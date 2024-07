Lianlian Global Lança Serviço de Pagamento Global Inovador com a Thunes sendo o Primeiro Parceiro Estratégico

HANGZHOU e BEIJING, China, 10 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A marca da Lianlian Digitech, a Lianlian Global, anunciou o lançamento de um novo serviço de pagamento global, o Lianlian Global Payout Service (LGPS), que fornece serviços de pagamento globais para provedores de serviços de pagamento internacional (PSPs), bancos e outras instituições financeiras licenciadas.

Esta solução inovadora capacita PSPs, bancos e outras instituições financeiras no exterior a oferecer serviços de pagamento globais essenciais para o comércio internacional. Com o LGPS, essas instituições podem fazer pagamentos para a China e várias regiões do mundo por meio de uma interface de aplicação (API) unificada, garantindo uma experiência de pagamento global mais transparente, segura, eficiente e rastreável.

O LGPS da Lianlian Global aborda efetivamente os pontos problemáticos dos pagamentos internacionais tradicionais. Suporta vários cenários de negócios, incluindo B2B e B2C, atendendo às diversas necessidades de pagamento de diferentes clientes. O LGPS oferece altas velocidades de transação e custos baixos, alavancando uma rede global de processamento de fundos e otimizando links intermediários através da rede de compensação bancária local, permitindo créditos de RMB em tempo real sem passar por vários bancos intermediários. Essa abordagem reduz significativamente as taxas e os custos de manuseio. Além disso, com base em mais de 60 licenças e qualificações de serviços de pagamento no sistema e no seu sistema de combate à lavagem de dinheiro e controle de risco antifraude desenvolvido de forma independente, a Lianlian pode fornecer aos comerciantes do mundo inteiro serviços seguros e compatíveis, aumentando a segurança dos pagamentos internacionais. O processo é transparente.

O lançamento do produto LGPS da Lianlian Global está sendo reconhecido mundialmente. A Thunes, uma inovadora do movimento monetário global e plataforma de infraestrutura de pagamento internacional, será o primeiro parceiro estratégico da Lianlian Global. Ao alavancar a cobertura de rede das duas empresas, esta parceria aumenta as capacidades de pagamento global da Lianlian Global e da Thunes, fornecendo apoio bilateral aos seus clientes e expandindo o seu alcance.

A Thunes possui uma das maiores redes de carteiras digitais do mundo. A Thunes fornece pagamentos internacionais em 130 países com um alcance de mais de 3 bilhões de contas de carteira digital e mais de 4 bilhões de contas bancárias.

A Lianlian Global é uma empresa inovadora e abrangente no campo de financiamento e serviços de pagamento no comércio internacional da China. Atualmente, o seu negócio abrange pagamentos internacionais, cobrança global, distribuição global, serviços de câmbio, etc., e pode fornecer serviços integrados de comércio internacional para vários tipos de clientes. No final do ano passado, os negócios da Lianlian cobriram mais de 100 países e regiões em todo o mundo, apoiando o uso de mais de 130 moedas e acumulando cerca de 3,2 milhões de clientes de serviços.

FONTE LianLian Global