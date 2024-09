Kanban Brazil e AP Digital Services promovem a edição de Recife do "Kanban Tour 2024"

Evento acontece dia 30 de setembro e contará com a presença do criador do método Kanban, David Anderson

RECIFE, Brasil, 16 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Kanban Brazil, entidade especializada em metodologia Kanban para a gestão e liderança do trabalho do conhecimento, e a AP Digital Services, empresa de tecnologia e consultoria especializada em serviços digitais, promovem a edição de Recife (PE) do " Kanban Tour 2024 ". O evento, considerado uma oportunidade única para a comunidade empresarial da região se conectar com as mais recentes inovações em gestão ágil, terá como destaque a presença de David J. Anderson, criador da metodologia Kanban. As inscrições podem ser realizadas pela plataforma Sympla .

Impacto do Kanban no mercado

David J. Anderson foi um pioneiro no mercado de tecnologia ao adaptar práticas de manufatura enxuta para o desenvolvimento de software e outras indústrias, criando um método visual que facilita a gestão de fluxos de trabalho. O Kanban promove a melhoria contínua, visibilidade, flexibilidade, redução de desperdícios e engajamento das equipes.

Durante o evento, David J. Anderson demonstrará como a metodologia Kanban tem transformado a maneira como as empresas aprimoram as práticas de gestão e otimizam processos, de modo a se tornarem mais ágeis e eficientes.

Palestra da AP Digital Services

A AP Digital Services, além de promover o evento, também terá uma palestra. Intitulada "Agilidade Impulsionada pela Inteligência Artificial (IA): acelerando a transformação digital com casos reais", a palestra será apresentada por Luciana Miranda, VP e CMO da AP Digital Services.

"A palestra vai mostrar que a sinergia entre IA e Kanban permite decisões mais assertivas e aperfeiçoa a experiência do cliente, gerando resultados mensuráveis de acordo com a necessidade de cada empresa", afirma a executiva.

Agenda - Edição de Recife (PE) do "Kanban Tour"

Data: 30 de setembro (segunda-feira)

Horário: 18h às 21h30

Palestra da AP Digital Services: "Agilidade Impulsionada pela Inteligência Artificial (IA): acelerando a transformação digital com casos reais", por Luciana Miranda, VP e CMO da AP Digital Services, às 20h45

Local: Apolo 235

Endereço: Rua do Apolo, 235 - Recife (PE)

