LiveRamp e Rappi formam parceria para colaboração de dados

A parceria de colaboração de dados permite que o Rappi ative audiências nas principais plataformas de mídia social, obtendo novos insights sobre consumidores para impulsionar a inovação.

SÃO PAULO, 24 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A LiveRamp, a principal plataforma de colaboração de dados, fechou um acordo com o Rappi, o maior app multiverticais da América Latina, para usar o Data Clean Room da LiveRamp, impulsionado pela Habu. Este projeto inicial ocorrerá no México e permitirá que o Rappi colabore dados com seus parceiros para ativação nas principais plataformas de mídia social.

Thaissa Gentil, Head of Sales da LiveRamp Brasil: parceria robusta para os anunciantes atuarem em todas as etapas do funil.

"A adoção de nossa solução pelo Rappi é um passo muito importante em nossa estratégia para a região. Queremos demonstrar ao mercado o potencial de usar o Data Clean Room da LiveRamp, impulsionado pela Habu, para colaboração segura de dados. E não há parceiro melhor do que um dos maiores super apps, que detém uma visão completa da jornada do consumidor em vários setores, desde restaurantes a supermercados, pets e muitos outros", afirma Thaissa Gentil, Head of Sales da LiveRamp Brasil.

A solução permitirá que o Rappi colabore dados com seus parceiros e marcas anunciantes, trabalhe insights a partir de bases de dados compartilhadas, crie audiências personalizadas e granulares com base em insights e dados transacionais, ative audiências nas principais plataformas de mídia social e realize medições avançadas para fechar o ciclo e entender em detalhes o comportamento de cada audiência ativada.

"A estrutura de mídia de varejo do Rappi é uma das mais robustas do mercado e permite que as marcas anunciantes trabalhem em todas as etapas do funil, tanto on quanto offsite", acrescenta Thaissa.

O Rappi possui uma rede completa de mídia de varejo que oferece espaços e visibilidade no app para as marcas, mas vai além: reconhece o potencial da colaboração para obter uma visão holística do consumidor e falar com ele em outros ambientes e momentos de sua jornada de compra.

Data Clean Rooms (DCRs)

Os Data Clean Rooms (DCRs) são um ambiente seguro e controlado onde as empresas podem analisar dados sensíveis sem comprometer a privacidade do usuário, um ponto fundamental nesta nova fase da publicidade digital.

Grandes empresas estão investindo na tecnologia de clean room da LiveRamp: Carrefour, Google, Microsoft, Disney, Meta/Facebook, AWS, Pinterest e Spotify adotaram soluções para trabalhar com dados onde quer que os dados estejam de maneira consciente em relação à privacidade.

Sobre a LiveRamp

A LiveRamp é a plataforma de colaboração de dados escolhida pelas empresas mais inovadoras do mundo. Um líder inovador em privacidade do consumidor, ética de dados e identidade fundamental, a LiveRamp está estabelecendo um novo padrão para construir uma visão conectada do cliente com clareza e contexto incomparáveis, enquanto protege a preciosa confiança da marca e do consumidor. A LiveRamp oferece total flexibilidade para colaborar onde quer que os dados residam, apoiando a mais ampla gama de casos de uso de colaboração de dados - dentro das organizações, entre marcas e em sua rede global de parceiros de alta qualidade.

Centenas de inovadores globais, desde marcas de consumo icônicas e gigantes da tecnologia até bancos de varejo e líderes em saúde, recorrem à LiveRamp para construir valor duradouro para a marca e para os negócios, aprofundando o engajamento e a lealdade do cliente, ativando novas parcerias e maximizando o valor de seus dados primários enquanto permanecem na vanguarda das exigências de conformidade e privacidade em rápida evolução. A LiveRamp está sediada em São Francisco, Califórnia, com escritórios ao redor do mundo. Saiba mais em https://liverampbrasil.com.br/ .

Sobre o Rappi

Fundado em 2015 e presente no Brasil desde 2017, o Rappi é o primeiro Super App da América Latina. Atualmente, está presente em cerca de 100 cidades brasileiras. Através do app, os usuários podem acessar diferentes categorias, incluindo restaurantes, supermercados, farmácias, bebidas, e-commerce, pets, viagens, serviços financeiros, entre outros. Os usuários também podem receber produtos em menos de 10 minutos com o Rappi Turbo, além de ter a opção de um serviço de assinatura, o Rappi Pro, que possui vários benefícios, como entregas gratuitas e descontos exclusivos. Além disso, o Rappi impulsiona o desenvolvimento econômico em todas as cidades latino-americanas através da aceleração da adoção do e-commerce. O Rappi também está presente na Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru e Uruguai.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2445151/ThaissaGentil_HiRes_Opt.jpg

FONTE LiveRamp