Leech Tishman incorpora a advogada brasileira Michele Formaggio para fortalecer sua prática latino-americana

A firma norte-americana de serviços jurídicos amplia sua capacidade de atendimento a clientes globais, com foco especial nas relações comerciais entre Estados Unidos, América Latina e Brasil.

MIAMI e FORT LAUDERDALE, Fla., 23 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Leech Tishman anunciou a incorporação da advogada de origem brasileira Michele Formaggio como advogada consultora para o escritório de Miami, uma nomeação que reforça a estratégia da firma de oferecer assessoria jurídica integral em transações internacionais, operações corporativas e negócios transfronteiriços, especialmente entre empresas dos Estados Unidos, da América Latina e do Brasil.

Michele Formaggio, advogada consultora para o escritório de Miami, Leech Tishman.

Com mais de 15 anos de trajetória em direito corporativo, imobiliário e da construção, Formaggio traz uma combinação de experiência em assessoria jurídica estratégica e uma perspectiva multicultural que fortalece a prática internacional da firma.

Sua incorporação tem como objetivo intensificar o papel da Leech Tishman como ponte jurídica para companhias que buscam operar em múltiplas jurisdições, um desafio cada vez mais relevante em um ambiente econômico global complexo e com vínculos comerciais crescentes entre Estados Unidos, América Latina e, em particular, Brasil.

Formaggio, que atuará principalmente a partir do escritório de Miami/Fort Lauderdale, assessorou clientes em transações imobiliárias comerciais, aquisições corporativas, due diligence e governança, além de litigar em assuntos complexos relacionados a contratos e disputas comerciais.

Seu conhecimento do mercado internacional é complementado pela fluência em português, espanhol e italiano, bem como por uma proximidade natural com o contexto empresarial brasileiro, o que fortalece o apoio jurídico a empresas latino-americanas, especialmente brasileiras, que buscam expandir suas operações nos Estados Unidos e em outras regiões. Nesse sentido, além da América Latina, Formaggio também participará das práticas da Europa e do Oriente Médio.

A nomeação de Formaggio ocorre em um contexto em que empresas da América Latina estão ampliando seus vínculos comerciais e operacionais com os Estados Unidos. Nesse cenário, o Brasil representa um mercado especialmente relevante: segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), ao menos 70 empresas brasileiras mantêm investimentos produtivos em 23 estados dos EUA, com um estoque que alcançou US$ 22,1 bilhões em 2024, 52,3% a mais do que em 2014, além de mais de US$ 3,3 bilhões em novas operações anunciadas entre 2020 e 2024.

A incorporação de Formaggio soma-se ainda ao recente fortalecimento da equipe latino-americana da firma com a chegada de Esteban Elías como líder da prática para a América Latina. Sua nomeação marcou um passo relevante na estratégia da Leech Tishman de ampliar sua presença na região e aprofundar o acompanhamento a empresas latino-americanas que buscam se expandir ou investir nos Estados Unidos. Nesse contexto, a experiência de Formaggio no mercado brasileiro complementa essa aposta e amplia a capacidade do escritório de apoiar operações e relações comerciais entre ambos os mercados, mas com especial ênfase no Brasil.

"Estou muito entusiasmada em me juntar à Leech Tishman em um momento tão dinâmico para assuntos corporativos internacionais", afirmou Michele Formaggio. "A crescente interdependência entre os mercados dos Estados Unidos e da América Latina, incluindo o mercado brasileiro, exige soluções jurídicas estratégicas e adaptadas a contextos multiculturais. Meu foco será contribuir para que nossos clientes conduzam esses processos com confiança e clareza", acrescentou.

"A chegada de Michele representa um reforço significativo para nossa prática internacional", afirmou Esteban Elías, líder da prática latino-americana da Leech Tishman. "Sua experiência em direito corporativo e transacional, combinada com uma compreensão profunda das necessidades de clientes internacionais, nos permite ampliar e sofisticar nosso acompanhamento jurídico a empresas que operam ou aspiram operar entre os Estados Unidos, a América Latina e mercados estratégicos como o Brasil", acrescentou.

Com essa incorporação, a Leech Tishman reforça sua posição como parceira jurídica fundamental para organizações que operam em ambientes legais complexos e enfatiza seu compromisso de fornecer assessoria jurídica de alto nível para negócios internacionais que atuam em múltiplos mercados e diferentes jurisdições, com uma capacidade reforçada para acompanhar oportunidades vinculadas ao Brasil e ao restante da América Latina.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940225/Michele_Formaggio___Leech_Tishman.jpg

FONTE Leech Tishman