LG amplia linha UltraGear com Dual-Mode no Brasil com novos 32GX850A-B e 27GX790B-B com pré venda exclusiva

Os modelos 32GX850A-B e 27GX790B-B permitem alternar resolução e taxa de atualização, unindo alta fidelidade visual e foco competitivo.

Resumo da Notícia

A LG Electronics anuncia a expansão do seu portfólio gamer no mercado brasileiro com a introdução de dois novos monitores UltraGear OLED neste mês de abril.

Os equipamentos compartilham a tecnologia Dual-Mode, recurso que permite ao usuário ajustar a resolução e a frequência da tela conforme a necessidade de uso.

O modelo 32GX850A-B foca em qualidade visual detalhada, trazendo tela 4K de 31,5 polegadas e tecnologia óptica Micro Lens Array+ (MLA+).

O modelo 27GX790B-B atende ao cenário de esportes eletrônicos com painel WOLED de 4ª geração, conexão DisplayPort 2.1 e suporte a taxas de até 720Hz.

O site da marca está com uma condição de pré venda exclusiva, em que oferece bundles promocionais com descontos em outros produtos.

SÃO PAULO, 25 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) anuncia a chegada de duas novas opções para a linha de monitores de alta performance no Brasil, com os modelos 32GX850A-B e o 27GX790B-B. Chegando em maio, o lançamento expande o portfólio da marca com equipamentos que utilizam as novas gerações da tecnologia OLED para atender tanto o público que busca imersão gráfica com alto nível de detalhes quanto jogadores profissionais com foco estrito na velocidade de resposta.

A LG Electronics já iniciou a pré-venda dos monitores em seu site oficial e estará disponível até o dia 04 de maio. Além dos monitores, com um pouco mais, o consumidor pode levar outro produto da marca. Todas as condições e bundles disponíveis, estão no site https://www.lg.com/br/ . Qualquer alteração de data, a empresa comunicará em seus canais oficiais.

Flexibilidade da tecnologia Dual-Mode

O grande diferencial que une os dois novos monitores é a função Dual-Mode. Com um simples comando direto no aparelho, o jogador consegue mudar o comportamento da tela na hora. O recurso permite escolher entre usar a resolução máxima para aproveitar todos os detalhes visuais de um cenário, ou reduzir essa resolução gráfica para liberar taxas de atualização muito mais altas — uma funcionalidade pensada para jogos onde cada milissegundo conta para a vitória.

32GX850A-B: Foco em resolução e fidelidade de imagem

O monitor 32GX850A-B amplia a presença da tecnologia Dual-Mode na linha UltraGear, permitindo alternar facilmente entre dois perfis de uso sem precisar escolher entre resolução ou velocidade. No Modo de Precisão, o usuário pode jogar em 4K UHD (3840 × 2160) a 165 Hz, priorizando qualidade visual e imersão. Já no Modo de Alta Velocidade, a resolução é ajustada para Full HD (1920 × 1080), enquanto a taxa de atualização sobe para 330 Hz, ideal para jogos competitivos. O tempo de resposta de 0,03 ms (GtG) garante transições quase instantâneas, eliminando rastros e borrões em cenas rápidas.

A tela de 31,5 polegadas também se destaca pela tecnologia Micro Lens Array+ (MLA+), que utiliza milhões de lentes microscópicas para direcionar melhor a luz do painel OLED, aumentando o brilho e a eficiência sem comprometer o controle térmico. Com acabamento brilhante (Glossy), o monitor entrega contraste elevado e cores mais puras, evitando a granulação comum em telas foscas. A proposta é oferecer versatilidade total, permitindo ao usuário alternar entre experiências visuais ricas em detalhes e desempenho extremo, mantendo a qualidade de imagem característica dos painéis OLED da LG.

27GX790B-B: Foco em fluidez para o cenário competitivo

O monitor 27GX790B-B utiliza a arquitetura WOLED de 4ª geração da LG, baseada em uma estrutura multicamadas (Tandem), que melhora a eficiência da emissão de luz e o controle térmico. Isso permite atingir picos de brilho de até 1.500 nits e garantir alto contraste, certificado pelo padrão VESA DisplayHDR True Black 500, resultando em imagens mais precisas, principalmente em cenas escuras. Além disso, o modelo apresenta um tempo de resposta extremamente baixo de 0,02 ms (GtG), reduzindo efeitos como ghosting e borrões, o que proporciona maior precisão e rapidez nos comandos, um diferencial importante para jogadores competitivos.

Outro destaque é a taxa de atualização que pode chegar a até 720 Hz, oferecendo fluidez visual extrema. Com a tecnologia Dual-Mode, é possível alternar entre resolução QHD (2560 × 1440) a 540 Hz, priorizando qualidade de imagem, ou HD (1280 × 720) a 720 Hz, focando em desempenho máximo. O monitor conta ainda com DisplayPort 2.1, garantindo transmissão de dados em alta velocidade sem compressão, além de cobrir 99,5% da gama DCI-P3. Para evitar falhas na imagem, ele suporta NVIDIA G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium Pro, sincronizando a taxa de atualização e mantendo a experiência estável e fluida.

"Nossa ideia com esses lançamentos é entregar o monitor certo para cada estilo de uso. A versão de 32 polegadas equilibra a beleza do 4K com imagens fluidas, enquanto o modelo de 27 polegadas atende quem precisa de velocidade extrema e reações imediatas. O recurso Dual-Mode, presente em ambos, ajuda o jogador a adaptar a tela para diferentes situações sem precisar trocar de equipamento", explica Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Electronics Brasil.

Os dois monitores entregam um tempo de resposta quase instantâneo (entre 0,02ms e 0,03ms GtG) e cobrem o padrão de cores DCI-P3. Para evitar que as imagens pareçam "cortadas" na horizontal durante movimentos bruscos, os monitores trazem suporte às tecnologias NVIDIA® G-SYNC® Compatible e AMD FreeSync™ Premium Pro, que ajudam a sincronizar a tela com a placa de vídeo.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil