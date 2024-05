Libresse lança livro sobre a primeira menstruação para meninas

Marca de proteção íntima da Essity promove diferentes ações para o Dia da Dignidade Menstrual

SÃO PAULO, 28 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Para estimular o debate e promover informações importantes no Dia Internacional da Dignidade Menstrual, 28 de maio, a Libresse, uma das líderes globais em proteção íntima, preparou uma série de atividades nos meses de maio e junho para conscientizar o público sobre a saúde menstrual, como rodas de conversa em parceria com ONGs do movimento Girl-Up Brasil e ações nas redes sociais. A marca lança o livro "Menstruação Real – Guia Descomplicado de Novas Descobertas", voltado para meninas e adolescentes que vão vivenciar a menarca (primeira menstruação).

Livro da Libresse tem o objetivo de unir as famílias com um tópico cercado de tabus e mostrar a menstruação como algo natural

O tópico ainda é encarado como um tabu na sociedade: no Brasil, por exemplo, 1 em cada 4 mulheres e meninas já perdeu um dia de aula ou de trabalho por conta da menstruação, segundo a pesquisa Global Hygiene and Health Survey de 2022 da Essity, líder global em saúde e higiene. Além disso, de acordo com o estudo, 16% das pessoas que menstruam evitam conversar sobre esse assunto e encontram informações sobre o tema com as mães (45%) ou on-line (26%). Apenas 4% aprendem sobre menstruação com o pai.

As ações de Libresse estão alinhadas com o trabalho da Essity, que trabalha em direção para superar as lacunas na saúde menstrual da sociedade com base em quatro princípios: acesso a produtos menstruais; acesso à água limpa e saneamento básico; acesso a informações e educação inclusivas e precisas; e a promoção de ambientes livres de tabus e estigma.

"Educar as jovens sobre o que esperar durante sua primeira menstruação é de importância imensurável", afirma a médica ginecologista Maria Mariana Abreu, parceira da Libresse. "Na adolescência, acontece a formação de várias vias neurais. Quando abordamos saúde sexual e menstrual, temos a oportunidade única de familiarizarmos meninas e meninos com temas considerados delicados até mesmo para adultos. Menstruação faz parte da vida de todo mundo, direta ou indiretamente, e precisamos falar sobre ela", completa.

O material está disponível no site da Libresse e acompanha o Kit Primeira Menstruação Libresse®, que contém 5 unidades do Absorvente com abas Ultrafino Bom Dia Libresse, 5 unidades do Absorvente com abas Ultrafino Boa Noite Libresse, 5 unidades do Absorvente com abas Conforto e Segurança Noturno Libresse, 10 unidades do Protetor Diário Longo Libresse, 1 caixa do Adesivo Térmico V-Acalma Libresse (com 3 unidades), 1 necessaire com visor, 1 cartela de adesivos, 1 folheto informativo, 1 livro Menstruação Real.

RODAS DE CONVERSA

Nos meses de maio e junho, a Libresse promove uma série de rodas de conversas em diferentes comunidades do Brasil em parceria com ONGs do movimento Girl-Up Brasil, instituição que treina, inspira e conecta meninas para que sejam líderes e ativistas pela igualdade de gênero. Os encontros, que acontecem em diferentes cidades de São Paulo, abordam a saúde menstrual e os produtos adequados para a menstruação, além de propor conversas com informações pertinentes sobre o tema para quebrar tabus e garantir o bem-estar das pessoas impactadas.

"Com os primeiros sinais da menarca, é importante conversar com as meninas sobre menstruação e ensinar como se usa um produto de higiene pessoal corretamente", afirma a ginecologista Maria Mariana. "Precisamos entender e comunicar que esse é um processo natural e que não precisa estar relacionado com sofrimento. Nosso objetivo é o de explicar para que serve e como funciona o ciclo menstrual para que as jovens entendam a importância dessa fase para a saúde, assim como oferecer apoio para que mães e pais saibam como lidar com esse momento", completa.

Em levantamento realizado pela Libresse, foi constatado que 30% das pessoas que menstrual vivenciam a menarca antes dos 11 anos – ainda crianças. As meninas participantes das rodas de conversa recebem o kit de primeira menstruação da Libresse, com produtos adequados que se adaptam aos ciclos individuais de cada uma, assim como o livro Menstruação Real.

