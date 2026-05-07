Kaffa Tech lança plataforma com agente de IA para comparar desempenho e simular impactos regulatórios no setor de energia

Solução reúne informações de 105 distribuidoras e permite prever efeitos de indicadores sobre a receita, identificar desvios nas operações e apoiar a tomada de decisão

SÃO PAULO, 7 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Kaffa Tech, empresa de tecnologia voltada para o setor de utilities, lança o Insights by Kaffa, uma plataforma que reúne e cruza dados públicos de todas as distribuidoras de energia do país em um único ambiente digital de forma confiável e utiliza Inteligência Artificial Agêntica para iniciativas como comparar desempenho, identificar desvios operacionais e antecipar impactos regulatórios no setor elétrico. A ferramenta, gratuita na versão pública, busca resolver um problema recorrente do mercado: o acesso fragmentado a informações críticas para análises e decisões operacionais, financeiras e regulatórias. A plataforma é direcionada para distribuidoras, consultorias, investidores, imprensa, associações, fornecedores da cadeia e outros agentes do segmento, e pode ser acessada em: https://insights.kaffa.com.br/

"O setor elétrico brasileiro vive um momento de pressão regulatória, ampliação do uso de dados públicos, avanço da digitalização e necessidade crescente de métricas de qualidade e satisfação do consumidor, que exige uma capacidade analítica muito maior das empresas e demais agentes do mercado. O Insights by Kaffa foi criado para enfrentar o gargalo da dispersão dos dados, reduzindo o tempo gasto na busca e na organização das informações e aumentando as possibilidades de análise", afirma Bruno Sousa, Diretor de Produtos da Kaffa Tech.

Um dos principais diferenciais está na capacidade de conectar índices operacionais a impacto econômico. Com a evolução de mecanismos regulatórios como o Fator Xs, que passa a vincular níveis de satisfação do consumidor ao reajuste tarifário a partir de 2027, a plataforma estima, em reais, como mudanças nesses indicadores podem afetar diretamente a receita e o desempenho financeiro de cada distribuidora.

Outro destaque é o Kaio, agente de IA que apoia na interpretação de dados complexos respondendo a perguntas dos usuários em linguagem natural e que, além de já estar disponível na versão web, também será acessível em breve via WhatsApp. Ele acessa os dados da plataforma em tempo real, executa análises sob demanda e entrega as respostas à medida que raciocina. O agente opera com memória de sessão, o que significa que cada resposta é construída sobre o que foi dito antes, permitindo que a conversa aprofunde progressivamente um tema sem perder o contexto. O Kaio conhece a lógica e a nomenclatura do setor e usa essa inteligência para interpretar os dados, não apenas exibi-los.

Na prática, uma conversa com o Kaio pode começar com 'como está o desempenho da distribuidora X em relação ao mercado?' e, nas próximas perguntas, aprofundar nas causas das interrupções, cruzá-las com os índices de satisfação, identificar os serviços com maior volume de atrasos e comparar esses resultados com outras operações simultaneamente. A partir daí, também pode gerar um plano de ação com uma lista de prioridades dos problemas, cronograma e estrutura de dashboard – tudo sem trocar de ferramenta, sem exportar planilhas e sem reformular a questão. Quanto mais específica a pergunta, mais profunda a resposta.

Segundo Sousa, o Kaio vai além do que está visível na tela. Ele transforma dado em decisão. Com acesso à Base de Remuneração Regulatória (BRR), aos dados tarifários e à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da distribuidora, por exemplo, o Kaio entra no campo das previsões financeiras com precisão cirúrgica: estima o impacto de uma variação no Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor (IASC) sobre a receita regulatória, projeta perdas associadas a penalidades antes que elas aconteçam, e aponta quais ativos — se corrigidos agora — trarão o maior retorno financeiro. Com o DRE em mãos, a pergunta pode ser tão direta quanto: "preciso reduzir 10% das despesas sem comprometer DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora). Por onde começo?" — e o Kaio responde com áreas de ajustes, percentuais e justificativa. Para o executivo que precisa defender uma decisão na reunião de amanhã, isso não é tecnologia. É vantagem competitiva.

Cobrindo 105 distribuidoras, entre concessionárias e permissionárias, e com mais de 15 mil conjuntos elétricos mapeados (agrupamentos geográficos da rede de distribuição de energia), o Insights by Kaffa é uma plataforma em evolução contínua, construída sobre a base de dados pública da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e da Base de Dados Geográfica da Distribuição (BDGD). Hoje, a plataforma disponibiliza painéis, rankings e comparadores com indicadores de qualidade e continuidade do serviço, satisfação do consumidor, atendimento, tarifas, subsídios, interrupções, inadimplência e gestão de ativos regulatórios, com novas funcionalidades sendo incorporadas a cada ciclo de desenvolvimento. O roadmap ainda inclui temas como geração de energia, fiscalização, Pesquisa & Desenvolvimento, eficiência energética, receita e compensações financeiras.

A curadoria e governança de dados do Insights by Kaffa

A base do Insights by Kaffa é construída sobre indicadores regulatórios que têm consequência financeira direta. Os indicadores DEC, FEC e DGC (Desempenho Global de Continuidade) determinam se a distribuidora está dentro dos limites regulatórios — e desvios resultam em penalidades que saem do resultado financeiro. O IASC, que mede satisfação do consumidor, passa a influenciar diretamente o reajuste tarifário a partir do próximo ano pelo mecanismo do Fator Xs. O ICAsgo (Índice de Contatos da Ouvidoria) e o ISFP (Índice de Serviços Fora do Prazo) compõem o mesmo fator. Na prática, cada décimo de ponto nesses índices tem um preço — e o Insights by Kaffa traduz esse preço em reais para cada distribuidora

Por meio de diversos outros dados ainda é possível analisar interrupções de energia separadas por motivo, tipo, horário, duração e número de consumidores afetados. Isso ajuda a entender se os principais eventos estão associados à queda de árvores, falha de equipamento, chuva ou outras ocorrências, bem como analisar tempos de atendimento fora do padrão.

Além da camada pública, o Insights by Kaffa pode ser contratado pelas distribuidoras e integrado a outros dados operacionais e regulatórios internos, elevando o nível de análise para apoiar decisões ainda mais assertivas. Essa integração, realizada a partir de outras soluções da Kaffa Tech já usadas pelas empresas, pode trazer dados sobre ativos, obras, inspeções, defeitos, manutenção, produtividade, base de remuneração regulatória e outros processos internos, ampliando a capacidade de transformar informação em resultado.

"Quando a distribuidora conecta sua própria operação a essa base, de forma privada, há um novo salto de inovação, ajudando a entender causas, priorizar investimentos, antecipar riscos e apoiar decisões com muito mais precisão", diz Sousa. De acordo com o executivo, a plataforma seguirá em atualização, incorporando os módulos em desenvolvimento voltados à gestão de projetos e obras, análise e valorização de ativos, exploração da base geográfica da distribuição e apoio a processos de revisão tarifária.

Sobre a Kaffa Tech

A Kaffa Tech é uma empresa brasileira especializada em tecnologia para o setor de utilities, que há mais de 40 anos apoia concessionárias na evolução de suas operações, combinando transformação digital, eficiência e governança de dados. Seu portfólio reúne soluções para gestão de ativos, conformidade regulatória, integração de sistemas e inteligência operacional, apoiando a gestão de processos críticos do setor. Com profundo conhecimento do mercado e foco em inovação aplicada ao negócio, a Kaffa Tech contribui para decisões mais assertivas, maior aderência regulatória e operações mais integradas e eficientes. Para mais informações, acesse https://kaffa.tech/.

FONTE Kaffa Tech