La Niña: Entenda como esse fenômeno pode desencadear a rinite alérgica

Descubra os sintomas e verifique como se prevenir das crises alérgicas durante esse período de variação de temperatura

SAO PAULO, 16 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- É comum observar episódios de rinite alérgica durante os momentos de queda de temperatura. O fenômeno La Niña, caracterizado pela diminuição de temperatura em alguns locais, pode ocasionar a manifestação dos sintomas de alergia em alguns pacientes. Por isso, é importante estar atento aos cuidados necessários. Para esclarecer este fenômeno, o Dr. Fabrízio Romano, especialista da unidade de consumo da Sanofi, Otorrinolaringologista, Doutor pela Universidade de São Paulo (USP) e Presidente da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), foi consultado para detalhar o porquê a rinite alérgica é manifestada com maior ênfase durante esse período.

Como o La Niña contribui para quadros de alergia:

"Para iniciar essa conversa, é importante esclarecer o que é esse fenômeno e o que ocorre durante sua permanência. O La Niña é um fenômeno natural que consiste na diminuição da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico Tropical Central e Oriental. Ele ocorre em intervalos variáveis e tem duração incerta, podendo permanecer de 1 a 3 anos. Sua principal característica no Brasil é a diminuição da temperatura e a mudança no regime de chuvas, com chuvas acima da média em áreas das regiões Norte e Nordeste e chuvas abaixo da média nas regiões Centro-Oeste e Sul do Brasil", afirma o especialista.

Dr. Fabrízio Romano explica como esse fenômeno pode ajudar a desencadear a alergia: "De maneira geral, a baixa temperatura nos torna mais predispostos às infecções respiratórias. Além disso, as condições do clima durante esse período já nos aproximam dos alérgenos devido aos acontecimentos do dia a dia. É o caso da utilização de blusas, agasalhos e cobertores que ficaram guardados por muito tempo, que expõem os pacientes aos causadores de alergia, como mofo e pó. Já em locais com aumento das chuvas, o excesso de umidade pode acentuar a presença de mofo e ácaros, enquanto nos locais mais secos, além da diminuição da dispersão de poluentes, a secura do ar pode irritar a mucosa nasal, responsável por filtrar partículas do ar, afetando as vias aéreas, tudo isso colaborando para o despertar das crises alérgicas."

Como identificar a rinite alérgica durante o La Niña e dicas de como evitá-la:

O especialista diz que é importante estar atento aos sintomas para identificar um possível quadro de rinite alérgica: "Quando o paciente é exposto aos alérgenos, os sintomas mais comuns são congestão nasal, coriza, espirros, coceira nos olhos e no nariz, lacrimejamento e pele seca e com coceira". Ele ressalta que o diagnóstico final deve ser feito por um médico especialista, mas observar os sinais do corpo já colabora para a rápida identificação do quadro e tratamento eficaz.

"Existem ainda formas de prevenção, sendo o principal, garantir a redução do contato com as substâncias que causam a sensibilização do organismo, ou seja, os alérgenos, conhecidos popularmente como os gatilhos da alergia. Algumas recomendações simples, mas eficientes, são: arejar os ambientes, evitar o acúmulo de poeira, combater os pontos de mofo e umidade, trocar as roupas de cama com frequência, lavar as roupas e cobertores antes do uso e deixar, de preferência, secando ao sol, higienizar o nariz com solução salina, se hidratar e evitar banhos muito quentes."

Ele ainda complementa dizendo que o cuidado deve ser redobrado: "É importante que os pacientes busquem se cuidar com o dobro de atenção durante esse período, pois até mesmo aqueles com quadros mais leves ou controlados podem observar a piora dos sintomas" e finaliza dizendo que o tratamento medicamentoso é um forte aliado para o controle das crises alérgicas. "Vale lembrar que atualmente existem os antialérgicos de segunda geração, que possuem a duração prolongada princípio ativo, proporcionando alívio dos sintomas sem causar efeitos indesejados. No mais, é importante consultar um especialista no caso de sintomas duradouros e que não são aliviados por meio da medicação" explica o especialista.

Dr. Fabrízio Romano é otorrinolaringologista, doutor em ciências pela FMUSP, pós-doutorado em Otorrinolaringologia pela FMUSP-RP, atual Presidente da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e cirurgia cervico-facial, e ex-presidente da Academia Brasileira de Rinologia.

