a naturalidade e a confiança da mulher brasileira e, por isso, é pelo segundo ano consecutivo nossa embaixadora. Sua trajetória e sua conexão com o público refletem o propósito de Radiesse®, que vai muito além do cuidado com a pele: é sobre se sentir radiante e bem consigo mesma em todas as fases da vida. O verão e o Carnaval são momentos em que a pele e a autoconfiança ganham protagonismo e essa websérie traduz exatamente isso, a beleza de se preparar de dentro para fora e de ser convidada a viver cada instante com confiança, leveza e autoestima", finaliza Giovana Pacini, Country Manager da Merz Aesthetics® no Brasil.

Acompanhe os episódios, que serão lançados mensalmente nos perfis do Instagram: @julianapaes, @merzaestheticsbrasil e @radiesse_brasil. ASSETR-2929-01/2026

Sobre a Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics® é uma empresa de medicina estética com uma longa história de empoderamento de profissionais de saúde, pacientes e colaboradores para viverem cada dia com confiança. Temos o objetivo de ajudar pessoas no mundo todo a viverem a melhor versão de si mesmas, por dentro e por fora – de acordo com seu significado pessoal. Clinicamente testado, seu portfólio de produtos inclui injetáveis, dispositivos e tratamentos de cuidado com a pele desenvolvidos para atender às necessidades de cada paciente com alto padrão de segurança e eficácia. Sendo um negócio de família há mais de 115 anos, a Merz Aesthetics® é reconhecida por criar laços com seus clientes como se fossem parte da família. A sede global da Merz Aesthetics®' fica em Raleigh, N.C., EUA, com presença comercial em 90 países no mundo todo. Também faz parte do Grupo Merz, fundado em 1908 e sediado em Frankfurt, Alemanha. Saiba mais em merzaesthetics.com.

Consulte um profissional de saúde habilitado.

mais em merzaesthetics.com.

Radiesse® refere-se a família de produtos Radiesse® Duo (Reg. MS. n° 80829430004) e Radiesse® (+) Lidocaine (Reg. MS. n° 80829430003).

Copyright ©️ 2025 Merz Farmacêutica Comercial LTDA. Todos os direitos reservados. MERZ AESTHETICS é uma marca comercial e/ou marca registrada da Merz Pharma GmbH & Co. KGaA no Brasil e/ou em certos outros países. RADIESSE é uma marca comercial e/ou marca registrada da Merz North America, Inc. no Brasil e/ou em certos outros países.

1- Aguilera SB, McCarthy A, Khalifian S, et al. The Role of Calcium Hydroxylapatite (Radiesse) as a Regenerative Aesthetic Treatment: A Narrative Review. Aesthet Surg J. 2023 Sep 14;43(10):1063-1090. doi: 10.1093/asj/sjad173.

2 - COLEMAN, Kyle M. et al. Neocollagenesis after injection of calcium hydroxylapatite composition in a canine model. Dermatologic Surgery, v. 34, p. S53-S55, 2008.

3 -. YUTSKOVSKAYA, Yana Alexandrovna; KOGAN, Evgeniya Alexandrovna. Improved Neocollagenesis and Skin Mechanical Properties After Injection of Diluted Calcium Hydroxylapatite in the Neck and Décolletage: A Pilot Study. Journal of drugs in dermatology: JDD, v. 16, n. 1, p. 68-74, 2017.

4 - Dermaclub. Colágeno: dermatologista fala o que é e como age na pele. [Consultado 30/09/2024]. Disponível em: https://www.dermaclub.com.br/blog/todos-os-temas/colageno.html?srsltid=AfmBOortZBZbU_dPUNlTTqiRH9evCyvkQjbG2BdLT-Dh8PRiND8woeir.

5 - BASS, Lawrence S. et al. Calcium hydroxylapatite (Radiesse) for treatment of nasolabial folds: long-term safety and efficacy results. Aesthetic surgery journal, v. 30, n. 2, p. 235-238, 2010.

6 - PAVICIC, Tatjana. Complete biodegradable nature of calcium hydroxylapatite after injection for malar enhancement: an MRI study.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864572/FOTO_03_1529.jpg

FONTE Merz Aesthetics