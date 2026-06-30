LG reforça importância da tecnologia na conservação de alimentos durante o inverno

Tecnologias das geladeiras LG garantem temperatura mais estável, maior durabilidade dos alimentos e mais praticidade na rotina durante os meses mais frios

Resumo da notícia

Durante o inverno, conservar corretamente os alimentos continua sendo essencial para evitar desperdícios e preservar sua qualidade.

Geladeiras equipadas com tecnologias como DoorCooling+, Hygiene Fresh e Compressor Inverter ajudam a manter uma refrigeração mais uniforme e eficiente.

Recursos inteligentes do LG ThinQ permitem acompanhar o funcionamento do produto e acessar informações importantes diretamente pelo smartphone.

Modelos como a LG Side by Side L267 e a LG Multidoor 670L combinam alta capacidade, conectividade e tecnologias voltadas para a conservação dos alimentos.

SÃO PAULO, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A queda das temperaturas costuma gerar a percepção de que os alimentos se conservam naturalmente por mais tempo. No entanto, os cuidados com armazenamento devem ser mantidos durante todo o ano, já que a refrigeração adequada continua sendo essencial para preservar a qualidade e reduzir desperdícios.

Nesse cenário, tecnologias presentes nas geladeiras mais recentes ajudam a manter condições ideais de armazenamento e facilitam a organização da rotina doméstica.

GELADEIRA

"Cada vez mais, os consumidores buscam eletrodomésticos que aliem capacidade, tecnologia e praticidade. Nosso objetivo é desenvolver soluções que entreguem desempenho, eficiência e conectividade para atender às necessidades das famílias brasileiras" afirma Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil.

Temperatura uniforme faz diferença na conservação

Abrir a geladeira diversas vezes ao longo do dia provoca variações de temperatura que podem comprometer a conservação dos alimentos. Para minimizar esse impacto, as geladeiras LG contam com a tecnologia DoorCooling+, que direciona fluxo de ar também pela parte frontal do compartimento, ajudando a resfriar os alimentos de forma mais rápida e uniforme após a abertura da porta.

Outro recurso presente nos modelos premium da marca é o Hygiene Fresh, sistema que auxilia na circulação do ar interno e contribui para manter o ambiente da geladeira mais adequado para a conservação dos alimentos.

Já o Compressor Inverter ajusta automaticamente sua operação de acordo com a demanda de refrigeração, ajudando a oferecer maior eficiência energética, funcionamento silencioso e desempenho consistente.

Organização também ajuda a reduzir o desperdício

Além das tecnologias de refrigeração, o espaço interno influencia diretamente na conservação dos alimentos. Ambientes organizados facilitam a visualização dos itens armazenados, evitando compras desnecessárias e reduzindo o desperdício.

A LG Side by Side L267, com capacidade de 638 litros, oferece amplo espaço interno aliado ao dispenser externo de água e gelo. Já a LG Multidoor 670L dispõe de quatro portas que facilitam a organização dos alimentos por categoria, além do recurso InstaView, que permite visualizar o interior da geladeira com apenas dois toques no painel de vidro, reduzindo a necessidade de abrir as portas com frequência.

Conectividade para acompanhar a rotina

Além da conservação dos alimentos, a conectividade amplia a praticidade no dia a dia. Por meio do aplicativo LG ThinQ, os consumidores podem acompanhar informações sobre o funcionamento da geladeira, receber notificações e utilizar o recurso Smart Diagnosis, que auxilia na identificação de possíveis anormalidades operacionais.

"A tecnologia também contribui para hábitos mais conscientes dentro de casa. Quando o consumidor consegue acompanhar melhor o funcionamento dos seus eletrodomésticos e organizar seus alimentos de forma mais eficiente, ele reduz desperdícios e aproveita melhor tudo o que compra", completa Edianne Menezes.

Ao combinar tecnologias de refrigeração, conectividade e design funcional, a LG busca oferecer soluções que ajudam os consumidores a preservar melhor os alimentos durante todo o ano, inclusive nos meses mais frios, tornando a rotina mais prática, eficiente e sustentável.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

LG na Infocomm 2026

A Infocomm é a maior feira de tecnologia audiovisual do hemisfério ocidental, reunindo líderes globais, profissionais da indústria e as principais marcas para apresentar tendências, inovações e soluções em displays, sinalização digital, sistemas integrados e experiências visuais imersivas. A LG Electronics, reconhecida mundialmente por sua expertise em tecnologia de displays e soluções corporativas, participa como uma das grandes protagonistas do evento, reafirmando seu compromisso em redefinir a integração entre inovação e funcionalidade em diversas aplicações comerciais e residenciais.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil