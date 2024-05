KnowBe4 Ganha Múltiplos Prêmios Top Rated da TrustRadius 2024

KnowBe4 reconhecida como líder na categoria Treinamento de Conscientização de Segurança pela quinta vez consecutiva e o PhishER venceu em três categorias

TAMPA BAY, Fla., 17 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- KnowBe4, provedor da maior plataforma de treinamento de conscientização de segurança e phishing simulado do mundo, anunciou hoje que a TrustRadius reconheceu o Treinamento de Conscientização de Segurança e o PhishER da KnowBe4 com os Prêmios Top Rated 2024. O Treinamento de Conscientização de Segurança da KnowBe4 venceu na categoria Treinamento de Conscientização de Segurança e o PhishER venceu nas categorias Resposta a Incidentes, Orquestração de Segurança, Automação e Resposta e Detecção e Resposta a Phishing.

Com uma pontuação de 9 de 10 na TrustRadius e mais de 1033 avaliações verificadas, o Treinamento de Conscientização de Segurança da KnowBe4 é reconhecido pelas avaliações de seus clientes como um grande player na categoria de software de Treinamento de Conscientização de Segurança pela quinta vez consecutiva. Além disso, com 8,7 de 10 e mais de 160 avaliações verificadas, o PhishER venceu em três categorias.

"O PhishER e o Treinamento de Conscientização de Segurança da KnowBe4 recebendo os prêmios Top Rated da TrustRadius é um testemunho dos comentários positivos capturados em suas avaliações", disse Allyson Havener, Vice-Presidente Sênior de Marketing e Comunidade da TrustRadius. "Esse reconhecimento destaca o comprometimento da KnowBe4 em oferecer soluções excepcionais de segurança de e-mail. Parabenizamos a KnowBe4 por essa honraria bem merecida e a elogiamos por sua dedicação em superar as expectativas dos clientes, capacitando as empresas ao fornecer segurança de e-mail excepcional".

Desde 2016, os Prêmios Top Rated da TrustRadius tornaram-se o padrão da indústria B2B para o reconhecimento imparcial de excelentes produtos de tecnologia. Baseados inteiramente nos comentários dos clientes, eles nunca foram influenciados pela opinião dos analistas ou pelo status de cliente da TrustRadius. Aqui está uma explicação detalhada da metodologia e pontuação que a TrustRadius usa para determinar os vencedores do TopRated.

Ouça os usuários verificados sobre o quanto eles valorizam o PhishER:

O KnowBe4 PhishER economizou US$ 100 mil para nós - Começamos a usar o KnowBe4 PhishER depois que fomos vítimas de um golpe de phishing de engenharia social. Percebemos rapidamente que precisávamos fortalecer o componente de firewall humano da nossa organização. O KnowBe4 PhishER oferece um aplicativo abrangente que nos permitiria treinar nossos usuários para proteger melhor nossa organização e nos permitir ser proativos em nossa proteção contra possíveis ameaças.

"Na KnowBe4, temos orgulho de criar produtos que inspiram feedbacks tão positivos em nossa comunidade de usuários", disse Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4. "Nossa dedicada equipe se esforça constantemente para oferecer tecnologia superior, capacitando organizações de todos os tamanhos globalmente a reforçar sua cultura de segurança. As avaliações honestas dos clientes ressaltam nossa determinação de fornecer treinamento excepcional de conscientização de segurança e mostram que nossos produtos estão realmente ajudando as organizações a gerenciar melhor o elemento humano da segurança".

Para mais informações sobre a KnowBe4, visite www.knowbe4.com.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4, provedora da maior plataforma de treinamento de conscientização de segurança e phishing simulado do mundo, é utilizada por mais de 65.000 organizações ao redor do globo. Fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman, a KnowBe4 ajuda as organizações a abordar o elemento humano da segurança, aumentando a conscientização sobre ransomware, fraude de CEO e outras táticas de engenharia social por meio de uma nova abordagem de treinamento de conscientização de segurança. O falecido Kevin Mitnick, que foi um especialista em cibersegurança internacionalmente reconhecido e Diretor de Hacking da KnowBe4, ajudou a projetar o treinamento da KnowBe4 com base em suas bem documentadas táticas de engenharia social. As organizações confiam na KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como sua última linha de defesa e confiam na plataforma KnowBe4 para fortalecer sua cultura de segurança e reduzir o risco humano.

Sobre a TrustRadius:

A TrustRadius é uma plataforma de inteligência para compradores de tecnologia empresarial. Permitimos que os compradores tomem decisões confiantes por meio de informações abrangentes sobre produtos, percepções profundas dos clientes e conversas entre pares. Ajudamos as marcas de tecnologia a capturar e ativar a voz autêntica dos clientes para melhorar seus produtos, desenvolver confiança com os prospectos e engajar compradores no mercado para melhorar o ROI. Fundada por empreendedores de sucesso e sediada no polo tecnológico de Austin, Texas, a TrustRadius tem o apoio da Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners e Next Coast Ventures.

