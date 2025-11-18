King Koil: A nova vitrine do sono premium em São Paulo

ALPHAVILLE, SÃO PAULO, Brasil, 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Consumidores que buscam o ápice em conforto, tecnologia e sofisticação no universo do sono King Koil, têm mais um novo destino: a loja King Koil-Alphaville, localizada na Alameda Araguaia, 630 – Alphaville Industrial, Barueri, São Paulo. O espaço dedicado à experiência do sono premium, traduz a essência global da marca King Koil: elegância, bem-estar e alto desempenho.

Fachada de nova loja

Com projeto arquitetônico cuidadosamente elaborado, a loja oferece uma imersão completa no universo dos colchões de alto padrão, apresentando itens exclusivos e uma ambientação que valoriza materiais nobres, iluminação precisa e climatização adequada. O ambiente foi concebido como um espaço-conceito, pensado para proporcionar atendimento personalizado, test drive de diferentes modelos e uma jornada que ajuda o consumidor a descobrir sua realidade de sono sob medida — um dos pilares que diferencia a King Koil no segmento.

O segmento de colchões premium no Brasil

O mercado brasileiro de colchões vive um momento de evolução, impulsionado pela busca crescente por bem-estar, consciência sobre a saúde do sono, aumento da renda e expansão imobiliária. A inauguração da King Koil Alphaville surge como resposta a esse cenário: consumidores mais exigentes demandam marcas que ofereçam não apenas produtos, mas experiências completas.

Diferenciais das lojas e produtos King Koil

A rede oferece atendimento altamente especializado, com consultores treinados para indicar soluções personalizadas, considerando biotipo, preferências e estilo de vida — um serviço de curadoria que vai muito além da simples venda.

Mais do que colchões, a King Koil entrega um estilo de vida baseado em luxo, ciência e cuidado com o corpo. Seus produtos são desenvolvidos com base em estudos ergonômicos e certificados pela Quiropraxia Brasil e pelo ICV, sendo a marca número 1 recomendada por quiropraxistas globalmente. Entre as tecnologias exclusivas, destaca-se a Nanobionic®, reconhecida pela NASA como uma das dez inovações mais avançadas do planeta. Ela transforma o calor corporal em energia infravermelha, promovendo recuperação e relaxamento. Outro diferencial é o sistema Tri Support Zone®, que distribui o peso corporal em zonas específicas, garantindo suporte ideal e noites de sono mais estáveis e revigorantes.

Sobre a King Koil: tradição, luxo e presença global

A King Koil é líder global na fabricação de colchões e faz questão de inovar sem perder a essência da sua tradição. Por isso, combina o melhor da tecnologia americana com materiais nobres, resultando em produtos reconhecidos e desejados no mundo inteiro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2825128/King_Koil.jpg

FONTE King Koil