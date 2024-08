La Fonte ASSA ABLOY celebra 105 Anos com escultura icônica no Campos do Jordão Design Festival

Marca também apresentará seus lançamentos no espaço Vivere Capivari

SÃO PAULO, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- De 28 de agosto a 01 de setembro, a La Fonte ASSA ABLOY, marca renomada por sua excelência em design e inovação, marcará presença no Campos do Jordão Design Festival com uma instalação que promete surpreender e inspirar os visitantes do Parque Capivari. Em comemoração aos 105 anos de história da empresa, apresenta uma escultura ao ar livre que transcende a funcionalidade para se afirmar como uma obra de arte icônica.

A instalação geométrica, inspirada na forma da pinha, semente da araucária – símbolo da região de Campos do Jordão – é uma criação que celebra o renascimento e o ciclo contínuo da vida. A escultura, assinada pelos designers Natasha Schlobach e Max Germano, é composta por 105 maçanetas, representando os 105 anos da marca, a meticulosa atenção aos detalhes e a excelência em design que definem a La Fonte. A peça, em perfeita harmonia com a paisagem campestre, estabelece um diálogo visual entre a modernidade da estrutura contemporânea e o ambiente natural ao redor.

"Projetada para atrair arquitetos, designers e entusiastas da arte, a escultura reflete a inovação e a criatividade que fazem da marca uma referência no setor. Cada ângulo da obra revela novas perspectivas e conta uma história única, convidando os visitantes a explorar e se encantar com essa intersecção de arte e design", explica Max Germano.

Além da escultura, La Fonte apresenta no espaço Vivere Capivari seus mais recentes lançamentos: as linhas Domus, Texture e Lumiere. A Coleção Domus, com suas cores neutras e design clean, é ideal para projetos minimalistas, agregando sofisticação discreta e modernidade aos ambientes. A linha aposta na arte para criar maçanetas que transcendem a funcionalidade, evocando emoções e acolhimento, elementos essenciais do lar.

A Coleção Texture oferece diversas opções de personalização, desde formatos e tamanhos até uma rica paleta de cores e acabamentos, adaptando-se tanto a projetos clássicos quanto contemporâneos. Já a linha de Puxadores Lumiere, equipada com sensor de presença, inova ao iluminar a fechadura, oferecendo uma combinação perfeita de funcionalidade e estilo.

Serviço

Evento: Campos do Jordão Design Festival

Campos do Jordão Design Festival Data: 28 de agosto a 01 de setembro

28 de agosto a 01 de setembro Local: Parque Capivari e espaço Vivere Capivari, Campos do Jordão, SP

Parque Capivari e espaço Vivere Capivari, Campos do Jordão, SP Destaque: Escultura comemorativa La Fonte e lançamentos das linhas Domus, Texture e Lumiere

Sobre a La Fonte: https://www.lafonte.com.br/pt/index

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2492954/IMG_8842.jpg

FONTE La Fonte