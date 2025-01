Livelo oferece facilidade e versatilidade no começo de ano com campanha que estimula uso de pontos para pagamentos

Com diferentes meios de pagamentos disponíveis, os clientes têm acesso a condições especiais na ação Mês do Paga com Pontos Livelo para auxiliar o orçamento

SAO PAULO, 15 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Devido ao aumento de contas e despesas, o início do ano é uma época que exige maior planejamento financeiro. Pensando nisso, a Livelo, maior empresa de recompensas do país, traz uma solução simples e eficiente para facilitar a vida financeira de seus clientes.

A campanha Mês do Paga com Pontos Livelo é uma iniciativa que permite que os clientes do programa utilizem seus pontos já acumulados para quitar diversas despesas, como contas de consumo, compras de final de ano e até mesmo serviços, trazendo um alívio no orçamento. A ação acontece durante o mês de janeiro.

Facilidade e flexibilidade nos meios de pagamento

O diferencial da ação está nas opções para uso dos pontos. Para pagamento de contas e despesas, é possível transformá-los em dinheiro através de transferências diretas para a conta bancária com a solução Pontos Viram Dinheiro, um método rápido e seguro. Outra opção é usar os pontos para fazer o pagamento via Pix, uma transação feita diretamente no app Livelo ao escanear o QR Code na maquininha na hora da compra ou pelo método copia e cola. A Livelo também conta com uma rede de parceiros - desde supermercados até farmácias, postos de combustível e varejistas, permitindo que os pontos sejam a escolha ideal na hora de pagar por um produto ou serviço.

"Sabemos que no início do ano as contas podem pesar no bolso e, por isso, os pontos Livelo se tornam uma boa opção para ajudar com as compras e pagamentos. Essa é uma oportunidade de otimizar os gastos e pontos acumulados ao longo do tempo, fazendo com que sejam um facilitador financeiro. Dessa forma, reforçamos o objetivo de fazer com que a Livelo esteja presente no dia a dia das pessoas, trazendo novas soluções e possibilidades", explica Marcelino Cruz, Diretor Executivo de Negócios e Growth da Livelo.

Soluções ágeis e simples para o cotidiano

"Pagar com Pontos" reflete diretamente o objetivo da Livelo de apresentar ao cliente o uso de pontos como uma ferramenta prática, acessível e útil no dia a dia. A empresa visa oferecer mecanismos que tragam bem-estar e uma gestão inteligente do orçamento pessoal. Além disso, é possível encontrar uma série de ofertas e promoções especiais que proporcionam benefícios adicionais, tornando o mês do Paga com Pontos Livelo ainda mais vantajoso para os clientes, com ofertas exclusivas e oportunidades únicas.

Pensando nos clientes que desejam otimizar ainda mais seu orçamento, a Livelo traz uma ação especial. De hoje (15/01) até amanhã (16/01), os pontos irão valer 25% a mais do que no período sem oferta. Os clientes poderão transferir seus pontos para a conta bancária através da solução Pontos Viram Dinheiro e ver o crédito refletido em até 2 dias úteis.

Para aproveitar a oportunidade, é importante usar o cupom P25 no momento da transação, não podendo ser combinado com outras campanhas ou descontos. Além disso, a operação deve ser feita através do aplicativo da Livelo, exclusivamente. Todas as informações sobre a campanha podem ser encontradas aqui.

Sobre a Livelo

A Livelo é a maior empresa de recompensas do Brasil. Com oito anos de mercado, já possui mais de 50 milhões de clientes e diversas possibilidades para acúmulo e uso de pontos através das centenas de empresas parceiras. O programa permite que os participantes juntem pontos com compras online no Shopping Livelo e em sites parceiros, assinando o Clube Livelo, transferindo os pontos de outro programa de fidelidade e com outras soluções, que podem ser encontradas aqui. Os pontos acumulados podem ser trocados por produtos no Shopping Livelo, viagens e serviços no catálogo da companhia, além de serem utilizados para pagamentos via Pix, no checkout de marcas parceiras como Amazon Brasil e Decolar, em lojas físicas, como Raia e Pão de Açúcar, através do PagStix, e na CVC, ou até mesmo transformados em dinheiro com a solução de cashback. Na frente B2B, a empresa auxilia companhias de qualquer setor a potencializar seus negócios, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais. Saiba mais sobre a Livelo no site ou aplicativo da companhia.

