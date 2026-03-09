L Catterton anuncia a fusão da Bel Cosméticos e do Mundo do Cabeleireiro para criar o principal varejista de beleza do Brasil

SÃO PAULO, 9 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A gestora global L Catterton anunciou hoje a fusão entre a Bel Cosméticos ("Bel") e o Mundo do Cabeleireiro ("Mundo"), criando a maior plataforma multimarcas especializada em beleza do Brasil, com mais de 130 lojas distribuídas nos principais estados do país.

A operação une dois líderes altamente complementares do setor. Fundadas há mais de três décadas, ambas as empresas construíram marcas regionais sólidas e cultivaram forte fidelidade de clientes ao oferecer sortimentos curados de produtos de beleza com excelente proposta de valor. Com pouca sobreposição geográfica e forças regionais complementares, a fusão cria uma plataforma de grande escala com presença nacional ampliada, bem-posicionada para atender consumidores e parceiros de marca em todo o Brasil.

A companhia combinada utilizará sua maior escala para expandir seu sortimento em cuidados com os cabelos, cuidados com a pele, maquiagem e fragrâncias, abrangendo diferentes faixas de preço. Seu objetivo é se tornar o primeiro verdadeiro líder nacional no varejo especializado em beleza no Brasil. A empresa também planeja investir em capacidades omnichannel, infraestrutura digital e programas de fidelidade, oferecendo uma experiência de compra fluida e integrada entre os canais físico e digital.

Com alcance ampliado e cobertura geográfica fortalecida, a companhia oferecerá aos fornecedores maior acesso ao mercado, promovendo colaboração mais próxima, lançamentos de produtos aprimorados e distribuição mais ampla. A plataforma combinada também enxerga oportunidades relevantes de crescimento disciplinado por meio da abertura de novas lojas e aquisições seletivas ao longo do tempo.

Celso Moraes, cofundador do Mundo, assumirá o cargo de Diretor-Presidente (CEO) da companhia combinada. Ivo Barbosa, fundador da Bel, e Marina Moraes, cofundadora do Mundo, integrarão o Conselho de Administração e permanecerão ativamente envolvidos no negócio, assegurando continuidade de liderança e preservação da cultura organizacional.

"Estamos entusiasmados com a união da Bel e do Mundo para construir o primeiro verdadeiro 'destino de beleza' nacional no Brasil", afirmou Ramiro Lauzan, um Managing Partner do fundo da L Catterton para a América Latina. "Ivo, Celso e Marina criaram negócios excepcionais em suas respectivas regiões. Ao unir suas forças e alavancar nossa expertise global no setor de beleza, acreditamos que a nova companhia está bem posicionada para se tornar o parceiro preferencial de consumidores e fornecedores em todo o país."

Celso Moraes acrescentou: "Esta fusão marca um novo e importante capítulo para nossas equipes, clientes e fornecedores. Juntos, ampliaremos nosso alcance, fortaleceremos nosso sortimento e aceleraremos o crescimento, mantendo nosso compromisso com a qualidade do serviço e a proposta de valor."

Ivo Barbosa completou: "A Bel sempre teve como foco oferecer variedade, qualidade e acessibilidade aos nossos clientes. Ao unirmos forças com o Mundo, criamos uma plataforma mais robusta e escalável, que nos permitirá continuar investindo em nossas pessoas, lojas e capacidades digitais."

A L Catterton possui ampla experiência global em investimentos no setor de beleza e cuidados pessoais, com mais de 30 investimentos atuais e anteriores, incluindo KIKO Milano, Oddity (controladora da IL MAKIAGE), The Honest Company, Elemis, Maria Nila, TULA, Merit, Nutrafol e Intercos, entre outros.

A transação resulta na venda integral da participação detida pelo Fundo NEIII, da Vinci Compass, no Mundo do Cabeleireiro.

A L Catterton foi assessorada pelo Mattos Filho Advogados, a Bel contou com assessoria da IGC Partners e do escritório VPBG Advogados, e o Mundo foi assessorado pela Ártica Investimentos e por Coelho & Dalle Advogados.

Sobre a Bel Cosméticos

Com sede em Salvador (BA), a Bel Cosméticos é uma das principais redes de beleza multimarcas do país, reconhecida por sua proposta de valor e execução consistente em loja. Fundada há mais de 30 anos por Ivo Barbosa, a empresa construiu uma marca regional sólida e conta com alta fidelização de clientes, baseada em relacionamentos duradouros com fornecedores. A Bel Cosméticos opera uma rede com mais de 70 lojas em shoppings e pontos de rua, com presença em 16 estados e no Distrito Federal, atuando nas principais categorias de beleza – cuidados com os cabelos, skincare, maquiagem e fragrâncias – em diferentes faixas de preço.

Sobre o Mundo do Cabeleireiro

Fundado em Recife (PE) há mais de 30 anos, o Mundo do Cabeleireiro é uma das principais varejistas multimarcas de produtos de beleza e cuidados pessoais do Brasil. Com um portfólio que reúne mais de 400 marcas nacionais e internacionais e cerca de 15 mil SKUs, a empresa se destaca pela ampla variedade, atendimento próximo ao cliente e experiência de compra acessível e especializada. Atualmente, opera uma rede de 65 lojas distribuídas em quatro estados brasileiros, com forte presença em Pernambuco e São Paulo.

Sobre a L Catterton

A L Catterton é uma gestora de investimentos líder global focada no setor de consumo, com aproximadamente US$ 40 bilhões de capital sob gestão em três plataformas: private equity, crédito e real estate. A empresa investe em diferentes níveis da estrutura de capital de companhias de consumo bem-posicionadas, com investimentos que variam de US$ 5 milhões a US$ 5 bilhões. Alavancando profundo conhecimento setorial, excelência operacional e uma ampla rede de relacionamentos estratégicos, a equipe da L Catterton, composta por mais de 200 profissionais de investimento e operação distribuídos em 18 escritórios, atua em parceria com executivos das empresas investidas para impulsionar a criação de valor diferenciada. Fundada em 1989, a gestora já realizou mais de 300 investimentos em algumas das marcas de consumo mais icônicas do mundo. Para mais informações, visite www.lcatterton.com.

