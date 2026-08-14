Liferay reconhecida como 'Customers' Choice' no relatório Voice of the Customer for Digital Experience Platforms da Gartner de 2026

91% dos clientes recomendariam o Liferay DXP, de acordo com avaliações verificadas

SÃO PAULO, Aug 14, 2026 /PRNewswire/ --A Liferay, fornecedora líder de Plataformas de Experiência Digital (DXP), anunciou hoje sua posição no quadrante superior direito do relatório 2026 Gartner Voice of the Customer for DXPs. Esta é a segunda vez que a Liferay é reconhecida no quadrante superior direito deste relatório.

O relatório "Voice of the Customer" sintetiza as opiniões do Gartner Peer Insights para fornecer informações úteis aos tomadores de decisão de TI. Por sua posição no quadrante superior direito, a Liferay recebeu o reconhecimento como 'Customers' Choice', sendo um dos dois únicos fornecedores a recebê-lo entre os sete analisados no relatório.

O Liferay Digital Experience Platform (DXP) obteve uma pontuação geral de 4,6 de 5 estrelas, a avaliação média mais alta de todos os fornecedores no relatório, baseada em 64 opiniões, até julho de 2026: 91% dos participantes indicaram sua disposição em recomendar o Liferay DXP.

"Agradecemos aos nossos clientes por compartilharem suas valiosas opiniões através do Gartner Peer Insights", comenta Bryan Cheung, Chief Marketing Officer da Liferay. "Consideramos o reconhecimento como fornecedor 'Customers' Choice' uma prova do nosso roteiro de produto inovador e do nosso compromisso com o sucesso dos nossos clientes".

Os participantes pontuaram a Liferay em várias categorias, incluindo "Capacidades do produto" (4,4/5,0 com base em 64 avaliações), "Experiência de vendas" (4,4/5,0 com base em 59 avaliações), "Experiência de implantação" (4,5/5,0 com base em 64 avaliações) e "Experiência de suporte" (4,4/5,0 com base em 63 avaliações). As avaliações consideradas no relatório abrangem um período de 18 meses, encerrado em 31 de maio de 2026.

Um cliente do setor de saúde e biotecnologia elogiou o Liferay DXP pela "flexibilidade da Liferay em nos permitir conectar com muitas outras plataformas". Por outro lado, o autor da avaliação observou que "os representantes de vendas e arquitetos da Liferay foram de grande ajuda para nos guiar e evitar quaisquer obstáculos futuros".

Você pode consultar todas as avaliações do Gartner Peer Insights sobre o Liferay DXP AQUI e acessar o relatório completo Voice of the Customer AQUI.

Aviso legal obrigatório:

Gartner, Voice of the Customer for Digital Experience Platforms, Colaborador da Comunidade Peer Community, 27 de julho de 2026.

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Sobre Liferay

A Liferay ajuda as organizações a estarem preparadas para o futuro, comopoder de criar, gerenciar e escalar soluções na Plataforma deExperiênciaDigital (DXP) mais flexível do mundo. Com a confiança demais de milempresas de vários setores ao redor do mundo, a DXP decódigo aberto daLiferay possibilita o desenvolvimento de sites demarketing e e-commerce,portais do cliente, intranets e muito mais.Saiba como podemos usar atecnologia para mudar o mundo juntos em liferay.com/pt.

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Sobre o Gartner Voice of the Customer:

O documento "Voice of the Customer" aplica uma metodologia às opiniões agregadas do Gartner Peer Insights em um mercado para oferecer uma perspectiva global aos tomadores de decisão de TI. Esta perspectiva agregada dos usuários, juntamente com avaliações individuais detalhadas, complementa a visão dos analistas, como os Quadrantes Mágicos e os Guias de Mercado. Pode desempenhar um papel fundamental no seu processo de compra, pois foca nas experiências diretas de outros profissionais ao comprar, implementar e operar uma solução. O Voice of the Customer inclui fornecedores com produtos alinhados ao mercado que possuem 20 ou mais avaliações publicadas qualificadas (e 15 ou mais avaliações em "Capacidades" e "Suporte/Entrega") durante o período de consideração de 18 meses encerrado em 31 de maio de 2026. Estão excluídas as avaliações de parceiros de fornecedores ou empresas com receita inferior a 50 milhões de dólares.

FONTE Liferay