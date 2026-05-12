Knight se apresentará na RBC Capital Markets Global Healthcare Conference 2026 em Nova York
Notícias fornecidas porKnight Therapeutics Inc.
12 mai, 2026, 10:35 GMT
MONTREAL, Canada, 12 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Knight Therapeutics Inc. (TSX: GUD) ("Knight"), uma empresa farmacêutica pan-americana (ex-EUA), anunciou hoje que Samira Sakhia, presidente e diretora executiva, participará de um bate-papo na conferência RBC Capital Markets Global Healthcare 2026 na terça-feira, 19 de maio de 2026 às 09h00 ET no hotel InterContinental New York Barclay em Nova York.
A Knight Therapeutics Inc., com sede em Montreal, Canadá, é uma empresa farmacêutica com foco na aquisição ou licenciamento e comercialização de produtos farmacêuticos para o Canadá e a América Latina. As subsidiárias latino-americanas da Knight operam sob os nomes United Medical, Biotoscana Farma e Laboratorio LKM. As ações da Knight Therapeutics Inc. são negociadas na TSX sob o símbolo GUD. Para obter mais informações sobre a Knight Therapeutics Inc., visite o site da empresa em www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.
Este documento contém declarações relativas ao futuro em relação a Knight Therapeutics Inc. e suas subsidiárias. Essas declarações relativas ao futuro, por sua natureza, envolvem necessariamente riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados nas declarações prospectivas. A Knight Therapeutics Inc. considera as suposições nas quais essas declarações relativas ao futuro se baseiam como razoáveis no momento em que foram preparadas, mas adverte o leitor de que essas suposições sobre eventos futuros, muitos dos quais estão além do controle da Knight Therapeutics Inc. e de suas subsidiárias, podem acabar sendo incorretas. Fatores e riscos que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais são discutidos no Relatório Anual da Knight Therapeutics Inc. e no Formulário de Informações Anuais da Knight Therapeutics Inc. para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025, arquivado em www.sedarplus.ca. A Knight Therapeutics Inc. nega qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações relativas ao futuro devido a novas informações ou eventos futuros, exceto conforme seja exigido por lei.
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Contato de investidores:
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Knight Therapeutics Inc.
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Samira Sakhia
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Arvind Utchanah
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Presidente e Diretora Executiva
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Diretor Financeiro
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Tel.: 514.484.4483
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Tel.: 598.2626.2344
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F: 514.481.4116
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Website: www.knighttx.com
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FONTE Knight Therapeutics Inc.
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