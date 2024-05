Líderes em estratégia de dados se reúnem no Qlik Connect 2024 para mostrar a inovação e os resultados da Inteligência Artificial

Com mais de 100 sessões de destaque, que incluem empresas da América Latina, o Qlik Connect abordará o desbloqueio de insights de dados através da IA, automação para otimizar o desempenho, o poder dos dados para a Nuvem e mais

SÃO PAULO, 29 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Qlik, líder global em integração de dados, analytics e Inteligência Artificial (IA), destacará o impacto transformador de suas soluções na conferência anual Qlik Connect, que ocorrerá de 3 a 5 de junho de 2024, em Orlando, Flórida. O evento deste ano mostrará como os líderes do setor, como a Penske Transportation Solutions e a Takeuchi, estão aproveitando as tecnologias da Qlik para avançar em suas jornadas orientadas por dados. As principais sessões apresentarão aplicações do mundo real de Inteligência Artificial (IA), fornecendo aos participantes estratégias para aprimorar suas próprias práticas de negócios. Mais de 100 sessões e workshops sobre as últimas inovações e histórias de sucesso serão realizados.

A Penske, uma das principais fornecedoras de soluções inovadoras de transporte, será destaque em uma sessão com Sarvant Singh, Vice-Presidente de Dados e Soluções Digitais Emergentes. A sessão destacará o uso das soluções da Qlik no Fleet Insight™ e demonstrará como analytics pode otimizar a gestão de frotas e gerar um impacto econômico significativo.

"A Qlik tem sido um componente essencial na estratégia de dados da Penske e desempenhou um papel significativo na transformação da empresa em uma organização orientada por dados. Nossa colaboração se reflete em vários projetos, como Fleet Insight, Guided Repair (AI), Proactive Diagnostics (AI), Enterprise Data Lake, Self-service Analytics e outros. Essas iniciativas elevaram nossa agilidade operacional e a capacidade de resposta ao cliente a novos patamares, transformando os dados em um ativo estratégico", afirma Singh.

A Takeuchi, líder no setor de construção compacta, ilustrará sua mudança para a plataforma de analytics baseada em nuvem da Qlik, que aumentou significativamente seus recursos operacionais e de planejamento. Susan Dean, Diretora de Tecnologia de Negócios da Takeuchi, descreverá a transição da empresa do processamento manual de dados para o aproveitamento de análises automatizadas com base em dados em tempo real, enfatizando os benefícios diretos para a agilidade dos negócios e a tomada de decisões.

"A Qlik tem sido fundamental na transição da Takeuchi do processamento de dados tradicional para um sistema de analytics moderno e baseado em nuvem", afirma Dean. "Essa mudança melhorou significativamente nossa eficiência operacional e capacidade de tomada de decisões estratégicas."

O evento também incluirá insights de especialistas como Meredith Whalen, Diretora de Pesquisa da IDC, que discutirá o papel crítico das estratégias de dados integradas para alavancar a IA de forma eficaz em todos os setores. Além disso, Nina Schick, membro do Conselho de IA da Qlik, falará sobre a implementação ética da IA, com foco na manutenção da integridade à medida que as aplicações de IA se expandem em escopo e influência na economia digital.

"À medida que entramos na era da 'IA em todos os lugares', é crucial que as organizações garantam que suas estratégias de dados possam sustentar as demandas da IA", diz Whalen. "Na IDC, vemos que as empresas que integram dados e IA de forma eficaz são aquelas que transformam investimentos em tecnologia em liderança de mercado."

"Na Qlik, somos apaixonados por capacitar nossos clientes a aproveitar o poder de seus dados e se preparar para um futuro centrado em IA", diz James Fisher, Diretor de Estratégia da Qlik. "As histórias de sucesso e os insights de clientes e líderes do setor que serão apresentados no Qlik Connect são uma prova do espírito inovador que impulsiona a Qlik e nossos clientes."

O Qlik Connect oferece uma linha estelar de palestrantes, incluindo uma sessão com Greg Robinson, ex-Diretor de Programa da NASA, vinculando a qualidade dos dados à exploração cósmica. Além disso, o Qlik AI Council apresentará um painel com Nina Schick, Dr. Michael Bronstein, Dra. Rumman Chowdhury e Kelly Forbes, para debater práticas éticas de IA, tendências emergentes e a aplicação prática da IA nos negócios, proporcionando aos participantes uma visão abrangente do cenário da IA.

As sessões deste ano oferecerão aos participantes a oportunidade de participar de discussões inspiradoras abrangendo todos os aspectos de dados, analytics e IA. Alguns tópicos em destaque incluem:

Sessões de IA/analytics:

- Desbloqueie insights em dados não estruturados com IA Generativa - Apresentado pela Qlik

- Direção e estratégia do roadmap de produtos de Analytics e IA da Qlik - Apresentado pela Qlik

- Otimizando sua infraestrutura para inovação em IA - Apresentado por Shawn Rogers, da BARC Research Inc.

- Como a Takeuchi derrubou a concorrência com o Qlik Sense SaaS - Apresentado por Susan Dean, Diretora de Tecnologia de Negócios da Takeuchi

- Principais tendências: Elimine a lacuna de confiança na GenAI - De grandes para melhores dados - Apresentado pela Qlik

Sessões de dados:

- Utilizando data lakes modernos para projetos de IA/ML e LLM - Apresentado pela Qlik

- Direção e estratégia do roadmap de produtos da Qlik Talend - Apresentado pela Qlik

- Desbloqueando o poder da qualidade de dados prontos para AI: Estratégias e histórias de sucesso - Apresentado pela Artha Solutions com a Qlik

- Além da TI: Democratizando o poder dos dados na Covanta - Apresentado pela Covanta

- Produtos de Dados: Faça a ponte entre o dilúvio de dados e o sucesso comercial - Apresentado pela Qlik

Sessões do Brasil e América Latina

Executivos da Qlik Brasil e de clientes e parceiros da América Latina, como Instituto Avon, Senado Federal, Vallourec, Grupo Comercial Control, Transbank e UpSociative, também participarão de sessões com temas de destaque, como:

- Crie possibilidades com as soluções OEM incorporadas da Qlik - Painel com participação de executivos do Brasil

- Forneça dados SAP em tempo real para Snowflake com a Qlik - Apresentado por José Juan Castañeda, do Grupo Comercial Control (Del Sol Stores)

- Bot treinado por IA proporciona uma experiência excepcional ao cliente e lucratividade - Apresentado por William Faez Ulloa, da Transbank, e Vivien Piddo Gattás, da UpSociative.

- Conectado pela Qlik: Mulheres nos dados: Empoderamento e cultura orientada por dados - Painel com participação de Priscila Papazissis, da Vallourec.

- Alfabetização de dados para IA e dados como impulsionadores do crescimento organizacional - Painel com participação de Priscila Papazissis, da Vallourec.

- OEM e Extranet: Automatizando implementações de vários locatários no Qlik Cloud - Apresentado pela Qlik

- Desbloqueie o potencial de seus dados: Integrando o Qlik Cloud com o GenAI - Apresentado pela Qlik

- Criando pipelines automatizados para IA Generativa com Qlik e Databricks - Apresentado pela Qlik

- Melhores casos de uso para integração de dados Talend e Qlik para Snowflake - Apresentado pela Qlik

- Além dos Reloads: Automatize ações e decisões por meio do Qlik App Automation - Apresentado pela Qlik

- Habilite ação dinâmica através do Qlik Application Automation - Apresentado pela Qlik

Não perca a oportunidade de explorar a vanguarda da inovação orientada por dados no Qlik Connect, que conta com a AWS e a Accenture como patrocinadores Diamond. Registre-se agora para o Qlik Connect e junte-se aos líderes do setor enquanto eles revelam o poder da IA e de analytics. Garanta seu lugar em www.qlikconnect.com.

Sobre a Qlik

A Qlik transforma cenários com dados complexos em insights acionáveis, impulsionando resultados estratégicos de negócios. Atendendo a mais de 40.000 clientes globais, o portfólio da Qlik utiliza IA/ML avançada a nível empresarial e qualidade de dados abrangente. A Qlik é referência em integração e governança de dados, oferecendo soluções completas que funcionam com diversas fontes de dados. As análises intuitivas e em tempo real da Qlik revelam padrões ocultos, capacitando as equipes a enfrentar desafios complexos e aproveitar novas oportunidades. As ferramentas de IA/ML da Qlik, práticas e escaláveis, levam a decisões melhores e mais rápidas. A Qlik é uma parceira estratégica e sua plataforma com tecnologia agnóstica e experiência tornam seus clientes mais competitivos. Para mais informações, acesse www.qlik.com.

