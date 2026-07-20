Keeper Security expande distribuição com a Ingram Micro Brasil para impulsionar a cibersegurança zero trust na América Latina

Parceria amplia o acesso à plataforma AI-powered PAM, de solução unificada, que permite às organizações brasileiras modernizarem a segurança de identidades e combaterem as ameaças cibernéticas

SÃO PAULO, 20 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Keeper Security, principal plataforma de segurança de identidades e Gerenciamento de Acesso Privilegiado (PAM – Privileged Access Management), baseada nos conceitos de zero trust e zero knowledge, anuncia a expansão de seu relacionamento global de distribuição com a Ingram Micro Brasil, ampliando o acesso regional ao KeeperPAM, plataforma unificada IA-powered Keeper para proteger contas privilegiadas, credenciais, endpoints e infraestrutura em ambientes de nuvem e híbridos.

Por meio da rede de revendedores, integradores de sistemas e MSPs da Ingram Micro Brasil, as empresas brasileiras terão acesso simplificado à plataforma PAM Keeper's cloud-native. O KeeperPAM permite implantação rápida, administração simplificada e redução mensurável de riscos, sem a complexidade das infraestruturas legadas. A plataforma, baseada em IA, consolida gerenciamento de senhas, gerenciamento de segredos, gerenciamento de sessões privilegiadas, gerenciamento de privilégios em endpoints e isolamento remoto de navegador em um único plano de controle. Desenvolvida sobre uma arquitetura de conhecimento zero, a Keeper garante que as chaves de criptografia e os dados sensíveis permaneçam totalmente sob controle do cliente.

À medida que o Brasil avança para a finalização de seu marco nacional de cibersegurança, as organizações enfrentam maiores exigências regulatórias em meio a ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados e orientados por identidade. Com o acesso privilegiado no centro do risco corporativo, modernizar a segurança de acesso tornou-se uma prioridade estratégica para os negócios.

"O amadurecimento da cibersegurança no Brasil está acelerando", afirma Scott Unger, diretor de Global Channel Account Management da Keeper Security. "As organizações reconhecem que a identidade é o novo perímetro. O acesso privilegiado precisa ser continuamente monitorado, rigidamente controlado e governado com base nos princípios do zero trust. A ampliação de nosso relacionamento com a Ingram Micro Brasil permite que as empresas modernizem a segurança de identidades com velocidade e confiança."

Segundo Alexandre Nakano, diretor de Segurança e Networking da Ingram Micro Brasil, o aumento das ameaças cibernéticas e das exigências regulatórias no Brasil está levando as organizações a repensarem a forma como controlam e monitoram o acesso privilegiado. "A chegada da Keeper fortalece significativamente a estratégia da Ingram Micro de ampliar nosso portfólio de soluções voltadas à segurança de identidades digitais, um dos pilares centrais da arquitetura moderna de cibersegurança. Com a Keeper, passamos a oferecer ao ecossistema de canais uma solução altamente consolidada de cofre de senhas corporativo, que funciona como porta de entrada para uma plataforma mais ampla de proteção de identidades e acessos. No Brasil, as organizações têm buscado elevar continuamente seus padrões de controle e monitoramento de acessos, o que torna essa parceria ainda mais relevante", observa.

Modernização do acesso privilegiado para minimizar riscos e simplificar a segurança

O KeeperPAM foi desenvolvido para eliminar privilégios permanentes e reduzir o risco de comprometimento de credenciais por meio de uma arquitetura zero trust e conhecimento zero. As organizações passam a contar com controle centralizado, monitoramento e auditoria de contas privilegiadas em ambientes de nuvem, híbridos e on-premises.

Principais recursos:

Acesso Just-In-Time (JIT) e Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC);

Rotação automatizada de credenciais para contas humanas e de máquinas;

Monitoramento de sessões em tempo real;

Detecção e resposta a ameaças com IA;

Acesso remoto sem senha e auditável para servidores e bancos de dados;

Proteção de segredos de infraestrutura, chaves de API e pipelines de CI/CD;

Isolamento de sessões administrativas baseadas na web.

Ao consolidar esses recursos em uma única plataforma cloud-native, as organizações fortalecem a governança de identidades enquanto reduzem a complexidade operacional.

Por meio da plataforma digital Xvantage™ da Ingram Micro, os parceiros passam a ter acesso simplificado a ferramentas de cotação, provisionamento e implantação, acelerando o tempo de geração de valor para os clientes brasileiros. Juntas, a arquitetura cloud-native zero trust da Keeper Security e a expertise de distribuição da Ingram Micro permitem que as organizações implementem rapidamente controles modernos de acesso privilegiado em escala, ampliando a disponibilidade de segurança de identidades no Brasil e na América Latina. Essa colaboração se apoia nas relações já estabelecidas entre a Keeper e a Ingram Micro na América do Norte, Europa e Ásia, fortalecendo ainda mais a parceria global entre as empresas e reforçando uma abordagem unificada para a entrega de soluções corporativas de segurança de identidades em todo o mundo.

Mais informações sobre a Ingram Micro podem ser obtidas no site oficial da distribuidora.

Sobre a Ingram Micro - A Ingram Micro é uma empresa líder em tecnologia para o ecossistema global de tecnologia da informação. Com a capacidade de atingir quase 90% da população global, desempenhamos um papel vital no canal mundial de vendas de TI, trazendo produtos e serviços de fabricantes de tecnologia e provedores de nuvem para uma base altamente diversificada de especialistas em tecnologia business-to-business. Por meio do Ingram Micro Xvantage™, nossa plataforma digital alimentada por IA, oferecemos o que acreditamos ser a primeira experiência abrangente de negócios para consumidores do setor, integrando assinaturas de hardware e nuvem, recomendações personalizadas, preços instantâneos, rastreamento de pedidos e automação de faturamento. Também fornecemos uma ampla gama de serviços de tecnologia, incluindo financiamento, marketing especializado e gerenciamento do ciclo de vida, bem como suporte técnico profissional pré e pós-venda. Saiba mais no site oficial.

Sobre a Keeper Security - A Keeper Security é uma das empresas de software de cibersegurança com crescimento mais acelerado do mercado, que protege milhares de organizações e milhões de pessoas em mais de 150 países. A empresa é pioneira em segurança zero knowledge e zero trust desenvolvida para qualquer ambiente de TI. Sua principal oferta, KeeperPAM®, é uma plataforma cloud-native habilitada por IA que protege usuários, dispositivos e infraestrutura contra ataques cibernéticos. Reconhecida por sua inovação no Gartner Magic Quadrant para Privileged Access Management (PAM), a Keeper protege senhas, passkeys, segredos de infraestrutura, conexões remotas e endpoints por meio de políticas baseadas em papéis, princípio do menor privilégio e acesso just-in-time. Saiba por que a Keeper é reconhecida por organizações líderes na defensa contra ameaças modernas no site oficial.

Contato:

Katherine Benfield

ICR-Lumina for Keeper Security

[email protected]

FONTE Keeper Security