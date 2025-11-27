LUCRO LÍQUIDO CONTÁBIL DE R$ 13,5 BILHÕES NO 9M25 E R$ 3,8 BILHÕES NO 3T25, CRESCIMENTO DE 50,3% E 15,4%, RESPECTIVAMENTE, NA COMPARAÇÃO 12 MESES.

SÃO PAULO, 27 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A CAIXA, o maior banco brasileiro em número de clientes, crédito e depósitos em poupança, anuncia o seu resultado consolidado do terceiro trimestre (3T25).

DESTAQUES DO PERÍODO:

I. Lucro Líquido contábil de R$ 13,5 bilhões no 9M25, 50,3% maior que o 9M24;

II. Lucro Líquido recorrente de R$ 3,8 bilhões no 3T25, 15,4% maior que o 3T24;

III. ROE contábil alcança 12,5% em Set25, crescimento de 2,6 p.p. em 12 meses;

IV. A margem financeira alcançou R$ 49,2 bilhões no 9M25, aumento de 8,8% em relação ao 9M24;

V. Ativos CAIXA somaram R$ 2,2 trilhões em Set25, aumento de 11,4% em 12 meses;

VI. Carteira de crédito total com saldo de R$ 1,334 trilhão em Set25, crescimento de 10,3% sobre Set24;

VII. Carteira de Finanças Sustentáveis com saldo de R$ 842,2 bilhões em Set25, crescimento de 11,8% sobre Set24;

VIII. R$ 185,1 bilhões em originação de crédito total no 3T25, crescimento de 13,3% em relação ao 3T24;



IX. Saldo de R$ 905,0 bilhões na carteira de crédito imobiliário em Set25, 11,4% maior que Set24;

X. No Crédito Imobiliário, CAIXA possui 67,1% em participação de mercado em Set25;

XI. R$ 174,4 bilhões em contratações de crédito imobiliário no 9M25, 1,1% menor que no 9M24;

XII. Saldo de R$ 108,8 bilhões em crédito Infraestrutura e Saneamento em Set25, crescimento de 4,1% sobre Set24;

XIII. Saldo de R$ 109,3 bilhões em crédito Consignado em Set25, crescimento de 8,1% sobre Set24 e representando 74,1% da carteira comercial PF;

XIV. Saldo de R$ 61,8 bilhões em crédito ao Agronegócio em Set25, crescimento de 3,7% sobre Set24;

XV. Saldo de R$ 1,907 trilhão em captações totais em Set25, crescimento de 13,0% sobre Set24;

XVI. Saldo de R$ 391,9 bilhões em depósitos de poupança em Set25, crescimento de 2,9% sobre Set24, alcançando 38,8% de participação de mercado;

XVII. Índice de inadimplência de 3,01% em Set25, aumento de 0,74 p.p. sobre Set24;

XVIII. Índice de Basileia de 16,4% e Capital de Nível I de 15,1% em Set25, mantendo-se acima dos mínimos regulatórios em 4,9 p.p. e 5,6 p.p., respectivamente.

Webcast 3T25: 27/11/2025, 10h00 (Brasília): https://ri.caixa.gov.br/divulgacaoderesultados/

Documentos Divulgação 3T25: https://ri.caixa.gov.br/

Contato: Relações com Investidores, [email protected]

FONTE Caixa Econômica Federal