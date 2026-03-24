Leva Brasil Logística: Da origem em Monte Mor à conexão com mais de 20 estados brasileiros

No aniversário de 155 anos de Monte Mor, a empresa que nasceu na cidade celebra sua trajetória de expansão nacional, foco em tecnologia e compromisso com o desenvolvimento regional.

SAO PAULO, 24 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No cenário dinâmico da logística brasileira, poucas histórias são tão emblemáticas quanto a da Leva Brasil Logística, empresa do grupo CBP Brasil. Sediada estrategicamente em Monte Mor, no KM 21 da Rodovia SP-101, a empresa não apenas acompanhou o crescimento da cidade — que completa 155 anos no dia 24 de março — mas tornou-se um dos principais motores de conexão entre a indústria local e o restante do país.

Raízes Fortes e Impacto Econômico

A escolha de Monte Mor como base operacional não foi por acaso. A cidade oferece um eixo logístico privilegiado, e a Leva Brasil retribui essa posição estratégica com investimentos contínuos. Segundo Emanuel Silva, Gerente da Leva Brasil, a identidade da empresa está profundamente ligada à região. "Nossa origem aqui permitiu uma parceria sólida com as indústrias locais. Hoje, somos responsáveis por gerar empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia e o ecossistema de transporte do interior paulista", destaca.

Especialização e Tecnologia: O DNA da Eficiência

Ao longo dos anos, a Leva Brasil, empresa do grupo CBP Brasil, consolidou-se em um nicho que exige precisão extrema: o transporte de cargas volumosas e paletizadas. Para garantir que cada lote chegue ao destino com agilidade, a empresa investiu pesado em cultura de segurança e processos operacionais rigorosos.

A diretora da Leva Brasil/CBP, Juliana Koury, ressalta que o diferencial está na transparência. "Hoje, entregamos rastreabilidade de ponta a ponta. O cliente sabe exatamente onde sua carga está, graças ao uso de tecnologia e ao treinamento constante de nossa equipe técnica e operacional", explica a executiva.

Expansão Nacional: Levando o Sucesso de Monte Mor para o Brasil

O que começou com uma operação regional hoje alcança patamares nacionais. Atualmente, a Leva Brasil opera em mais de 20 estados, conectando fornecedores e clientes finais com uma malha logística robusta. Essa expansão permite que indústrias de diversos setores — da produção de pequenos volumes a grandes lotes industriais — encontrem na transportadora uma solução única para reduzir complicações logísticas.

Compromisso com o Futuro

Para celebrar o aniversário de Monte Mor, a Leva Brasil reafirma seu papel como parceira estratégica do setor produtivo. Com uma estrutura moderna e um atendimento focado na proximidade com o cliente, a empresa projeta um crescimento ainda maior para os próximos anos, sempre mantendo os valores que a trouxeram até aqui: confiança, segurança e o respeito pela cidade que é o seu berço.

Serviço:

Leva Brasil Logística

Local: Rodovia SP 101 - KM 21, S/N - Monte Mor – SP

Rodovia SP 101 - KM 21, S/N - Monte Mor – SP Contato: (19) 99344-7413

(19) 99344-7413 Site: www.levabrasillogistica.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941154/Caminh_es_LEIVA_BRASIL.jpg

FONTE CBP Brasil