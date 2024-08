Lucro Líquido do ABC Brasil atinge R$250 milhões no segundo trimestre de 2024

Esse resultado no Lucro Líquido é 23,9% maior que o do mesmo período de 2023;

A Receita de Serviços do banco registrou crescimento de 54%, em relação ao mesmo período do ano anterior

SÃO PAULO, 9 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil (ABCB4), listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), fechou o 2T24 com um Lucro Líquido de R$250 milhões, aumento de 12,1%, em relação aos R$223 milhões apresentados no trimestre anterior, e crescimento de 23,9%, em relação aos R$201,9 milhões registrados no mesmo período de 2023.

A Receita de Serviços encerrou o trimestre em R$122,2 milhões, 19,6% maior que o trimestre anterior e 54% superior que o mesmo período de 2023. Destaque para Corretagem de Seguros e Tarifas que teve seu melhor resultado histórico em um trimestre. Segundo Ricardo Moura, diretor de Relações com Investidores, M&A Proprietário e Estratégia do ABC Brasil, o banco reportou um forte aumento da receita com clientes, com as maiores marcas de Margem com Clientes e Receitas de Serviços na história do ABC Brasil, se beneficiando de um melhor mix de produtos, uma sólida performance de Banco de Investimentos e uma crescente contribuição de Corretagem de Seguros e Tarifas.

"Fazendo uma rápida análise retroativa, em 2019, iniciamos o processo de diversificação de receitas do banco, expandindo o nosso portfólio de produtos – incluindo corretagem de seguros, comercialização de energia, recuperação de crédito e banco de investimentos. Este trimestre mostra de forma mais clara os efeitos desta estratégia", complementa Moura.

O banco ABC Brasil, que completa 35 anos esse ano, anunciou, recentemente, mudança na marca e apresentou novo posicionamento ao mercado, alinhado com a estratégia de diversificação da instituição, que inclui ampliação do mercado endereçável de clientes. A construção da nova marca foi embasada na crença de que as relações humanas constroem valor. Com isso, foi desenvolvido o conceito de ROR (Return on Relationship), que passou a orientar a estratégia do ABC Brasil, como uma forma de reafirmar o sucesso dos negócios, ancorado no relacionamento com o cliente, na solidez da instituição e na transparência, criando vínculos duradouros de lealdade e confiança.

ESG

Em relação a Negócios Sustentáveis, os ativos atrelados a critérios ESG, de acordo com framework de finanças sustentáveis desenvolvido pela companhia, atingiram R$17,48 bilhões, em junho de 2024, aumento de 7,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. O saldo de captações sustentáveis no mercado local totalizou R$925 milhões, valor 60% maior que o mesmo período de 2023. No mercado de capitais local, o banco coordenou R$3,4 bilhões em emissões de debêntures sustentáveis.

Para completar, o ABC Brasil divulgou seu Relatório de Sustentabilidade 2023, documento que integra as práticas sociais, ambientais e de governança aos negócios da instituição financeira. O documento, submetido à asseguração externa independente, segue as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), incorpora os indicadores do Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e está em linha com as recomendações da Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD). A publicação está disponível no site de Relações com Investidores do ABC Brasil.

Sobre o ABC Brasil

O ABC Brasil é um banco múltiplo, especializado na oferta diversificada de serviços para empresas. Listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), é um dos únicos do país a contar com suporte de um controlador internacional e autonomia local. Em 2024, ano em que completa 35 anos, apresentou ao mercado seu novo posicionamento, baseado nos atributos de solidez e relacionamento com cliente. Com o direcionamento de que as relações humanas constroem valor, inspirou a criação do ROR (Return on Relationship), uma forma de potencializar o sucesso dos negócios e da marca, com base no endereçamento das necessidades dos clientes e vínculos duradouros de lealdade e confiança. Além disso, o foco no cliente levou o ABC Brasil a expandir seu portfólio, que hoje inclui corretagem de seguros, comercialização de energia, recuperação de crédito e banco de investimentos.

FONTE Banco ABC Brasil