Lançamento da Yangtze Optics México, acelerando os esforços de expansão global

LAGOS DE MORENO, México, 10 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Em 8 de agosto, começaram as operações da Yangtze Optics Mexico Cable S.A. de C.V. no Estado de Jalisco, no México, registrando o estabelecimento da primeira unidade de produção da Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) no país. Esse empreendimento não apenas representa uma fase significativa na estratégia internacional da YOFC, mas também posiciona a empresa no sentido de explorar a crescente demanda por infraestrutura de telecomunicações no México. A nova instalação fornecerá cabos e soluções de fibra óptica de alta qualidade para o mercado mexicano de telecomunicações, criando centenas de empregos locais e estimulando a expansão econômica e a inovação tecnológica.

Na condição de segunda maior economia da América Latina, com uma população em rápida expansão, o México tem registrado um crescimento considerável em seu setor de comunicações ópticas, estimulado por investimentos e reformas que estão sendo feitos pelo governo mexicano. A iniciativa da YOFC de aumentar seus investimentos no México e aprimorar a integração do mercado prova que ela está comprometida em estabelecer uma presença de longo prazo na região. Com a Yangtze Optics Mexico agora operacional, a empresa está pronta para ampliar suas ofertas de serviços diretamente para os clientes mexicanos.

"Estamos ansiosos para que a Yangtze Optics Mexico forneça aos clientes as melhores soluções por meio de sua sólida tecnologia profissional e serviços de produtos de alta qualidade, tornando-se o fornecedor de cabos de fibra óptica mais confiável da região", afirmou ZHUANG Dan, Diretor Executivo e Presidente da YOFC.

A YOFC detém uma posição de liderança no mercado global de pré-formas de fibra, fibras, cabos e soluções integradas, respaldada por sua tecnologia de ponta, por uma linha completa de produtos de comunicação óptica e pelo atendimento dedicado ao cliente. Desde que adotou uma estratégia de expansão internacional em 2014, a YOFC estabeleceu instalações de fabricação adicionais na Indonésia, África do Sul, Brasil, Polônia e agora no México, reforçando sua presença no mercado global. Essas instalações não apenas apoiam o comprometimento da YOFC com as necessidades do mercado local, mas também contribuem para o desenvolvimento industrial e econômico local. Enquanto avança, a YOFC continua a se nortear por sua missão de "Smart Link, Better Life", com planos de expandir ainda mais sua presença industrial global e apoiar a expansão da infraestrutura de rede em todo o mundo.

