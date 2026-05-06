Lenovo: Smart Connect transforma a relação entre dispositivos e simplifica a rotina digital

Tecnologia inovadora unifica smartphones, tablets e PCs de diversos sistemas operacionais, transformando a rotina digital em uma experiência fluida, produtiva e inteligente, sem atrito entre telas

SÃO PAULO, 6 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Em um cenário em que o uso simultâneo de múltiplos dispositivos já faz parte da rotina de trabalho, estudo e entretenimento, a integração entre eles se torna cada vez mais essencial. É nesse contexto que Lenovo e Motorola apresentam o Smart Connect, uma solução de software desenvolvida para criar uma experiência digital contínua entre diferentes aparelhos, como smartphones, tablets e PCs compatíveis. E o mais interessante de tudo é que a solução elimina barreiras entre sistemas operacionais, englobando aparelhos de empresas como Windows, Android e iOS.

Voltado para consumidores, estudantes, profissionais, gamers e criadores de conteúdo, o Smart Connect permite alternar tarefas entre dispositivos de forma fluida, sem interrupções ou perda de tempo. A tecnologia integra funcionalidades como controle cruzado com um único teclado e mouse, sincronização de notificações, compartilhamento rápido de arquivos e até a possibilidade de transformar o smartphone em webcam ou hotspot. A proposta é tornar a experiência digital mais simples, prática e conectada, independentemente do sistema operacional utilizado.

"Na Lenovo, acreditamos que a tecnologia deve se adaptar à forma como as pessoas vivem e trabalham hoje, conectando dispositivos de maneira simples e inteligente. Com o Smart Connect, damos mais um passo para oferecer uma experiência contínua entre telas, que elimina barreiras entre dispositivos e ajuda usuários a serem mais produtivos, criativos e conectados no seu dia a dia em um único ecossistema", complementa Gaspar Fernandez-Concha, Vice-presidente & General Manager LATAM da Lenovo.

Com isso, podemos dizer que a tecnologia impacta diretamente o comportamento das pessoas, trazendo benefícios que facilitam a rotina e reduzem barreiras entre diferentes telas. Na prática, esses ganhos se refletem em mudanças significativas, no dia a dia, como mostram os cinco tópicos a seguir:

1. Produtividade ininterrupta: comece onde parou, em qualquer tela

Alternar entre diferentes aparelhos faz parte da rotina moderna, mas muitas vezes exige parar o que está sendo feito para retomar a atividade em outro dispositivo. Com o Smart Connect, essa transição se torna natural e contínua, permitindo que uma pessoa comece uma tarefa no smartphone e finalize no computador ou tablet sem interrupções. Na prática, isso reduz o tempo gasto com ajustes e aumenta a sensação de fluidez, especialmente em dias com múltiplas demandas.

2.Foco total: suas notificações, no seu controle.

O acúmulo de notificações em diferentes telas pode gerar distrações e dificultar o foco. Ao sincronizar alertas e mensagens em um único ambiente, o Smart Connect ajuda a centralizar informações importantes e evitar a necessidade de verificar cada dispositivo separadamente. Esse comportamento contribui para uma rotina mais organizada e menos fragmentada, favorecendo períodos mais produtivos e com menos interrupções.

3. Compartilhamento sem atrito: a agilidade que sua vida pede.

Enviar arquivos entre dispositivos ainda é um dos desafios mais comuns no uso diário de tecnologia. Seja para compartilhar fotos, documentos ou links, o Smart Connect elimina etapas desnecessárias ao permitir copiar, colar e transferir conteúdos de forma imediata entre aparelhos. Esse tipo de agilidade acompanha o ritmo acelerado da rotina moderna e facilita tanto atividades profissionais quanto momentos de lazer.

4. Soluções inteligentes para imprevistos

Situações imprevistas fazem parte do dia a dia, como precisar participar de uma reunião online fora de casa ou compartilhar a internet rapidamente. Com a possibilidade de transformar o smartphone em webcam de alta resolução ou hotspot, o Smart Connect amplia as alternativas disponíveis no momento em que elas são necessárias. Esse comportamento reforça a autonomia do usuário e reduz a dependência de equipamentos adicionais.

5. Explore novos horizontes: multitela sem limites

A possibilidade de transferir conteúdos e aplicativos para telas maiores oferece mais conforto visual e praticidade para diferentes atividades. Seja para editar um documento, assistir a um vídeo ou jogar, utilizar múltiplas telas permite adaptar a experiência ao contexto do momento. Esse tipo de flexibilidade contribui para uma rotina digital mais dinâmica, em que o mesmo conteúdo pode ser aproveitado de maneiras diferentes ao longo do dia.

O Smart Connect estará disponível nos próximos meses para PCs Lenovo com Windows 10 ou superior, tablets Lenovo e dispositivos Motorola selecionados, além de iPhones com iOS 15 ou posterior. Os usuários poderão baixar o aplicativo gratuitamente através da Microsoft Store,Google Play ou Apple Store. Com o Smart Connect, a integração entre dispositivos deixa de ser um desafio técnico e passa a ser uma aliada para uma rotina mais prática, produtiva e conectada.

Assista a esse vídeo com mais informações sobre o Smart Connect.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica global com receita de US$ 69 bilhões, classificada em #196 na lista Fortune Global 500, atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Focada em uma visão ousada de oferecer Tecnologias Mais Inteligentes para Todos, a Lenovo construiu sobre seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio completo de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (servidor, armazenamento, edge, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação que muda o mundo está construindo um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, visite https://www.lenovo.com, e leia as últimas notícias através do nosso StoryHub.

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FONTE Lenovo