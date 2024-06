Laboratório Biofast mobiliza comunidade para arrecadar doações às vítimas de tragédia no Rio Grande do Sul

Biofast reúne comunidade local para arrecadar insumos para as vítimas atingidas pelas enchentes no RS

SAO PAULO, 17 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Biofast, referência em diagnósticos clínicos e de imagem com duas décadas de experiência e excelência, em um gesto de apoio às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, realizou uma campanha de doações, resultando em uma coleta de mais de 1.000 donativos. A campanha mobilizou funcionários, parceiros e a comunidade local que contribuíram generosamente com diversos tipos de doações.

Dentre os itens arrecadados estavam roupas, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza, cestas básicas e alimentos para pets, demonstrando a ampla gama de necessidades atendidas pela iniciativa. A resposta positiva à campanha reflete o compromisso do laboratório e da sociedade civil a este momento tão delicado.

"Sentimos que era nosso dever contribuir de alguma forma, e ficamos emocionados com a resposta da comunidade. Esperamos que as doações possam trazer algum alívio e esperança para as famílias afetadas pela tragédia", diz Regiane Saladino, Diretora do Laboratório.

Todos os itens arrecadados foram encaminhados para as áreas mais afetadas pela tragédia na região, através de parcerias com organizações locais de assistência. A ação reforça a importância da solidariedade em tempos de adversidade e destaca o poder da colaboração nacional para superar desafios, com uma pequena ajuda de cada família muitas outras pessoas foram impactadas.

Agradecemos a todos que contribuíram com doações e apoio. Por meio desta iniciativa, a Biofast reitera seu compromisso em apoiar todas as camadas da sociedade, independente da região, reafirmando sua missão de contribuir para uma comunidade mais justa e solidária. Continuaremos a trabalhar para auxiliar aqueles que mais necessitam, especialmente em momentos de crise como este.

Sobre a Biofast – Meu laboratório de Exames

A Biofast é referência em diagnósticos clínicos e de imagem no Brasil. F undada há 20 anos, oferece acesso a uma ampla variedade de exames, atendendo às demandas de pacientes, médicos e operadoras de saúde. Reconhecida pelo seu compromisso com a qualidade e pela inovação contínua no setor, a Biofast tem uma trajetória marcada pelo sucesso e pela expansão. Com instalações de ponta e equipes altamente qualificadas, o grupo se destaca pela habilidade em entregar resultados rápidos e precisos, desempenhando um papel vital no fomento da saúde e bem-estar da comunidade. Além disso, com a capacidade de processar até 5 milhões de exames por mês, a Biofast reafirma seu status como sinônimo de confiança e excelência no mercado de saúde. Para mais informações sobre a Biofast e seus serviços, acesse o site www.biofast.com.br.

FONTE Biofast