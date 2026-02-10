LG Electronics apresenta novo painel Micro LED LG Magnit na ISE 2026

Novo painel oferece visuais impressionantes, instalação simplificada e confiabilidade aprimorada para espaços comerciais premium e de grande escala.

SÃO PAULO, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) apresentará seu novo Painel Micro LED LG Magnit (modelo LMPB) na Integrated Systems Europe (ISE) 2026, a maior feira europeia de displays comerciais, que acontecerá em Barcelona, Espanha, de 3 a 6 de fevereiro. Com sua nova solução Micro LED de ultra-alta definição LG Magnit, a LG continua a reforçar sua liderança global em displays comerciais, oferecendo valor diferenciado e personalizado para clientes B2B.

LGMAGNIT

O nome LG Magnit combina "magnificent" (magnífico) com "nit" – a unidade de luminância – refletindo o brilho excepcional e a qualidade de imagem deslumbrante do painel. Ele apresenta resolução ultra-alta, configurações de tela escaláveis e conveniência de instalação aprimorada. Isso o torna uma solução ideal para uma variedade de ambientes comerciais, desde grandes salões, auditórios e salas de conferência até espaços de varejo premium, estúdios de transmissão profissionais e salas de controle.

Além da excelência visual, o novo painel Micro LED LG Magnit foi projetado para oferecer valor e conveniência diferenciados em instalação, operação e manutenção. Um excelente exemplo é a recém-aplicada tecnologia Line-to-Dot (LTD). Em painéis LED convencionais, os drivers ICs operam as fontes de luz por linha, o que significa que um único defeito de pixel pode afetar uma linha inteira. A tecnologia LTD da LG converte potenciais defeitos de linha em defeitos de nível de ponto, garantindo que qualquer problema de pixel permaneça isolado em um único ponto. Isso minimiza significativamente a interrupção visual e proporciona uma experiência de visualização mais confortável e contínua.

A conveniência de instalação também foi aprimorada para complementar o design infinitamente escalável do LG Magnit, onde os gabinetes de LED – os blocos de construção básicos da sinalização LED – se conectam perfeitamente como blocos. O novo modelo apresenta um perfil mais fino do que as versões anteriores e incorpora tecnologia que permite o ajuste de alinhamento fácil e preciso. Tradicionalmente, os instaladores ajustavam o alinhamento do gabinete pela parte traseira e, em seguida, verificavam os resultados pela frente. O LG Magnit simplifica esse processo com uma tecnologia patenteada de alinhamento com acesso frontal que permite ajustes finos de alinhamento diretamente pela frente do painel, reduzindo significativamente o tempo de instalação para telas de grande escala.

O LG Magnit também oferece suporte exclusivo para instalação de longa distância, permitindo que os gabinetes de LED e os controladores sejam instalados a até 10 quilômetros de distância¹. Ao usar cabos de fibra óptica em vez de cabos Ethernet curtos, o painel permite a operação e o gerenciamento centralizados de vários painéis comerciais a partir de um único local, como uma sala de controle remota.

Para aprimorar ainda mais a qualidade de imagem e a durabilidade, o LG Magnit aplica um revestimento preto na parte frontal do painel, proporcionando pretos mais profundos em comparação com os painéis LED convencionais. Este revestimento ajuda a maximizar o contraste e a aprimorar a precisão das cores dos elementos LED para alcançar uma qualidade de imagem premium. Ele também oferece uma proteção contra umidade, poeira e impactos externos, melhorando a durabilidade geral.

"O novo Painel LG Magnit integra uma série de recursos diferenciados, projetados para oferecer as experiências de visualização imersivas e a confiabilidade operacional que nossos clientes B2B buscam", disse Nicolas Min, chefe da área de Information Display Business na LG Media Entertainment Solution Company. "Este produto demonstra claramente nosso compromisso em liderar o mercado de displays comerciais, estabelecendo novos padrões por meio da inovação."

Para mais informações sobre como o LG Magnit aprimora o desempenho visual, simplifica a instalação e garante a confiabilidade operacional para diversos ambientes comerciais, entre em contato com um especialista da LG.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: Link

Instagram: Link

Twitter: Link

YouTube: Link

Facebook: Link

LinkedIn: Link

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2891391/LGMAGNIT.jpg

FONTE LG Electronics Brasil