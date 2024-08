Lojas Renner apoia mulheres afetadas pelas enchentes no RS em campanha voltada ao protagonismo feminino

Até amanhã, 29 de agosto, por meio do movimento Todas Avançam Juntas, varejista vai destinar parte das suas vendas ao Instituto Lojas Renner para apoiar o desenvolvimento social e econômico de mulheres, especialmente das impactadas pelas enchentes no Estado

PORTO ALEGRE, Brasil, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Um dos momentos mais importantes do ano para potencializar o protagonismo feminino está chegando. Entre os dias 26 e 29 de agosto, por meio do movimento Todas Avançam Juntas, parte das vendas das marcas Renner, Ashua, Youcom e Camicado será destinada aos projetos do Instituto Lojas Renner (ILR), pilar social da companhia. A grande novidade deste ano é que parte do valor captado será destinada a iniciativas de mulheres impactadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

"O engajamento dos nossos clientes é muito importante para seguirmos fazendo a diferença no desenvolvimento social e econômico das mulheres no ecossistema da moda. Desde sua criação, há 16 anos, a campanha já arrecadou mais de R$ 30 milhões e transformou a vida de mais de 35 mil mulheres em todo país por meio do Instituto Lojas Renner", afirma o diretor executivo do ILR, Eduardo Ferlauto, que complementa: "Nesta nova edição, teremos como foco especial as mulheres que foram afetadas de alguma forma pelas enchentes no Rio Grande do Sul, apoiando-as nessa etapa de reconstrução de seus empreendimentos".

O movimento conta com diversas ações de comunicação para incentivar a participação do público. A campanha da Renner, cujo mote é 'Em cada recomeço, #TodasAvançamJuntas', será encabeçada por três protagonistas mulheres, líderes de iniciativas sociais que tiveram papel fundamental na fase emergencial de suporte para as comunidades afetadas e contaram com a parceria do Instituto Lojas Renner nessa etapa. Elas vão compartilhar suas histórias – em particular a experiência durante o evento climático que atingiu o Estado, as ativações estarão presentes em diferentes canais da marca, além das redes do Instituto.

Histórias de impacto e de recomeço

Uma das protagonistas da campanha é Nelsa Nespolo, que começou a empreender na área da costura há quase 30 anos, junto com as vizinhas no bairro do Sarandi, em Porto Alegre. Com o tempo, a costura foi se tornando cada vez mais representativa na vida delas até que, posteriormente, em 2005, fundaram a Justa Trama. Para se diferenciar, conectaram o negócio a outras cooperativas espalhadas pelo Brasil e passaram a desenvolver produtos com um viés de sustentabilidade, contribuindo de forma positiva para a cadeia da moda e para a sociedade. "Deu tão certo que fomos crescendo, nos fortalecendo nesse segmento e hoje somos uma referência na economia solidária no país".

"Estar presente na campanha do Todas Avançam Juntas é uma grande honra, pois demostra na prática a importância do nosso trabalho e da nossa parceria", reforça Nelsa, que lembra que durante as enchentes em Porto Alegre a cooperativa exerceu um papel fundamental na comunidade, contando com o apoio do Instituto Lojas Renner em diversas demandas. "Atualmente estamos ajudando na reconstrução das casas, contribuindo para resgatar também um pouco do ânimo das pessoas. Se durante a pandemia do Covid-19 tínhamos de ficar isolados, este tem sido o momento de ficarmos unidos e é muito bom contar com o Instituto nisso".

Criadora do Instituto Negras Plurais, Caroline Moreira brilha em momentos de crise. Foi assim em 2020, quando concebeu o primeiro marketplace voltado a negócios de mulheres negras do país e é assim, mais uma vez, no contexto das enchentes. Com sua organização, Caroline liderou o atendimento à mais de 100 mil pessoas em diversas frentes de atuação.

"Após essa etapa assistencial, estamos atualmente nos estruturando para apoiar no desenvolvimento de um futuro mais digno para essas pessoas que foram atingidas". Ela comenta que são dois projetos: o "Adote um jovem", em que são patrocinados jovens talentos da comunidade e na construção de um espaço para as mulheres voltarem a empreender. "Nesta área também vamos oferecer cursos profissionalizantes em programação, gastronomia, beleza e estética", vislumbra Caroline, que, desde muito cedo, está comprometida em melhorar a realidade social, sobretudo, de mulheres negras. Seu trabalho foi tão reconhecido que ela realizou parceria com o Ministério Público do Trabalho, OIT e ONU Mulheres. Ela também foi indicada pela revista Forbes como uma das "5 Fundadoras Negras que o mundo precisa conhecer em 2020". "Fico emocionada de receber este carinho e seguir contribuindo para essa causa tão importante como é o empreendedorismo feminino", empolga-se Caroline.

Defensora dos Direitos Humanos desde os tempos da faculdade de Direito, Izabella Borges começou a atuar na defesa da mulher há quase 10 anos motivada, principalmente, pela vivência em episódios de violência de gênero. "Cresci em um ambiente de violência doméstica, tanto acompanhando as experiências da minha família como eu também sou uma sobrevivente", relembra Izabella, que criou o Instituto Survivor há cerca de três anos para ajudar as mulheres em situações de violência.

"O Instituto tem duas linhas principais de trabalho: o acolhimento emocional e o aconselhamento jurídico", enumera. Conduzido por voluntárias de diversas áreas de conhecimento, o Survivor também se envolveu no atendimento de mulheres atingidas pelas enchentes do RS, exercendo papel protagonista na identificação das necessidades das mulheres e a constituição das primeiras ações de abrigamento exclusivo para elas. "Estabelecemos um abrigo exclusivo para mulheres em Novo Hamburgo, além de apoiar outros espaços existentes", conta.

A experiência bem-sucedida gerou o convite para participar da estruturação da Casa Violeta, em Porto Alegre, em parceria com o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Lá, são oferecidos, além do abrigo a mulheres e crianças, recreação, atendimento psicológico, médico e pedagógico. "Amo trabalhar com as mulheres. Estar no movimento Todas Avançam Juntas é mais uma forma relevante de impactar positivamente a vida delas", celebra Izabella.

Como contribuir

O movimento Todas Avançam Juntas é uma das principais fontes de recursos para o Instituto Lojas Renner. Ao longo de seus 16 anos de existência, a organização investiu cerca de R$ 90 milhões na execução ou apoio de mais de 1 mil projetos que já beneficiaram diretamente mais de 260 mil pessoas em todo o país.

Para a 17ª edição, além da Renner, as marcas Ashua, Youcom e Camicado terão mecânicas especiais, conforme abaixo:

Renner e Ashua 5% de toda receita líquida gerada nas lojas físicas e e-commerce entre os dias 26 e 29 de agosto será destinada ao ILR Youcom 5% de toda receita líquida gerada no e-commerce entre os dias 26 e 29 de agosto será destinada ao ILR Camicado 5% de toda receita líquida gerada no e-commerce no dia 26 de agosto será destinada ao ILR

