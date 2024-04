LONGi recebe o prêmio "Top Brand PV 2024" para a região LATAM na exposição Solar + Storage

GUADALAJARA, México, 28 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A LONGi, líder global em tecnologia solar, reafirma sua liderança no mercado de energias renováveis ao conquistar o prestigioso título de "Top Brand PV 2024" em territórios-chave da América Latina. O reconhecimento foi um destaque significativo durante a exposição Solar + Storage México 2024. Esta conquista destaca uma vez mais o compromisso inabalável da LONGi com a inovação, qualidade e satisfação do cliente na indústria solar em rápida evolução.

A delegação da LONGi, composta por Alba Ye, Eduardo Ventura e Laura González, orgulhosamente recebeam o prêmio em nome da LONGi das mãos de Daniel Fuchs, vice-presidente da EUPD Research. Este reconhecimento não apenas celebra o sucesso da empresa, mas também serve como testemunho da experiência e dedicação de sua talentosa equipe, que desempenha um papel fundamental no posicionamento da LONGi como escolha confiável e preferida de seus clientes para soluções solares na região.

Desde sua fundação em 2000, a EUPD Research elabora soluções sob medida para empresas comprometidas com o avanço dos objetivos de sustentabilidade. Anualmente, a empresa realiza uma avaliação autônoma do reconhecimento de marcas de prestigio da indústria solar como parte de seu estudo PV InstallerMonitor. Por meio de uma extensa pesquisa direcionada a instaladores solares em todo o mundo, as marcas com melhor desempenho em diversas categorias são homenageadas com o prêmio Top Brand PV.

Ao ser reconhecida como Top Brand PV 2024 em mercados como México, Colômbia, Chile e Brasil, a LONGi reforça sua posição como parceira confiável para empresas que buscam adotar soluções de energia verde. Durante a cerimônia, foram entregues os selos LATAM, México e Colômbia, enquanto os selos do Chile e do Brasil serão entregues na Intersolar South America em agosto de 2024.

Com um compromisso firme com a inovação, sustentabilidade e satisfação do cliente, a LONGi continua a estabelecer novos padrões no cenário global de energia fotovoltaica, impulsionando mudanças positivas e pavimentando o caminho para um futuro mais brilhante e limpo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2399360/image_821075_24615019.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1862722/4675333/LONGi_new_Logo.jpg

FONTE LONGi