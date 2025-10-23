KitchenAid expande atuação no Brasil com o lançamento do liquidificador Pure Power

Com 1700W de potência pico* e tecnologia inovadora, o novo modelo chega para ser a porta de entrada para quem quer realizar o sonho de ter um produto da marca, entregando versatilidade e precisão no preparo de receitas

SÃO PAULO, 23 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A KitchenAid, marca globalmente reconhecida de eletrodomésticos premium e design icônico, anuncia um movimento estratégico no mercado brasileiro com o lançamento do Liquidificador Pure Power no Brasil. O produto integra o portfólio da marca, que inclui batedeiras, processadores, mixers de mão, forno de bancada, entre outros, com o objetivo de ampliar o market share junto ao consumidor brasileiro na principal categoria em volume de vendas de eletroportáteis de cozinha no país.

Reconhecido internacionalmente por sua excelência antes mesmo de chegar ao país, o produto foi vencedor do prêmio alemão Red Dot Design Award, um dos mais importantes selos de qualidade e inovação em design do mundo. Desenvolvido para oferecer liberdade e controle na cozinha, o modelo reúne 1700W de potência pico*, 10 velocidades, 3 funções pré-programadas (Smoothie, Ice Crush e Clean), lâminas assimétrica em 360º, jarra de 2L em Tritan, perfeito para o preparo de receitas quentes e frias além da inovadora tecnologia Heat Release², liberação segura do vapor. O produto ainda conta com 3 anos de garantia³ e está disponível em quatro cores: os clássicos Empire Red e Black Matte, e duas novas opções Charcoal Grey e Porcelain White, disponível exclusivamente no site da marca.

"Este lançamento representa uma expansão estratégica do nosso portfólio, pensado para o mercado latino-americano. Desenvolvemos o Pure Power com base em pesquisa realizada com consumidores locais para colocar o controle em suas mãos, permitindo preparar desde smoothies cremosos até molhos mais encorpados, exatamente do jeito que desejar. É um compromisso em oferecer soluções inovadoras para um público cada vez mais amplo e diverso como uma nova opção de produto oferecendo a alta performance e a qualidade que fazem parte dos nossos pilares." comenta Daiane Malta, Head de Marca e Comunicação da KitchenAid.

Setor de liquidificadores em ascensão

O mercado brasileiro de liquidificadores acompanha o crescimento do setor de eletrodomésticos, que registrou crescimento de 29% nas vendas em 2024, o melhor resultado da última década, com previsão de expansão entre 5% e 10% para este ano, segundo a Eletros (Associação Brasileira da Indústria de Eletroeletrônicos). Esse cenário é impulsionado por consumidores cada vez mais preocupados com a saúde, que buscam praticidade no preparo das refeições.

"A categoria de liquidificadores premium no Brasil vem registrando forte demanda, e o cenário global sustenta essa percepção. Em 2024, a categoria foi avaliada em U$3,5 bilhões, com previsão de atingir U$5,6 bilhões até 2033. O lançamento do Pure Power é uma resposta direta a essa tendência, ampliando nosso portfólio para atender consumidores que desejam elevar a sua experiência na cozinha", afirma Jessica Gonzalez, Diretora de Estratégia de Vendas e Operações da KitchenAid para a América Latina.

Lançamento no Brasil

No último dia 15 de outubro, a KitchenAid celebrou a chegada do novo liquidificador com um evento exclusivo para jornalistas e influenciadores dos segmentos de gastronomia, lifestyle e decoração. O encontro contou com showcooking e workshop conduzidos pelos chefs Ana e Zé na Casa DUPAC, que destacou a versatilidade, potência e design inovador do Pure Power. Os participantes tiveram a oportunidade de experimentar receitas criativas e conferir de perto como o produto transforma o preparo de alimentos, tornando a cozinha mais prática e inovadora.

O novo liquidificador Pure Power já está disponível no site oficial da KitchenAid. O produto chega como uma oportunidade para os amantes da gastronomia realizarem o sonho de ter uma KitchenAid, com o valor de  R$ 1.039,00 à vista ou R$ 1.099,00 em até 10x sem juros. Está disponível em quatro cores: os clássicos Empire Red e Black Matte, e as novas cores Charcoal Grey e Porcelain White.

Sobre KitchenAid

Desde a introdução da sua lendária batedeira em 1919, a KitchenAid, marca de eletrodomésticos premium da Whirlpool Corporation, tem se baseado neste legado para criar uma linha completa de eletroportáteis feitos para quem tem paixão pela cozinha. Atualmente, a marca KitchenAid oferece batedeiras, liquidificadores, mixers e outros utensílios essenciais para uma cozinha bem equipada. Para saber mais, visite o site oficial da KitchenAid Brasil ou siga-nos no Instagram, @KitchenAidbrasil.

