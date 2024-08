Laboratório Biofast expande serviços de diagnóstico por imagem para a unidade de Osasco na grande São Paulo

SÃO PAULO, 12 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Biofast , referência em diagnósticos clínicos e de imagem com duas décadas de experiência e excelência, com o objetivo de oferecer um ecossistema completo de saúde, qualidade e excelência para todas as camadas da população, anuncia a expansão dos seus serviços de diagnóstico por imagem para a unidade em Osasco na grande São Paulo.

Esta iniciativa tem como objetivo melhorar o acesso a diagnósticos precisos e confiáveis, com agilidade e um atendimento humanizado contribuindo para a promoção da saúde e bem-estar de todos. Com tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada, o diagnóstico por imagem oferecido pela Biofast incluem os exames de ultrassonografia geral, vascular e gestacional, mamografia digital, densitometria óssea, bem como os exames cardiológicos e de métodos gráficos.

Ao se aproximar do Dia Nacional da Campanha de Combate ao Câncer e o Dia Nacional da Saúde, celebrados entre os dias 04 e 05 de agosto, reforçamos a importância da prevenção e do diagnóstico precoce que aumentam a eficácia dos tratamentos para a manutenção da saúde. Os exames de imagem oferecem ferramentas fundamentais nesse processo, permitindo a identificação de doenças em estágios iniciais e possibilitando tratar enfermidades o quanto antes. A expansão desses serviços pela Biofast representa um passo significativo para garantir que todas as camadas da população tenham acesso a diagnósticos com alta tecnologia e assim prevenir doenças e cuidar da saúde.

Com essa expansão, a Biofast reafirma seu compromisso com a saúde, buscando constantemente inovar e oferecer o melhor atendimento aos seus pacientes. Assim, convidando a todos para conhecer os novos serviços e a realizar seus exames regularmente, promovendo uma vida mais saudável e consciente.

Sobre a Biofast – Meu laboratório de Exames

A Biofast é referência em diagnósticos clínicos e por imagem no Brasil. Fundada há 20 anos, oferece acesso a uma ampla variedade de exames, atendendo às demandas de pacientes, médicos e operadoras de saúde. Reconhecida pelo seu compromisso com a qualidade e pela inovação contínua no setor, a Biofast tem uma trajetória marcada pelo sucesso e pela expansão. Com instalações de ponta e equipes altamente qualificadas, o grupo se destaca pela habilidade em entregar resultados rápidos e precisos, desempenhando um papel vital no fomento da saúde e bem-estar da comunidade. Além disso, com a capacidade de processar até 4 milhões de exames por mês, a Biofast reafirma seu status como sinônimo de confiança e excelência no mercado de saúde. Para mais informações sobre a Biofast e seus serviços, acesse o site www.biofast.com.br. ou confira as páginas nas redes sociais (@grupobiofast) e linkedin company/biofast.

FONTE Biofast