Liderada pelo empresário Lucas Kallas, Cedro Participações vai investir R$ 5 bi em projetos de logística

BELO HORIZONTE, Brasil, 26 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Cedro Participações, holding brasileira com atuação nos setores de mineração, logística, agro e infraestrutura, vai investir cerca de R$ 5 bilhões nos próximos cinco anos em projetos estratégicos de logística nacional. Fundado pelo empresário mineiro Lucas Kallas, o Grupo Cedro conta com um plano de desenvolvimento do Porto do Meio, em Itaguaí (RJ), um terminal privado de R$ 3,6 bilhões situado estrategicamente entre as áreas da Vale e da CSN.

Em Minas Gerais, com investimento de R$ 1,5 bilhão, o grupo avança na implantação da Shortline Serra Azul, uma ferrovia de curta distância com 26,5 quilômetros de extensão. A iniciativa tem o potencial de retirar de circulação aproximadamente 5 mil carretas que trafegam diariamente pela BR-381, reduzindo a emissão de poluentes e a ocorrência de acidentes no trecho.

O impacto dos novos investimentos tende a ser significativo para a arrecadação regional: somente a operação do futuro terminal portuário no Rio de Janeiro deve gerar R$ 1,2 bilhão em Imposto Sobre Serviços (ISS) para os municípios da região.

Já com a ampliação da operação de Mariana (MG), a empresa projeta o recolhimento de R$ 350 milhões em tributos e R$ 100 milhões em Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais.

Investimentos na produção do 'minério verde'

Kallas também planeja atender a demanda global por minério de alto teor focado na descarbonização. A companhia está investindo cerca de US$ 700 milhões na construção de uma planta voltada à produção de pellet feed de redução direta em Mariana, Minas Gerais.

"O pellet feed é um concentrado de minério de ferro de altíssimo teor, finamente moído (pó), utilizado como matéria-prima principal para a fabricação de pelotas (pellets) de minério de ferro. Tem grande destaque por ter baixos níveis de impurezas e alta eficiência, sendo essencial para a produção de aço mais limpo, podendo reduzir em até 50% as emissões de carbono na siderurgia", explica Kallas.

Devido à sua pureza, é considerado o futuro da mineração sustentável, essencial para o mercado de siderurgia de baixo carbono. Muito demandado na Europa e no Oriente Médio, tem alto valor comercial, sendo um produto estratégico com oferta limitada no mercado global.

O projeto da Cedro Participações utiliza tecnologia de empilhamento a seco sem o uso de barragens e possui parceria com a Vale para a compra integral da produção e operação logística.

Sobre a Cedro

A Cedro Participações foi criada em 2017 e atua nos segmentos de mineração, real estate, agronegócio, saúde e logística. É um grupo com 2.500 funcionários indiretos e 700 diretos e regras rigorosas de governança e compliance. Iniciou suas operações na mineração e, desde o início, atua focada na sustentabilidade, tendo como seu primeiro projeto o beneficiamento de rejeitos de minério estocados, com o uso de tecnologia de processamento apta a eliminar o uso de barragens.

A Cedro Participações tem atividades nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Goiás. Lidera mais de 60 projetos sociais, investindo em ações voltadas para a educação, cultura, esporte e saúde. A empresa é mantenedora de uma creche que atende mais de 800 crianças em tempo integral em Nova Lima (MG), oferecendo mais de 4.000 refeições por dia.

