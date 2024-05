Lucro Líquido do ABC Brasil atinge R$223 milhões no primeiro trimestre de 2024

Um aumento no Lucro Líquido de 17,4% sobre o mesmo período de 2023;

O Banco de Investimento teve uma receita de R$41,6 milhões, o maior valor para um primeiro trimestre;

SÃO PAULO, 9 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil (ABCB4), listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), fechou o 1T24 com um lucro líquido de R$223 milhões, um aumento de 17,4% sobre o mesmo período do ano anterior. Já o Retorno sobre Patrimônio Anualizado (ROAE) foi de 15,1%, uma expansão de 64 pontos base na comparação anual.

No comparativo dos trimestres, o Banco de Investimentos, teve uma receita de R$41,6 milhões, sendo o maior valor para um primeiro trimestre. O volume foi quase três vezes maior que o do mesmo trimestre de 2023 e 12,3% superior ao do 4T23. "Esse resultado recorde se deve ao aumento do volume de operações de DCM no período e ao fechamento de operações de assessoria", diz Ricardo Moura, diretor de Relações com Investidores, M&A Proprietário e Estratégia do Banco ABC Brasil.

O trimestre terminou com uma Despesa de Provisão Ampliada de R$43,7 milhões, equivalente a 0,4% da Carteira de Crédito Expandida, o índice é baixo quando comparado a média histórica. "O resultado foi atingido com um baixo nível de recuperações no período e com uma formação de inadimplência de créditos classificados entre ratings E-H praticamente inexistente", conta Moura. Segundo o executivo, esse menor custo de crédito tem contribuído, trimestre após trimestre, para o crescimento da Margem Financeira Gerencial pós-Provisão.

Além disso, o ABC Brasil reportou que a base de capital foi reforçada no trimestre com a emissão de instrumentos de capital Nível I e II no mercado local, incluindo R$500 milhões em Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas. Estes novos instrumentos contribuíram para elevar o capital Nível I e o Índice de Basiléia para 13,8% e 16,6%, respectivamente, ao mesmo tempo que criam as bases para o crescimento com uma estrutura de capital otimizada.

Carteira de Crédito Expandida

A carteira de crédito expandida apresentou expansão de 5,3% nos últimos 12 meses, com destaque para o crescimento dos segmentos Middle e C&IB, com uma expansão de 7,7% e 6,8%, respectivamente.

ESG

O ABC Brasil se tornou signatário do Pacto Global das Nações Unidas (ONU) no Brasil. Iniciativa da ONU para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção, em suas práticas de negócios, de Dez Princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.

Alinhado à estratégia de fomentar soluções que suportem o desenvolvimento sustentável dos clientes, o ABC Brasil atingiu R$975 milhões em captações financeiras sociais, emitidas via Letras Financeiras e CDBs.

Para completar, o ABC Brasil reportou que é uma das 53 empresas integrantes do Índice de Diversidade (IDIV) da B3 e foi reconhecido pela ABBC (Associação Brasileira de Bancos) com o Selo Mais Mulheres na Liderança, certificado que incentiva a participação feminina no mercado financeiro, e reconhece as instituições comprometidas com equidade de gênero na alta liderança.

FONTE Banco ABC Brasil